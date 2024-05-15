Росіянка розхвалює свій дерев’яний барак: "Это райское место - садик, школа, баня под носом. Речка рядом. Отопление есть. Газа и горячей воды правда нет". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому мешканка одного із російських міст розхвалює свої побутові умови у старому дерев’яному бараку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянка називає умови свого життя райськими і зазначає, що у її будинку зробили опалення, але газу та гарячої води немає.

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