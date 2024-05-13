Украинские защитники ликвидировали около 10 оккупантов, скрывавшихся в здании. ВИДЕО
Бойцы подразделения Strike Drones Company 47-й отдельной механизированной бригады ликвидировали около 10 оккупантов.
Соответствующее видео опубликовали в соцсети, информирует Цензор.НЕТ.
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+10 Людмила Полякова #573716
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+9 Sergei M #570318
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Пора вже ЄС вступати в гру і взяти під повний військовий захист підконтрольні території України і вивільнити повністю ЗСУ для фронту наситивши його зброєю.
А не лицемірно їздити на спинах українців.
Як снаряд.
За чим орки вдерлися до Мирної України, те і отримали! Демосковізація орків..