Россияне заявили о массированной атаке беспилотников: взрывы прогремели в Краснодарском крае, оккупированном Крыму и Белгороде. ВИДЕО
В ночь на 17 мая прогремели взрывы в районе временно оккупированного россиянами Севастополя в Крыму, в Новороссийске, Туапсе и Белгороде.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские Telegram-каналы.
По словам местных жителей в районе Новороссийска, что в Краснодарском крае, прозвучало более 20 взрывов. Они слышали характерный звук пролета дронов, а также видели, как ракета попала в порт. После этого там возник пожар. Предварительно, под ударом БПЛА якобы были Новороссийский мазутный терминал и терминал "Транснефти".
Также в сети сообщили, что порт Новороссийска якобы обесточен после прилета.
Позже губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о "безуспешной украинской атаке". По его словам, российская противовоздушная оборона якобы обезвредила более 10 дронов, из-за падения обломков "возникли локальные возгорания".
В оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что якобы украинские беспилотники атаковали Туапсе. В результате падения аппарата произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода. При этом местные жители слышали взрыв, после которого начал раздаваться сигнал воздушной тревоги.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также заявил о ночной атаке беспилотников.
"Сразу несколько населенных пунктов в Белгородском районе подверглись атаке с помощью дронов-камикадзе", - написал Гладков.
А местные Telegram-каналы сообщили о пожаре на АЗС в результате попадания беспилотников.
Неспокойно в ночь на 17 мая было в районе временно оккупированного россиянами Севастополя в Крыму. Там также прогремели взрывы, была слышна стрельба.
Российские СМИ сообщают о работе ПВО и о якобы атаке беспилотников - их, в частности, оккупанты пытаются сбить с помощью стрелкового оружия.
По данным местных каналов в Севастополе и Балаклаве частично пропал свет. Вероятно, объектом атаки стала Балаклавская ТЭС. Кроме того, этой ночью были слышны взрывы в Джанкойском районе.
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