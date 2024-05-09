Дроноводы 10-й ОГШБр уничтожили двух российских оккупантов. ВИДЕО
Бойцы 109-го батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВС Украины нашли и уничтожили двух российских нацистов, пытавшихся замаскироваться и отстреливаться от дрона.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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