Дроноводы 10-й ОГШБр уничтожили двух российских оккупантов. ВИДЕО

Бойцы 109-го батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВС Украины нашли и уничтожили двух российских нацистов, пытавшихся замаскироваться и отстреливаться от дрона.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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