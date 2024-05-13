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Новини Відео Війна
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Окупант застрелився з автомата на полі бою. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовано, як окупант застрелився із автомата.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанта зафільмувала камера безпілотника.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони знищили бліндаж, в якому окупанти облаштували склад БК на Харківщині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) самогубство (633)


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Топ коментарі
+26
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13.05.2024 20:29
+18
Непоганий варіант. Дрон можна витратити на наступного виродка
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13.05.2024 20:36
+14
Жарти жартами. Це свідчить лише про одне. Моральний стан у кацапському війську плачевний. Такого не спостерігалось навіть у радянській армії в Афганістані. А там моджахеди шкуру знімали з невірного. Вони йдуть у бій як щури розраховуючи лише на себе. Ніяких партнерських чи дружніх відносин. Така армія повинна програти. Бо я вірю в психологію.
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13.05.2024 21:31
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13.05.2024 20:29 Відповісти
Если , каканечно, не сделаешь рыло.
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13.05.2024 21:27 Відповісти
Самое главное - без стука
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13.05.2024 22:24 Відповісти
Непоганий варіант. Дрон можна витратити на наступного виродка
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13.05.2024 20:36 Відповісти
Автомат дали та навчили як користуватися.
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13.05.2024 20:59 Відповісти
Ета духовная скрєпа
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13.05.2024 21:07 Відповісти
Почув і стрельнул...
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13.05.2024 21:08 Відповісти
катєхізіс починає таки працювати.
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13.05.2024 21:08 Відповісти
як показує статистика, кацапи застрелюються у три раз частіше, ніж підривають себе гранатою. Може сподіваються, що іх будуть забирати додому, і вони такі грасиві будуть геройськи лежати у труні. Але ніт, це тільки добавляє проблем лисицям і песам через те, що подача не порціонна.
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13.05.2024 21:22 Відповісти
Просто смешно. Кацапу "что-то" прилетело. Кацап поймал это "что-то" каской и потом решил посмотреть, что же за халява ему прилетела?:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cr872l/ua_national_guards_12th_special_purpose_brigade/

Здесь редкие кадры перестрелки, практически в режиме CQB (close-quarters battle) ну, когда враг совсем близко. Одного орка забаранили в упор, второго обошли и... в общем все умерли (с)
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cr8waj/drone_pilot_of_ua_national_guards_5th_brigade/

Опять смешно. Внимание, вопрос! (с) Что нёс кацап в баклажках?
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cqwr9k/ua_special_forces_1st_battalion_8th_regiment/
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14.05.2024 04:39 Відповісти
у баклажках ніс бензин для desert'а.
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14.05.2024 17:37 Відповісти
Ну, что здесь можно сказать? Молодец, премию Дарвина заслужил с момента рождения. Награда, наконец, нашла героя. Бросаться баклажкой с бензином - лучшее средство от дронов.
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14.05.2024 23:18 Відповісти
на концерт кобзона он эффектно ворвался огненным шаром.
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14.05.2024 23:53 Відповісти

Вот так!
Загорится и уснёт звезда.
Пустяк!
Вот так!
Не осталось от него следа
Вот так! (С)
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15.05.2024 00:04 Відповісти
Послушайте!
Ведь, если звезды зажигают -
значит - это кому-нибудь нужно?
Значит - кто-то хочет, чтобы они были? (с)
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15.05.2024 01:26 Відповісти
Жарти жартами. Це свідчить лише про одне. Моральний стан у кацапському війську плачевний. Такого не спостерігалось навіть у радянській армії в Афганістані. А там моджахеди шкуру знімали з невірного. Вони йдуть у бій як щури розраховуючи лише на себе. Ніяких партнерських чи дружніх відносин. Така армія повинна програти. Бо я вірю в психологію.
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13.05.2024 21:31 Відповісти
я не думаю, що у війську батия чи чингізхана була якась інша психологія

в совіцькому війську була дєдовщіна, так що теж "психологія вожака плємєні", скажемо так
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13.05.2024 23:12 Відповісти
Молодець! Соловйов і Ко схвалюють. Зараз підуть коньячку навернуть.
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13.05.2024 21:38 Відповісти
Правильно,наші дрончики треба економити.
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13.05.2024 22:05 Відповісти
Концерт кабздона чекає....
без черги!
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13.05.2024 22:24 Відповісти
кацапи ж знають що в нас обмаль *********** от і економлять їх таким чином
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13.05.2024 22:36 Відповісти
*****, а ты не мог бы объяснить "парням", что стреляться надо дома, в родном Верхнем Сволочке, и не надо для этого ехать в Украину.
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13.05.2024 23:31 Відповісти
брехливий кацап зображає самострєл. Добивати гада!
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14.05.2024 01:20 Відповісти
А давайте немного оптимизируем Катехизис. Когда он лежит в своем Мухосранске на диване и хочет поехать в Украину, чтобы ждать там прилета FPV-дрона, пусть стрельнет в себя.
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14.05.2024 03:44 Відповісти
Самострел - это воинское преступление.
Тиражируйте его фото и его жена белой лады не получит!
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14.05.2024 09:28 Відповісти
надо бы контрольку..
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14.05.2024 10:51 Відповісти
добре що штик зняв, а то міг би порізатися
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14.05.2024 12:13 Відповісти
Тираж 140 000 000, и "Самоучитель для чайников"
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14.05.2024 15:47 Відповісти
 
 