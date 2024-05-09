Дроноводи 10-ї ОГШБр знищили двох російських окупантів. ВIДЕО

Бійці 109-го батальйону 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади ЗС України знайшли та знищили двох російських нацистів, які намагалися замаскуватися та відстрілюватися від дрона.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Дрон-камікадзе бійців 10 ОГШБр ліквідував окупанта. ВIДЕО