Россиянка расхваливает свой деревянный барак: "Это райское место – садик, школа, баня под носом. Речка рядом. Отопление есть. Газа и горячей воды, правда, нет". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой жительница одного из российских городов расхваливает свои бытовые условия в старом деревянном бараке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянка называет условия своей жизни райскими и отмечает, что в ее доме сделали отопление, но газа и горячей воды нет.

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