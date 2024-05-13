Окупант застрелився з автомата на полі бою. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовано, як окупант застрелився із автомата.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанта зафільмувала камера безпілотника.
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+26 ирина ира #418568
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+18 адвокат офіс
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https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cr872l/ua_national_guards_12th_special_purpose_brigade/
Здесь редкие кадры перестрелки, практически в режиме CQB (close-quarters battle) ну, когда враг совсем близко. Одного орка забаранили в упор, второго обошли и... в общем все умерли (с)
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cr8waj/drone_pilot_of_ua_national_guards_5th_brigade/
Опять смешно. Внимание, вопрос! (с) Что нёс кацап в баклажках?
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cqwr9k/ua_special_forces_1st_battalion_8th_regiment/
Вот так!
Загорится и уснёт звезда.
Пустяк!
Вот так!
Не осталось от него следа
Вот так! (С)
Ведь, если звезды зажигают -
значит - это кому-нибудь нужно?
Значит - кто-то хочет, чтобы они были? (с)
в совіцькому війську була дєдовщіна, так що теж "психологія вожака плємєні", скажемо так
без черги!
Тиражируйте его фото и его жена белой лады не получит!