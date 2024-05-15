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Росіянка розхвалює свій дерев’яний барак: "Это райское место - садик, школа, баня под носом. Речка рядом. Отопление есть. Газа и горячей воды правда нет". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому мешканка одного із російських міст розхвалює свої побутові умови у старому дерев’яному бараку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянка називає умови свого життя райськими і зазначає, що у її будинку зробили опалення, але газу та гарячої води немає.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Скабєєва розповіла росіянам про замерзлих американців: "14 человек стали жертвами морозов. В Москве -30 и, вроде бы, ничего". ВIДЕО

Автор: 

газ (10423) Газпром (3387) росія (65122) комунальні послуги (570)


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Топ коментарі
+29
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15.05.2024 09:31
+24
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15.05.2024 09:35
+21
Да,в дєрьме тоже есть жизнь-но ето жизнь в дєрьмє...
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15.05.2024 09:32
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15.05.2024 09:31 Відповісти
И вот этот раритет хочет захватить злобное нато... Но хрен им!
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15.05.2024 09:31 Відповісти
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15.05.2024 09:35 Відповісти
Капец...
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15.05.2024 10:35 Відповісти
Хрен вам, хрен нам, хрен паапаалааам!
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15.05.2024 09:41 Відповісти
Загадкова російська душа, як вважають іноземці, і в НАТО також. Чи вже не вважають?
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15.05.2024 10:57 Відповісти
Да,в дєрьме тоже есть жизнь-но ето жизнь в дєрьмє...
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15.05.2024 09:32 Відповісти
Сидят два червяка в навозной куче Маленький спрашивает большого:
- Папа! А в яблоке хорошо жить?
- Хорошо, сынок!
- А в банане или апельсине?
- Тоже хорошо!
- Так пачиму же мы в гавне живём?
- Есть, сынок, такое слово - Родина! А Родину не выбирают!
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15.05.2024 09:48 Відповісти
да-дє раділся там і прігаділся...
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15.05.2024 09:58 Відповісти
больная группа обезьян,а не нация
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15.05.2024 09:52 Відповісти
Рай в шалаше )))
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15.05.2024 09:32 Відповісти
Глубінний нарот,хулє. Тому вони з радістю і дохнуть в надії вкрасти унітаз і Україні.
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15.05.2024 09:32 Відповісти
только нєту еще и мозгов....
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15.05.2024 09:33 Відповісти
старий відос...ця баба встигла потонути в ополонці в своїй камі (десь в новинах було)
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15.05.2024 09:33 Відповісти
Відос, може і старий, але показовий.
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15.05.2024 10:49 Відповісти
ось воно як виглядає цивілізація по кацапські - жити можна й все... ця тітка з її бараком це уособлення росії - чого ти пручаєшся, ті західні цінності то не для звичайних людей, то нікому не потрібно - барак на березі річки - оце райське місце...
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15.05.2024 09:33 Відповісти
Глисти теж вважають, що жити в гівні - це їхній рай
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15.05.2024 09:33 Відповісти
Ці істоти не хочуть жити краще,вони хочуть щоб всі жили як вони
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15.05.2024 09:35 Відповісти
Але десь там, в глубінє таінствєнной русской душі... так хочеться на естонські задвірки.
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15.05.2024 09:37 Відповісти
Это еще не все - потом на её поминках родня так пила и гуляла шо спалили тот барак вместе с тараканами и обитателями. Вот теперь все конец истории.
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15.05.2024 09:52 Відповісти
То була "духовна сестричка" "морячка-танцора" (актора кордебалету з Тамбова) Той у 2014-му танцював у Криму А через рік здох від зараження крові - поламав ногу, а на операцію не було грошей
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15.05.2024 09:54 Відповісти
🤦‍♀️🤦
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15.05.2024 09:57 Відповісти
В 19-му знаходився у лікарні з одним дядьком, котрому довелося продати корову (це йому буквально врятувало ногу, бо вже готувався до ампутації).
А от у "маларосса-марячка" мабуть корови не було, бо ліниве
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15.05.2024 10:13 Відповісти
Та який же він "малорос"? Кацап з Тамбова Їх тоді багато для "масовки" поназавозили в Крим Він у міському театрі в Тамбові працював до того
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15.05.2024 10:20 Відповісти
ось чому ці потвори в Україну лізуть
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15.05.2024 09:40 Відповісти
Коли були бої за Ірпінь - вони кричали, - Чому українці так багато живуть?! Це несправедливо!" Тому вони прийшли "вирівняти умови" життя
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15.05.2024 10:51 Відповісти
не жили хорошо, то и не стоит начинать
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15.05.2024 09:43 Відповісти
Рашистське бидло буде жерти гавно, і, всерівно буде стверджувати, що це шоколад.
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15.05.2024 09:44 Відповісти
Райське місце - колима, заходьте.
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15.05.2024 09:46 Відповісти
Я колись зайшов на уральскій форум і там одна самка обурювалася:

какіє ані цивілізование???? Я прачітала, што у ніх у украінцев пачті ні у каво баааааані нєт па дєрєвням! Дікарі!

Тобто гаряча вода і санвузол у хаті для неї це не варіант.
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15.05.2024 09:49 Відповісти
Бо гаряча вода і санвузол "в дєрєвнє" - то фантастика
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15.05.2024 10:15 Відповісти
а вони не уявляють, що таке щось може бути, це виходить за межі їх розуміння, їх розвиток зупинився на общєй бані
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15.05.2024 15:53 Відповісти
так це благоустроєний жилий комплекс в центральному районі! канєшно так жить можна, "элитноє жильё". а хай покажуть жисть на його окраинах )))
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15.05.2024 09:51 Відповісти
...тобто на окраїні? Якщо те що я бачу в попередніх дописах можливо назвати НОРОЮ, то що ж тоді на окраїні?
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15.05.2024 10:07 Відповісти
коли ми влітку, ще з совкового студентства, бродили в диких турпоходах по тамошнім тайожним бєбєням, то ми стьобались, "коли в нас будуть діти, то треба прєнєпрємєннєйше їх брати з собою в ці походи, шоб вживу побачили як крєпосноє крєстьянство до революції при барінах жило" ))))
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15.05.2024 10:29 Відповісти
Глисты восторгаются жопой в которой они живут.
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15.05.2024 09:52 Відповісти
Ця мешканка бараку ще не розповіла що в їх туалет типу сортір на дворі… А так звичайно «райське місце».
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15.05.2024 09:59 Відповісти
Який на.ер сортир на улице... ведро-туалет за ширмочкой, на кухне.
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15.05.2024 10:13 Відповісти
https://youtu.be/TaP6PfIDApk Райская жистя в бараке. За могарь расскажут кацапы и покажут...
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15.05.2024 10:28 Відповісти
Як кажуть для свині і хлів палац...
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15.05.2024 10:03 Відповісти
Ви даремно прикалуєтесь. Дуже атмосферне місце, дуже! Якщо воно вам нагадує фільм жахів, то так тільки здається!
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15.05.2024 10:03 Відповісти
Да пусть кацапы там хоть, говно жрут! Или друг друга! Расскажите, сколько денег на строительстве фортификации спистил! Сколько командиров сняли, которые акты приемки не подписывали! А они бухих недоразвитых кацапов втирают в эфир!
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15.05.2024 10:06 Відповісти
нє нє, то важлива інформація, доведеться ділитися квартирками з убогим кацап'йом, бо воно не тільке нікчемно бідне, а ще й особливо нахабне і агресивне, територію України успішно захоплює
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15.05.2024 10:45 Відповісти
Нарабсея барачная - райская жистя... NOT COMMENT.
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15.05.2024 10:11 Відповісти
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15.05.2024 10:15 Відповісти
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15.05.2024 10:17 Відповісти
Не говорите ерунды!
Вы ЛИЧНО хоть раз были в таком доме?
Вполне продуманное и тёплое жилье. НО!
Дом полностью деревянный и срок его жизни - 50 лет при текущем ремонте. Вот только строили их в 50-е и с тех пор никто их не ремонтировал. А дерево - оно того, гниёт маленько....
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15.05.2024 10:20 Відповісти
Все ента хорошо, ежели каанечна... Но у кацапа в руках даже лайно ржавеет(новое).
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15.05.2024 10:22 Відповісти
Это вообще шедевр деревянного искусства! Например для тепла стелиться сперва черновой пол, а поверх него - чистовой, где доски подгоняются с точностью до миллиметра и скрепляются между собой ромбовидными клинышками...
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15.05.2024 10:49 Відповісти
бували : сходи та підлоги так стогнуть що мама не горюй, і в тому не ламінат з паркетом винні
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15.05.2024 10:45 Відповісти
Живуть в лайні... Біда у тому, що вони нам таке саме життя намагаються влаштувати і частково їм це вже вдається.
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15.05.2024 10:40 Відповісти
Що не кажи, але у москалів настільки потужна пропаганда, що досі існують мільони людей, які вірять, що рівень життя в рашці вищє за український..
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15.05.2024 10:40 Відповісти
москва + пітер ~ 20 мільйонів. Це половина України. Є ще багато місць де живуть добре. Так що "в середньому по лікарні" рівень життя там вище. Але є і дуже бідні, вони зараз багатіють або утилізуються на війні.
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15.05.2024 11:16 Відповісти
от чому так багато кацап'я преться сюди, щоб покращити свої житлові умови і багатьом вдається, в одному Маріуполі скільки квартир забрали
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15.05.2024 10:42 Відповісти
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15.05.2024 10:48 Відповісти
ттт
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18.05.2024 09:27 Відповісти
Орда хочет сделать такой же рай в Украине
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15.05.2024 10:47 Відповісти
А вона відправила свого сина в Україну за унітазом.
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15.05.2024 11:10 Відповісти
І такий рай їм вибудував *уйло за 25 років правління Це дуже добре, що вони демонструють свій "рай" на весь світ. А то весь ютуб засрали хвалебними роликами мацкви та сссра.
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15.05.2024 11:31 Відповісти
https://www.youtube.com/@rbsportal/videos
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15.05.2024 11:34 Відповісти
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15.05.2024 11:46 Відповісти
які ж ви невибагливі.. Тому вас і шокували унітази в українських селах.. В мене сарай красивіший у приватному секторі ніж твій "домік".. Мдааа.. Як легко керувати стадом!
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15.05.2024 13:18 Відповісти
цікаво, а як же ж тоді в уявленні тої тунгуски виглядає "адское место"?)))
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15.05.2024 13:20 Відповісти
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15.05.2024 14:41 Відповісти
И этот ***** ,пришёл на Украину ,строить русский мир, **** карликовая,оглянись на свой кацапский врач....
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15.05.2024 16:18 Відповісти
 
 