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Нового военкома пригласили на сессию в Каневе для знакомства, а тот вручил местным депутатам повестки. ВИДЕО

В Каневе Черкасской области во время сессии городского совета представители ТЦК вручили повестки местным депутатам. Это произошло после того, как нового руководителя территориального центра комплектования пригласили для знакомства с депутатами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии местному изданию 18000 сообщил городской голова Канева Игорь Ренькас.

"В ТЦК запросили у нас списки сотрудников исполнительных органов и депутатов - мы предоставили эти списки. Он (начальник местного ТЦК. - Ред.) хотел, чтобы мы раздали повестки депутатам. Я сказал, что мы не имеем таких полномочий. Секретарь городского совета в телефонном режиме сообщила, чтобы явились (депутаты. - Ред.) и взяли повестки. Пришел один человек", - рассказывает он.

"На сессию пришел новый военком. Я пригласил его, чтобы он познакомился и представился. Он пришел на сессию. Она у нас была неспокойная. Я его представил. Его сотрудники раздали повестки", - добавил городской голова.

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Скольким депутатам были вручены повестки и по какому принципу их выбирали, Ренькас не сообщает.

Автор: 

Канев (83) повестка (153) ТЦК (527)


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Топ комментарии
+26
Аха-ха-ха-ха!!! Красавчег, хоть один по реальным спискам пошёл
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17.05.2024 15:24
+25
Ця новина для дурнів,мол дивіться і депутати повістки отримують. Але э одне но у них у всіх БРОНЬ.
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17.05.2024 15:28
+25
у них у всіх БРОНЬ
------------
Это брехня. Бронь _только_ у депутатов ВР.
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17.05.2024 15:29
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Все буде Україна!
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18.05.2024 00:48 Ответить
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