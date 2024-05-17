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Нового воєнкома запросили на сесію у Каневі для знайомства, а той вручив місцевим депутатам повістки. ВIДЕО

У Каневі на Черкащині під час сесії міської ради представники ТЦК вручили повістки місцевим депутатам. Це сталося після того, як нового очільника територіального центру комплектування запросили для знайомства з депутатами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі місцевому виданню 18000 повідомив міський голова Канева Ігор Ренькас.

"У ТЦК запросили у нас списки працівників виконавчих органів та депутатів - ми надали ці списки. Він (начальник місцевого ТЦК. - Ред.) хотів, щоб ми роздали повістки депутатам. Я сказав, що ми не маємо таких повноважень. Секретар міської ради у телефонному режимі повідомила, щоб з’явилися (депутати. - Ред.) і взяли повістки. Прийшов один чоловік, - розповідає він.

"На сесію прийшов новий воєнком. Я запросив його, щоб він познайомився і представився. Він прийшов на сесію. Вона в нас була неспокійна. Я його представив. Його працівники роздали повістки", - додав міський голова.

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Скільком депутатам були вручені повістки і за яким принципом їх обирали, Ренькас не повідомляє.

Автор: 

Канів (28) повістка (182) ТЦК та СП (570)


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Топ коментарі
+26
Аха-ха-ха-ха!!! Красавчег, хоть один по реальным спискам пошёл
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17.05.2024 15:24
+25
Ця новина для дурнів,мол дивіться і депутати повістки отримують. Але э одне но у них у всіх БРОНЬ.
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17.05.2024 15:28
+25
у них у всіх БРОНЬ
------------
Это брехня. Бронь _только_ у депутатов ВР.
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17.05.2024 15:29
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Все буде Україна!
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18.05.2024 00:48 Відповісти
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