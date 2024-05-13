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Новости Видео Война
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Оккупант застрелился из автомата на поле боя. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой снято, как оккупант застрелился из автомата.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанта сняла камера беспилотника.

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армия РФ (19224) самоубийство (999)


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Топ комментарии
+26
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13.05.2024 20:29
+18
Непоганий варіант. Дрон можна витратити на наступного виродка
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13.05.2024 20:36
+14
Жарти жартами. Це свідчить лише про одне. Моральний стан у кацапському війську плачевний. Такого не спостерігалось навіть у радянській армії в Афганістані. А там моджахеди шкуру знімали з невірного. Вони йдуть у бій як щури розраховуючи лише на себе. Ніяких партнерських чи дружніх відносин. Така армія повинна програти. Бо я вірю в психологію.
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13.05.2024 21:31
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13.05.2024 20:29 Ответить
Если , каканечно, не сделаешь рыло.
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13.05.2024 21:27 Ответить
Самое главное - без стука
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13.05.2024 22:24 Ответить
Непоганий варіант. Дрон можна витратити на наступного виродка
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13.05.2024 20:36 Ответить
Автомат дали та навчили як користуватися.
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13.05.2024 20:59 Ответить
Ета духовная скрєпа
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13.05.2024 21:07 Ответить
Почув і стрельнул...
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13.05.2024 21:08 Ответить
катєхізіс починає таки працювати.
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13.05.2024 21:08 Ответить
як показує статистика, кацапи застрелюються у три раз частіше, ніж підривають себе гранатою. Може сподіваються, що іх будуть забирати додому, і вони такі грасиві будуть геройськи лежати у труні. Але ніт, це тільки добавляє проблем лисицям і песам через те, що подача не порціонна.
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13.05.2024 21:22 Ответить
Просто смешно. Кацапу "что-то" прилетело. Кацап поймал это "что-то" каской и потом решил посмотреть, что же за халява ему прилетела?:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cr872l/ua_national_guards_12th_special_purpose_brigade/

Здесь редкие кадры перестрелки, практически в режиме CQB (close-quarters battle) ну, когда враг совсем близко. Одного орка забаранили в упор, второго обошли и... в общем все умерли (с)
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cr8waj/drone_pilot_of_ua_national_guards_5th_brigade/

Опять смешно. Внимание, вопрос! (с) Что нёс кацап в баклажках?
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cqwr9k/ua_special_forces_1st_battalion_8th_regiment/
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14.05.2024 04:39 Ответить
у баклажках ніс бензин для desert'а.
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14.05.2024 17:37 Ответить
Ну, что здесь можно сказать? Молодец, премию Дарвина заслужил с момента рождения. Награда, наконец, нашла героя. Бросаться баклажкой с бензином - лучшее средство от дронов.
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14.05.2024 23:18 Ответить
на концерт кобзона он эффектно ворвался огненным шаром.
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14.05.2024 23:53 Ответить

Вот так!
Загорится и уснёт звезда.
Пустяк!
Вот так!
Не осталось от него следа
Вот так! (С)
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15.05.2024 00:04 Ответить
Послушайте!
Ведь, если звезды зажигают -
значит - это кому-нибудь нужно?
Значит - кто-то хочет, чтобы они были? (с)
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15.05.2024 01:26 Ответить
Жарти жартами. Це свідчить лише про одне. Моральний стан у кацапському війську плачевний. Такого не спостерігалось навіть у радянській армії в Афганістані. А там моджахеди шкуру знімали з невірного. Вони йдуть у бій як щури розраховуючи лише на себе. Ніяких партнерських чи дружніх відносин. Така армія повинна програти. Бо я вірю в психологію.
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13.05.2024 21:31 Ответить
я не думаю, що у війську батия чи чингізхана була якась інша психологія

в совіцькому війську була дєдовщіна, так що теж "психологія вожака плємєні", скажемо так
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13.05.2024 23:12 Ответить
Молодець! Соловйов і Ко схвалюють. Зараз підуть коньячку навернуть.
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13.05.2024 21:38 Ответить
Правильно,наші дрончики треба економити.
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13.05.2024 22:05 Ответить
Концерт кабздона чекає....
без черги!
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13.05.2024 22:24 Ответить
кацапи ж знають що в нас обмаль *********** от і економлять їх таким чином
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13.05.2024 22:36 Ответить
*****, а ты не мог бы объяснить "парням", что стреляться надо дома, в родном Верхнем Сволочке, и не надо для этого ехать в Украину.
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13.05.2024 23:31 Ответить
брехливий кацап зображає самострєл. Добивати гада!
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14.05.2024 01:20 Ответить
А давайте немного оптимизируем Катехизис. Когда он лежит в своем Мухосранске на диване и хочет поехать в Украину, чтобы ждать там прилета FPV-дрона, пусть стрельнет в себя.
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14.05.2024 03:44 Ответить
Самострел - это воинское преступление.
Тиражируйте его фото и его жена белой лады не получит!
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14.05.2024 09:28 Ответить
надо бы контрольку..
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14.05.2024 10:51 Ответить
добре що штик зняв, а то міг би порізатися
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14.05.2024 12:13 Ответить
Тираж 140 000 000, и "Самоучитель для чайников"
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14.05.2024 15:47 Ответить
 
 