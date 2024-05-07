УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10841 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна
9 391 9

Бійці 47 ОМБр ліквідували двох російських окупантів одним дроном-камікадзе на Авдіївському напрямку. ВIДЕО

Пілоти роти ударних БПЛА Strike Drones Company 47-ї окремої механізованої бригади ліквідували двох російських окупантів одним дроном-камікадзе на Авдіївському напрямку.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Автор: 

ліквідація (3918) 47 окрема механізована бригада (265)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Добивати не треба,хай повільно конають..
показати весь коментар
07.05.2024 16:49 Відповісти
Мені здається що прикидуються . Контрольний не помішав-би .
показати весь коментар
07.05.2024 17:48 Відповісти
Найкраще було б щоб вони залишились інвалідними не здатними воювати і щоб на їх утримання побільше коштів із рашистського бюджету витрачалось. Хоча у пуйла на жаль стільки грошей що і на утримання сотень тисяч безногих та безруких знайдеться..
показати весь коментар
07.05.2024 18:29 Відповісти
Не, один там явно страстно дышал, второй - не понятно.
показати весь коментар
08.05.2024 04:13 Відповісти
Уютно лежать, накабздона слушают
показати весь коментар
07.05.2024 18:21 Відповісти
Вони прикидаються дохлими, треба добивати. Ніколи не вірте кацапу.
показати весь коментар
07.05.2024 22:58 Відповісти
апсолютно вірно ...

показати весь коментар
08.05.2024 08:33 Відповісти
"Умом Раиссю не понять,

Аршином общим не измерить!

Лавров сказал: "Дебилы, бл*ть!",

И тут Лаврову можно верить"(с)

*
"Жизнь "русскава" в ста славах!"

Мухосранск. говно. тоскливо.
дети. дом. работа. пиво.
геморрой. камаз. гараж.
десять лет водилой стаж.
раз в пять лет с женой в кино.
мухосранск. тоска. говно.
водка. патриот. россия.
шарфик красно-бело-синий.
ящик. киселев на первом.
Украина. Киев. нервы.
танцы. шум. крымнаш. веселье.
утро. санкции. похмелье.
цены. доллар. банк. кредит.
теща как всегда зудит.
снова киселев на первом.
водка. вещмешок. консервы.
секс с женой как в первый раз.
поезд. в путь. спасать донбасс.
форма. каска. полигон.
гумконвоем в краснодон.
лнр. блокпост. укропы.
первый бой . три пули в жопе.
страх. обстрел. осколок «града».
труп. мешок. рефрежератор.
крест. венок. вдова плаксиво.
мухосранск. говно. тоскливо!
показати весь коментар
08.05.2024 05:35 Відповісти
Больше двух не собираться!
показати весь коментар
08.05.2024 10:25 Відповісти
 
 