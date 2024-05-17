Россияне заявили о массированной атаке беспилотников: взрывы прогремели в Краснодарском крае, оккупированном Крыму и Белгороде. ВИДЕО

В ночь на 17 мая прогремели взрывы в районе временно оккупированного россиянами Севастополя в Крыму, в Новороссийске, Туапсе и Белгороде.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские Telegram-каналы.

По словам местных жителей в районе Новороссийска, что в Краснодарском крае, прозвучало более 20 взрывов. Они слышали характерный звук пролета дронов, а также видели, как ракета попала в порт. После этого там возник пожар. Предварительно, под ударом БПЛА якобы были Новороссийский мазутный терминал и терминал "Транснефти".

Также в сети сообщили, что порт Новороссийска якобы обесточен после прилета.

Позже губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о "безуспешной украинской атаке". По его словам, российская противовоздушная оборона якобы обезвредила более 10 дронов, из-за падения обломков "возникли локальные возгорания".

В оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что якобы украинские беспилотники атаковали Туапсе. В результате падения аппарата произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода. При этом местные жители слышали взрыв, после которого начал раздаваться сигнал воздушной тревоги.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также заявил о ночной атаке беспилотников.

"Сразу несколько населенных пунктов в Белгородском районе подверглись атаке с помощью дронов-камикадзе", - написал Гладков.

А местные Telegram-каналы сообщили о пожаре на АЗС в результате попадания беспилотников.

Неспокойно в ночь на 17 мая было в районе временно оккупированного россиянами Севастополя в Крыму. Там также прогремели взрывы, была слышна стрельба.

Российские СМИ сообщают о работе ПВО и о якобы атаке беспилотников - их, в частности, оккупанты пытаются сбить с помощью стрелкового оружия.

По данным местных каналов в Севастополе и Балаклаве частично пропал свет. Вероятно, объектом атаки стала Балаклавская ТЭС. Кроме того, этой ночью были слышны взрывы в Джанкойском районе.

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