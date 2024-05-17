Росіяни заявили про масовану атаку безпілотників: вибухи пролунали у Краснодарському краї, окупованому Криму та Бєлгороді. ВIДЕО

У ніч проти 17 травня пролунали вибухи в районі тимчасово окупованого росіянами Севастополя в Криму, у Новоросійську, Туапсе та Бєлгороді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські Telegram-канали.

За словами місцевих мешканців у районі Новоросійська, що у Краснодарському краї, пролунало понад 20 вибухів. Вони чули характерний звук прольоту дронів, а також бачили, як ракета влучила у порт. Після цього там виникла пожежа. Попередньо, під ударом БПЛА нібито були Новоросійський мазутний термінал та термінал "Транснафти".

Також у мережі повідомили, що порт Новоросійська нібито знеструмлений після прильоту.

Пізніше губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив про "безуспішну українську атаку". За його словами, російська протиповітряна оборона нібито знешкодила понад 10 дронів, через падіння уламків "виникли локальні загоряння".

В оперативному штабі Краснодарського краї повідомили, шо нібито українські безпілотники атакували Туапсе. Унаслідок падіння апарата сталося загоряння на території нафтопереробного заводу. При цьому місцеві мешканці чули вибух, після якого почав лунати сигнал повітряної тривоги.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков також заявив про нічну атаку безпілотників.

"Відразу кілька населених пунктів у Бєлгородському районі зазнали атаки за допомогою дронів-камікадзе", - написав Гладков.

А місцеві Telegram-канали повідомили про пожежу на АЗС унаслідок влучання безпілотників.

Неспокійно у ніч проти 17 травня було в районі тимчасово окупованого росіянами Севастополя в Криму. Там також пролунали вибухи, було чутно стрілянину.

Російські ЗМІ повідомляють про роботу ППО та про нібито атаку безпілотників – їх, зокрема, окупанти, намагаються збити за допомогою стрілецької зброї.

За даними місцевих каналів у Севастополі та Балаклаві частково зникло світло. Ймовірно, об'єктом атаки стала Балаклавська ТЕС. Крім того, цієї ночі було чути вибухи у Джанкойському районі.

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