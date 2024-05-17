Нового воєнкома запросили на сесію у Каневі для знайомства, а той вручив місцевим депутатам повістки. ВIДЕО

У Каневі на Черкащині під час сесії міської ради представники ТЦК вручили повістки місцевим депутатам. Це сталося після того, як нового очільника територіального центру комплектування запросили для знайомства з депутатами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі місцевому виданню 18000 повідомив міський голова Канева Ігор Ренькас.

"У ТЦК запросили у нас списки працівників виконавчих органів та депутатів - ми надали ці списки. Він (начальник місцевого ТЦК. - Ред.) хотів, щоб ми роздали повістки депутатам. Я сказав, що ми не маємо таких повноважень. Секретар міської ради у телефонному режимі повідомила, щоб з’явилися (депутати. - Ред.) і взяли повістки. Прийшов один чоловік, - розповідає він.

"На сесію прийшов новий воєнком. Я запросив його, щоб він познайомився і представився. Він прийшов на сесію. Вона в нас була неспокійна. Я його представив. Його працівники роздали повістки", - додав міський голова.

Також читайте: Для оновлення даних у ТЦК довідка про несудимість не потрібна, - МВС

Скільком депутатам були вручені повістки і за яким принципом їх обирали, Ренькас не повідомляє.