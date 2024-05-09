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Дроноводи 10-ї ОГШБр знищили двох російських окупантів. ВIДЕО

Бійці 109-го батальйону 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади ЗС України знайшли та знищили двох російських нацистів, які намагалися замаскуватися та відстрілюватися від дрона.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Дрон-камікадзе бійців 10 ОГШБр ліквідував окупанта. ВIДЕО

Автор: 

10 окрема гірсько-штурмова бригада (209) дрони (4695)


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Топ коментарі
+6
👍 👍 ....руSнє - піZда......як не крути .....
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09.05.2024 19:50
+5
Жмурик добре зберігся. Орчиня отримає Ладу...
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09.05.2024 19:27
+5
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09.05.2024 19:48
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Жмурик добре зберігся. Орчиня отримає Ладу...
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09.05.2024 19:27 Відповісти
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09.05.2024 19:48 Відповісти
👍 👍 ....руSнє - піZда......як не крути .....
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09.05.2024 19:50 Відповісти
В пакєт, сучьї виродки!
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09.05.2024 20:04 Відповісти
,. тільки "дроноводи" якось кумедно звучить
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09.05.2024 21:02 Відповісти
Русойоби краще..
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09.05.2024 21:32 Відповісти
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10.05.2024 07:26 Відповісти
Дуже радий, що наші повернулися і доробили справу. Бо, як показує практика, кацапи постійно прикидаються дохлими. Тому, треба на 100% бути впевненим, що ціль знищена.
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09.05.2024 22:28 Відповісти
Коли небудь до редакторів дійде суть різниці між гірською і гірничою? Довбойоби.
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10.05.2024 08:22 Відповісти
Подяка вам, санітари!)
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10.05.2024 09:12 Відповісти
шашлік-башлік)🤙
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11.05.2024 11:11 Відповісти
 
 