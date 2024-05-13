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Украинские защитники ликвидировали около 10 оккупантов, скрывавшихся в здании. ВИДЕО

Бойцы подразделения Strike Drones Company 47-й отдельной механизированной бригады ликвидировали около 10 оккупантов.

Соответствующее видео опубликовали в соцсети, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Воины 47-й ОМБр уничтожили российский БТР, защищенный не только "мангалами", но и средствами радиоэлектронной борьбы. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3538) 47 отдельная механизированная бригада (262)


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Топ комментарии
+10
ЗСУ не дивлячись на весь бардак, який є у військах просто генії. Але цього не достатньо.

Пора вже ЄС вступати в гру і взяти під повний військовий захист підконтрольні території України і вивільнити повністю ЗСУ для фронту наситивши його зброєю.

А не лицемірно їздити на спинах українців.
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13.05.2024 23:13
+9
Дрон підвищеної потужності
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13.05.2024 23:18
+8
Преміальне відео!
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13.05.2024 23:14
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ще 14 млн дронів і все
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13.05.2024 23:13 Ответить
... майстерний заліт у віконечко...
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14.05.2024 06:58 Ответить
Іщьо адна чувирлабратская магіла...
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13.05.2024 23:13 Ответить
ЗСУ не дивлячись на весь бардак, який є у військах просто генії. Але цього не достатньо.

Пора вже ЄС вступати в гру і взяти під повний військовий захист підконтрольні території України і вивільнити повністю ЗСУ для фронту наситивши його зброєю.

А не лицемірно їздити на спинах українців.
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13.05.2024 23:13 Ответить
І скільки солдат вони пришлють в Україну? Одну тисячу? Максимум - це 5-10 тисяч, які ніякого перелому в війну не внесуть
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13.05.2024 23:59 Ответить
Ну хто ти таке щоб розповідати про "бардаки" у військах...Вже кожна диванна кухарка уявляє себе військовим икспердом роздаючи настанови та поради віськовим.
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14.05.2024 00:16 Ответить
Я все ж дещо знаю і подивіться що кажуть навіть палкі патріоти, які прийшли за покликом серця в ЗСУ. Скинете рожеві окуляри.
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14.05.2024 01:01 Ответить
Тиць та й розвиднiлось. А если бы Запада не было, за Украиной бы плескался Атлантический оушен. Океан шо ля лицемірно їздив би на спинах?
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14.05.2024 00:21 Ответить
Преміальне відео!
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13.05.2024 23:14 Ответить
Дрон підвищеної потужності
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13.05.2024 23:18 Ответить
Оце дрон захренячив !!!
Як снаряд.
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14.05.2024 05:54 Ответить
Шикарно!
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13.05.2024 23:25 Ответить
шедеврально
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13.05.2024 23:31 Ответить
Українці, показали оркам московським, благодатний вогонь для них!!
За чим орки вдерлися до Мирної України, те і отримали! Демосковізація орків..
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13.05.2024 23:26 Ответить
Шістнадцять
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13.05.2024 23:29 Ответить
Значно більше! Порахуйте скільки зайшло - не вийшов НІХТО.
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14.05.2024 08:34 Ответить
Я то же подумал, что там около тридцати кацапоособей... было... 👍
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14.05.2024 13:16 Ответить
Це що за дрончик з БЧ крилатої ракети, як таке можливо?
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13.05.2024 23:34 Ответить
можливо Баба Яга, вона піднімає 15 кг бч
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13.05.2024 23:36 Ответить
або якийсь сільскогосподарський, вони тягают багато, але повільні дуже.
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13.05.2024 23:39 Ответить
Можливо в будівлі був БК ))
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14.05.2024 09:20 Ответить
Nice grave... With cremation.
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14.05.2024 00:28 Ответить
"Ми в домiкє",- полегшено зітхнули кацапи... 🤡
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14.05.2024 00:42 Ответить
Щось я більше нарахував орків ...
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14.05.2024 08:08 Ответить
Скорше за все данні навели по радіоперехопленнях москалів, бо сумнівно що всі 200 ...
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14.05.2024 09:21 Ответить
Там кацапів задвохсотилось-закобзонилось явно більше десятка. Причому значно більше! Я точно не рахував, але зайшло в ту будівлю більше 30 штук. Не вийшов і не виповз ніхто.
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14.05.2024 08:32 Ответить
Філігранна робота!
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14.05.2024 08:42 Ответить
Але ж мабуть не так уявляли ці орки своє майбутнє. Уявлявся будиночок біля моря в Одесі та квартира на Печерських пагорбах, вшанування себе як ветеранів, сидіти в перших рядай на урочистих святкуваннях, може, якщо пощастить, біля самого путіна... Але сталося інакше.
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14.05.2024 09:03 Ответить
Так вони і сидять у перших рядах на концерті кабздона ...
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14.05.2024 13:54 Ответить
Схоже на термобар.
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14.05.2024 09:27 Ответить
В жизни каждого человека бывает ситуация😊когда зашёл не в ту дверь😊
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14.05.2024 09:53 Ответить
 
 