Оккупант застрелился из автомата на поле боя. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой снято, как оккупант застрелился из автомата.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанта сняла камера беспилотника.

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