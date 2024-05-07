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Бойцы 47 ОМБр ликвидировали двух российских оккупантов одним дроном-камикадзе на Авдеевском направлении. ВИДЕО

Пилоты роты ударных БПЛА Strike Drones Company 47-й отдельной механизированной бригады ликвидировали двух российских оккупантов одним дроном-камикадзе на Авдеевском направлении.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Автор: 

ликвидация (3536) 47 отдельная механизированная бригада (262)


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Добивати не треба,хай повільно конають..
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07.05.2024 16:49 Ответить
Мені здається що прикидуються . Контрольний не помішав-би .
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07.05.2024 17:48 Ответить
Найкраще було б щоб вони залишились інвалідними не здатними воювати і щоб на їх утримання побільше коштів із рашистського бюджету витрачалось. Хоча у пуйла на жаль стільки грошей що і на утримання сотень тисяч безногих та безруких знайдеться..
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07.05.2024 18:29 Ответить
Не, один там явно страстно дышал, второй - не понятно.
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08.05.2024 04:13 Ответить
Уютно лежать, накабздона слушают
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07.05.2024 18:21 Ответить
Вони прикидаються дохлими, треба добивати. Ніколи не вірте кацапу.
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07.05.2024 22:58 Ответить
апсолютно вірно ...

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08.05.2024 08:33 Ответить
"Умом Раиссю не понять,

Аршином общим не измерить!

Лавров сказал: "Дебилы, бл*ть!",

И тут Лаврову можно верить"(с)

*
"Жизнь "русскава" в ста славах!"

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крест. венок. вдова плаксиво.
мухосранск. говно. тоскливо!
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08.05.2024 05:35 Ответить
Больше двух не собираться!
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08.05.2024 10:25 Ответить
 
 