Дроноводи 10-ї ОГШБр знищили двох російських окупантів. ВIДЕО
Бійці 109-го батальйону 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади ЗС України знайшли та знищили двох російських нацистів, які намагалися замаскуватися та відстрілюватися від дрона.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
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