РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9312 посетителей онлайн
Новости Видео
13 846 72

Россиянка расхваливает свой деревянный барак: "Это райское место – садик, школа, баня под носом. Речка рядом. Отопление есть. Газа и горячей воды, правда, нет". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой жительница одного из российских городов расхваливает свои бытовые условия в старом деревянном бараке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянка называет условия своей жизни райскими и отмечает, что в ее доме сделали отопление, но газа и горячей воды нет.

Также смотрите: Скабеева рассказала россиянам о замерзших американцах: "14 человек стали жертвами морозов. В Москве - 30 и, вроде бы, ничего". ВИДЕО

Автор: 

Газ (10225) Газпром (3183) россия (95497) коммунальные услуги (350)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+29
показать весь комментарий
15.05.2024 09:31
+24
показать весь комментарий
15.05.2024 09:35
+21
Да,в дєрьме тоже есть жизнь-но ето жизнь в дєрьмє...
показать весь комментарий
15.05.2024 09:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
15.05.2024 09:31 Ответить
И вот этот раритет хочет захватить злобное нато... Но хрен им!
показать весь комментарий
15.05.2024 09:31 Ответить
показать весь комментарий
15.05.2024 09:35 Ответить
Капец...
показать весь комментарий
15.05.2024 10:35 Ответить
Хрен вам, хрен нам, хрен паапаалааам!
показать весь комментарий
15.05.2024 09:41 Ответить
Загадкова російська душа, як вважають іноземці, і в НАТО також. Чи вже не вважають?
показать весь комментарий
15.05.2024 10:57 Ответить
Да,в дєрьме тоже есть жизнь-но ето жизнь в дєрьмє...
показать весь комментарий
15.05.2024 09:32 Ответить
Сидят два червяка в навозной куче Маленький спрашивает большого:
- Папа! А в яблоке хорошо жить?
- Хорошо, сынок!
- А в банане или апельсине?
- Тоже хорошо!
- Так пачиму же мы в гавне живём?
- Есть, сынок, такое слово - Родина! А Родину не выбирают!
показать весь комментарий
15.05.2024 09:48 Ответить
да-дє раділся там і прігаділся...
показать весь комментарий
15.05.2024 09:58 Ответить
больная группа обезьян,а не нация
показать весь комментарий
15.05.2024 09:52 Ответить
Рай в шалаше )))
показать весь комментарий
15.05.2024 09:32 Ответить
Глубінний нарот,хулє. Тому вони з радістю і дохнуть в надії вкрасти унітаз і Україні.
показать весь комментарий
15.05.2024 09:32 Ответить
только нєту еще и мозгов....
показать весь комментарий
15.05.2024 09:33 Ответить
старий відос...ця баба встигла потонути в ополонці в своїй камі (десь в новинах було)
показать весь комментарий
15.05.2024 09:33 Ответить
Відос, може і старий, але показовий.
показать весь комментарий
15.05.2024 10:49 Ответить
ось воно як виглядає цивілізація по кацапські - жити можна й все... ця тітка з її бараком це уособлення росії - чого ти пручаєшся, ті західні цінності то не для звичайних людей, то нікому не потрібно - барак на березі річки - оце райське місце...
показать весь комментарий
15.05.2024 09:33 Ответить
Глисти теж вважають, що жити в гівні - це їхній рай
показать весь комментарий
15.05.2024 09:33 Ответить
Ці істоти не хочуть жити краще,вони хочуть щоб всі жили як вони
показать весь комментарий
15.05.2024 09:35 Ответить
Але десь там, в глубінє таінствєнной русской душі... так хочеться на естонські задвірки.
показать весь комментарий
15.05.2024 09:37 Ответить
Это еще не все - потом на её поминках родня так пила и гуляла шо спалили тот барак вместе с тараканами и обитателями. Вот теперь все конец истории.
показать весь комментарий
15.05.2024 09:52 Ответить
То була "духовна сестричка" "морячка-танцора" (актора кордебалету з Тамбова) Той у 2014-му танцював у Криму А через рік здох від зараження крові - поламав ногу, а на операцію не було грошей
показать весь комментарий
15.05.2024 09:54 Ответить
🤦‍♀️🤦
показать весь комментарий
15.05.2024 09:57 Ответить
В 19-му знаходився у лікарні з одним дядьком, котрому довелося продати корову (це йому буквально врятувало ногу, бо вже готувався до ампутації).
А от у "маларосса-марячка" мабуть корови не було, бо ліниве
показать весь комментарий
15.05.2024 10:13 Ответить
Та який же він "малорос"? Кацап з Тамбова Їх тоді багато для "масовки" поназавозили в Крим Він у міському театрі в Тамбові працював до того
показать весь комментарий
15.05.2024 10:20 Ответить
ось чому ці потвори в Україну лізуть
показать весь комментарий
15.05.2024 09:40 Ответить
Коли були бої за Ірпінь - вони кричали, - Чому українці так багато живуть?! Це несправедливо!" Тому вони прийшли "вирівняти умови" життя
показать весь комментарий
15.05.2024 10:51 Ответить
не жили хорошо, то и не стоит начинать
показать весь комментарий
15.05.2024 09:43 Ответить
Рашистське бидло буде жерти гавно, і, всерівно буде стверджувати, що це шоколад.
показать весь комментарий
15.05.2024 09:44 Ответить
Райське місце - колима, заходьте.
показать весь комментарий
15.05.2024 09:46 Ответить
Я колись зайшов на уральскій форум і там одна самка обурювалася:

какіє ані цивілізование???? Я прачітала, што у ніх у украінцев пачті ні у каво баааааані нєт па дєрєвням! Дікарі!

Тобто гаряча вода і санвузол у хаті для неї це не варіант.
показать весь комментарий
15.05.2024 09:49 Ответить
Бо гаряча вода і санвузол "в дєрєвнє" - то фантастика
показать весь комментарий
15.05.2024 10:15 Ответить
а вони не уявляють, що таке щось може бути, це виходить за межі їх розуміння, їх розвиток зупинився на общєй бані
показать весь комментарий
15.05.2024 15:53 Ответить
так це благоустроєний жилий комплекс в центральному районі! канєшно так жить можна, "элитноє жильё". а хай покажуть жисть на його окраинах )))
показать весь комментарий
15.05.2024 09:51 Ответить
...тобто на окраїні? Якщо те що я бачу в попередніх дописах можливо назвати НОРОЮ, то що ж тоді на окраїні?
показать весь комментарий
15.05.2024 10:07 Ответить
коли ми влітку, ще з совкового студентства, бродили в диких турпоходах по тамошнім тайожним бєбєням, то ми стьобались, "коли в нас будуть діти, то треба прєнєпрємєннєйше їх брати з собою в ці походи, шоб вживу побачили як крєпосноє крєстьянство до революції при барінах жило" ))))
показать весь комментарий
15.05.2024 10:29 Ответить
Глисты восторгаются жопой в которой они живут.
показать весь комментарий
15.05.2024 09:52 Ответить
Ця мешканка бараку ще не розповіла що в їх туалет типу сортір на дворі… А так звичайно «райське місце».
показать весь комментарий
15.05.2024 09:59 Ответить
Який на.ер сортир на улице... ведро-туалет за ширмочкой, на кухне.
показать весь комментарий
15.05.2024 10:13 Ответить
https://youtu.be/TaP6PfIDApk Райская жистя в бараке. За могарь расскажут кацапы и покажут...
показать весь комментарий
15.05.2024 10:28 Ответить
Як кажуть для свині і хлів палац...
показать весь комментарий
15.05.2024 10:03 Ответить
Ви даремно прикалуєтесь. Дуже атмосферне місце, дуже! Якщо воно вам нагадує фільм жахів, то так тільки здається!
показать весь комментарий
15.05.2024 10:03 Ответить
Да пусть кацапы там хоть, говно жрут! Или друг друга! Расскажите, сколько денег на строительстве фортификации спистил! Сколько командиров сняли, которые акты приемки не подписывали! А они бухих недоразвитых кацапов втирают в эфир!
показать весь комментарий
15.05.2024 10:06 Ответить
нє нє, то важлива інформація, доведеться ділитися квартирками з убогим кацап'йом, бо воно не тільке нікчемно бідне, а ще й особливо нахабне і агресивне, територію України успішно захоплює
показать весь комментарий
15.05.2024 10:45 Ответить
Нарабсея барачная - райская жистя... NOT COMMENT.
показать весь комментарий
15.05.2024 10:11 Ответить
показать весь комментарий
15.05.2024 10:15 Ответить
показать весь комментарий
15.05.2024 10:17 Ответить
Не говорите ерунды!
Вы ЛИЧНО хоть раз были в таком доме?
Вполне продуманное и тёплое жилье. НО!
Дом полностью деревянный и срок его жизни - 50 лет при текущем ремонте. Вот только строили их в 50-е и с тех пор никто их не ремонтировал. А дерево - оно того, гниёт маленько....
показать весь комментарий
15.05.2024 10:20 Ответить
Все ента хорошо, ежели каанечна... Но у кацапа в руках даже лайно ржавеет(новое).
показать весь комментарий
15.05.2024 10:22 Ответить
Это вообще шедевр деревянного искусства! Например для тепла стелиться сперва черновой пол, а поверх него - чистовой, где доски подгоняются с точностью до миллиметра и скрепляются между собой ромбовидными клинышками...
показать весь комментарий
15.05.2024 10:49 Ответить
бували : сходи та підлоги так стогнуть що мама не горюй, і в тому не ламінат з паркетом винні
показать весь комментарий
15.05.2024 10:45 Ответить
Живуть в лайні... Біда у тому, що вони нам таке саме життя намагаються влаштувати і частково їм це вже вдається.
показать весь комментарий
15.05.2024 10:40 Ответить
Що не кажи, але у москалів настільки потужна пропаганда, що досі існують мільони людей, які вірять, що рівень життя в рашці вищє за український..
показать весь комментарий
15.05.2024 10:40 Ответить
москва + пітер ~ 20 мільйонів. Це половина України. Є ще багато місць де живуть добре. Так що "в середньому по лікарні" рівень життя там вище. Але є і дуже бідні, вони зараз багатіють або утилізуються на війні.
показать весь комментарий
15.05.2024 11:16 Ответить
от чому так багато кацап'я преться сюди, щоб покращити свої житлові умови і багатьом вдається, в одному Маріуполі скільки квартир забрали
показать весь комментарий
15.05.2024 10:42 Ответить
показать весь комментарий
15.05.2024 10:48 Ответить
ттт
показать весь комментарий
18.05.2024 09:27 Ответить
Орда хочет сделать такой же рай в Украине
показать весь комментарий
15.05.2024 10:47 Ответить
А вона відправила свого сина в Україну за унітазом.
показать весь комментарий
15.05.2024 11:10 Ответить
І такий рай їм вибудував *уйло за 25 років правління Це дуже добре, що вони демонструють свій "рай" на весь світ. А то весь ютуб засрали хвалебними роликами мацкви та сссра.
показать весь комментарий
15.05.2024 11:31 Ответить
https://www.youtube.com/@rbsportal/videos
показать весь комментарий
15.05.2024 11:34 Ответить
показать весь комментарий
15.05.2024 11:46 Ответить
які ж ви невибагливі.. Тому вас і шокували унітази в українських селах.. В мене сарай красивіший у приватному секторі ніж твій "домік".. Мдааа.. Як легко керувати стадом!
показать весь комментарий
15.05.2024 13:18 Ответить
цікаво, а як же ж тоді в уявленні тої тунгуски виглядає "адское место"?)))
показать весь комментарий
15.05.2024 13:20 Ответить
показать весь комментарий
15.05.2024 14:41 Ответить
И этот ***** ,пришёл на Украину ,строить русский мир, **** карликовая,оглянись на свой кацапский врач....
показать весь комментарий
15.05.2024 16:18 Ответить
 
 