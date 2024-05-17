Нового военкома пригласили на сессию в Каневе для знакомства, а тот вручил местным депутатам повестки. ВИДЕО

В Каневе Черкасской области во время сессии городского совета представители ТЦК вручили повестки местным депутатам. Это произошло после того, как нового руководителя территориального центра комплектования пригласили для знакомства с депутатами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии местному изданию 18000 сообщил городской голова Канева Игорь Ренькас.

"В ТЦК запросили у нас списки сотрудников исполнительных органов и депутатов - мы предоставили эти списки. Он (начальник местного ТЦК. - Ред.) хотел, чтобы мы раздали повестки депутатам. Я сказал, что мы не имеем таких полномочий. Секретарь городского совета в телефонном режиме сообщила, чтобы явились (депутаты. - Ред.) и взяли повестки. Пришел один человек", - рассказывает он.

"На сессию пришел новый военком. Я пригласил его, чтобы он познакомился и представился. Он пришел на сессию. Она у нас была неспокойная. Я его представил. Его сотрудники раздали повестки", - добавил городской голова.

Также читайте: Полиция сможет проверять наличие у лица военного билета или повестки через "Оберіг", - СМИ

Скольким депутатам были вручены повестки и по какому принципу их выбирали, Ренькас не сообщает.