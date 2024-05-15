Россиянка расхваливает свой деревянный барак: "Это райское место – садик, школа, баня под носом. Речка рядом. Отопление есть. Газа и горячей воды, правда, нет". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой жительница одного из российских городов расхваливает свои бытовые условия в старом деревянном бараке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянка называет условия своей жизни райскими и отмечает, что в ее доме сделали отопление, но газа и горячей воды нет.
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показать весь комментарий15.05.2024 09:31
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- А в банане или апельсине?
- Тоже хорошо!
- Так пачиму же мы в гавне живём?
- Есть, сынок, такое слово - Родина! А Родину не выбирают!
А от у "маларосса-марячка" мабуть корови не було, бо ліниве
какіє ані цивілізование???? Я прачітала, што у ніх у украінцев пачті ні у каво баааааані нєт па дєрєвням! Дікарі!
Тобто гаряча вода і санвузол у хаті для неї це не варіант.
Вы ЛИЧНО хоть раз были в таком доме?
Вполне продуманное и тёплое жилье. НО!
Дом полностью деревянный и срок его жизни - 50 лет при текущем ремонте. Вот только строили их в 50-е и с тех пор никто их не ремонтировал. А дерево - оно того, гниёт маленько....