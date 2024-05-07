Бойцы 47 ОМБр ликвидировали двух российских оккупантов одним дроном-камикадзе на Авдеевском направлении. ВИДЕО
Пилоты роты ударных БПЛА Strike Drones Company 47-й отдельной механизированной бригады ликвидировали двух российских оккупантов одним дроном-камикадзе на Авдеевском направлении.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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