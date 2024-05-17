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Россияне заявили о массированной атаке беспилотников: взрывы прогремели в Краснодарском крае, оккупированном Крыму и Белгороде. ВИДЕО

В ночь на 17 мая прогремели взрывы в районе временно оккупированного россиянами Севастополя в Крыму, в Новороссийске, Туапсе и Белгороде.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские Telegram-каналы.

По словам местных жителей в районе Новороссийска, что в Краснодарском крае, прозвучало более 20 взрывов. Они слышали характерный звук пролета дронов, а также видели, как ракета попала в порт. После этого там возник пожар. Предварительно, под ударом БПЛА якобы были Новороссийский мазутный терминал и терминал "Транснефти".

Также в сети сообщили, что порт Новороссийска якобы обесточен после прилета.

Позже губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о "безуспешной украинской атаке". По его словам, российская противовоздушная оборона якобы обезвредила более 10 дронов, из-за падения обломков "возникли локальные возгорания".

В оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что якобы украинские беспилотники атаковали Туапсе. В результате падения аппарата произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода. При этом местные жители слышали взрыв, после которого начал раздаваться сигнал воздушной тревоги.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также заявил о ночной атаке беспилотников.

"Сразу несколько населенных пунктов в Белгородском районе подверглись атаке с помощью дронов-камикадзе", - написал Гладков.

А местные Telegram-каналы сообщили о пожаре на АЗС в результате попадания беспилотников.

Неспокойно в ночь на 17 мая было в районе временно оккупированного россиянами Севастополя в Крыму. Там также прогремели взрывы, была слышна стрельба.

Российские СМИ сообщают о работе ПВО и о якобы атаке беспилотников - их, в частности, оккупанты пытаются сбить с помощью стрелкового оружия.

По данным местных каналов в Севастополе и Балаклаве частично пропал свет. Вероятно, объектом атаки стала Балаклавская ТЭС. Кроме того, этой ночью были слышны взрывы в Джанкойском районе.

Смотрите: Белгородцы стоят в пробке и наблюдают, как установленная поперек дороги РСЗО "Град" обстреливает Харьковщину. ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (3589) Крым (26380) Белгород (449)


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Топ комментарии
+27
Сматгі ета дгон! (с)
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17.05.2024 06:50
+23
Как не вспомнить пыню, шоб он сдох, трындел про терпилу-красавицу.
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17.05.2024 06:38
+23
Ляпота, наші роз"бали кримське пво, тепер безпілотниками добють все що дістануть, красота.
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17.05.2024 06:59
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іпсо і певео - все ***** збито...
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17.05.2024 06:32 Ответить
Оххуууии...еельно!
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17.05.2024 06:32 Ответить
Как не вспомнить пыню, шоб он сдох, трындел про терпилу-красавицу.
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17.05.2024 06:38 Ответить
У них не запрещено снимать прилеты?
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17.05.2024 06:44 Ответить
Заборонено. Але, як і у нас, завжди знаходяться хайпожери. І їх потім теж знаходять.
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17.05.2024 09:42 Ответить
буряти - буде відмова....
навіть не сподівайтесь шо ви на тюленях зїдете...
буде відмова...
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17.05.2024 06:49 Ответить
Сматгі ета дгон! (с)
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17.05.2024 06:50 Ответить
сподіваюсь ви так самі себе розумієте - я так нічого...
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17.05.2024 06:57 Ответить
Це з відео пару днів тому, коли людина так радісно це картавила.
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17.05.2024 07:18 Ответить
Л.І.Брєжнєв: "Малая зємля"
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17.05.2024 06:52 Ответить
і буде козак з привітанням - добрий вечір шелупонь,
я з України!
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17.05.2024 06:54 Ответить
і витягне шаблю....
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17.05.2024 06:59 Ответить
- А знаєте, куме, як ці кляті москалі вимовляють наше славетне слово "*****"? "Тіхо, дєвушка!"!!! Повбивав би!!!
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17.05.2024 09:46 Ответить
Малавата будєт. Хатім большє, хатім большє. Всьо ідьот па плану, па графіку.
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17.05.2024 06:57 Ответить
Ляпота, наші роз"бали кримське пво, тепер безпілотниками добють все що дістануть, красота.
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17.05.2024 06:59 Ответить
Саме цікеве порт новоросійська, ракетна атака, невже дали добро?
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17.05.2024 07:06 Ответить
Гарний ранок!
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17.05.2024 07:01 Ответить
А шо случілось?Два братніх народа,бєлгородські половці і кубанські печеніги знов ведуть боротьбу за доступ до святої,приподобної покровительниці рашиських гаманців,Нєфтєродіци Ханти-Мансійської?
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17.05.2024 07:04 Ответить
"Живучи в скляному дому - не жбурляй камінням у сусідів!"
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17.05.2024 07:47 Ответить
буряти - будемо різати...
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17.05.2024 07:11 Ответить
танкісти їбучі...
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17.05.2024 07:15 Ответить
Ай файно є!
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17.05.2024 07:23 Ответить
дітям, онукам накажу бережіть себє, рідні...
але побачите москаля?- вбийте.
інакше рано чи пізно він прийде і вбьє вас...
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17.05.2024 07:29 Ответить
Уламкам респект!
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17.05.2024 08:31 Ответить
насправді всі ті людішки заслужили приліт ядерної бомби, щоб їх на порох стерло
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17.05.2024 08:42 Ответить
Skolko mnogo vybuxov,sto za praznik u kacapov sto tak otmetili?
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17.05.2024 08:47 Ответить
все як завжди - куріння в невідповідному місці, задимлення, вспишка, хлопок, локальноє возгораніє, патерь нєт, пєвєо всьо збило!
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17.05.2024 13:17 Ответить
там давно идёт война против обычных слов из словаря академика Ожегова:

запрещены слова : война, взрыв, удар, пожар, свобода, право, мир, гуманизм, честь, достоинство,
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18.05.2024 01:12 Ответить
та не проти слів. а проти здорового глузду
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18.05.2024 12:50 Ответить
Против всего, что имеет признаки человеческого достоинства.
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18.05.2024 21:04 Ответить
А, ще "атмосферну лінзу" забув...
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17.05.2024 13:40 Ответить
бєлгород вже традиційно - то не ми..., інші випадки - то вони самі...
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17.05.2024 08:48 Ответить
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17.05.2024 08:59 Ответить
більше донатів-більше здохлих кацапів
Слава Героям!
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17.05.2024 09:14 Ответить
Пройшлися наші дрони по просторах Криму і це добре ,
коли у кацапів щось горить 🔥🔥🔥
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17.05.2024 11:34 Ответить
Камні с нєба 😆
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17.05.2024 12:12 Ответить
Ось іще чотири відоси. Дивимося і насолоджуємося коментарями

https://streamable.com/9kjezq
https://streamable.com/czl2b5
https://streamable.com/v5241n
https://streamable.com/cec413
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17.05.2024 12:19 Ответить
https://streamable.com/6ufytp https://streamable.com/6ufytp


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17.05.2024 18:05 Ответить
https://streamable.com/3i2lh8 https://streamable.com/3i2lh8


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17.05.2024 22:32 Ответить
На Кацапии появился новый сорт нефти - Паленка
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17.05.2024 12:58 Ответить
Прискорене зменшення частки викопного палива у світовому енергетичному балансі...

- Так це ж боротьба проти глобального потепління і внесок у збереження клімату!
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18.05.2024 03:14 Ответить
 
 