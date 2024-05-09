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Дроноводы 10-й ОГШБр уничтожили двух российских оккупантов. ВИДЕО

Бойцы 109-го батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВС Украины нашли и уничтожили двух российских нацистов, пытавшихся замаскироваться и отстреливаться от дрона.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Дроноводы 10-й ОГШБр уничтожили двух российских окупантов. ВИДЕО

Автор: 

10 отдельная горно-штурмовая бригада (204) дроны (3912)


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Топ комментарии
+6
👍 👍 ....руSнє - піZда......як не крути .....
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09.05.2024 19:50
+5
Жмурик добре зберігся. Орчиня отримає Ладу...
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09.05.2024 19:27
+5
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09.05.2024 19:48
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Жмурик добре зберігся. Орчиня отримає Ладу...
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09.05.2024 19:27 Ответить
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09.05.2024 19:48 Ответить
👍 👍 ....руSнє - піZда......як не крути .....
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09.05.2024 19:50 Ответить
В пакєт, сучьї виродки!
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09.05.2024 20:04 Ответить
,. тільки "дроноводи" якось кумедно звучить
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09.05.2024 21:02 Ответить
Русойоби краще..
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09.05.2024 21:32 Ответить
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10.05.2024 07:26 Ответить
Дуже радий, що наші повернулися і доробили справу. Бо, як показує практика, кацапи постійно прикидаються дохлими. Тому, треба на 100% бути впевненим, що ціль знищена.
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09.05.2024 22:28 Ответить
Коли небудь до редакторів дійде суть різниці між гірською і гірничою? Довбойоби.
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10.05.2024 08:22 Ответить
Подяка вам, санітари!)
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10.05.2024 09:12 Ответить
шашлік-башлік)🤙
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11.05.2024 11:11 Ответить
 
 