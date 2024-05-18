РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10917 посетителей онлайн
Новости Видео
3 466 7

"Героям слава!": полицейские эвакуировали маму с детьми на Харьковщине. ВИДЕО

Полицейские эвакуировали из одного из опасных районов Харьковской области маму с маленькими детьми.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"Героям слава!" - кричат эвакуированные детки в полицейском авто в Харьковской области. Они с мамой ждали, пока приедет полиция и отвезет их в безопасное место. Подальше от российских обстрелов", - рассказал Клименко.

Он сообщил, что всего из опасных районов Харьковской области только силами полицейских удалось вывезти более 4 тыс. человек, среди них - более 170 детей.

Читайте также: Сутки на Харьковщине: обстрелы Харькова, Липцев и Купянска-Узлового, есть погибшие и раненные

Ранее сообщалось, что с начала российского наступления на севере Харьковской области с прифронтовых территорий удалось вывезти 9 907 человек.

Автор: 

Харьковщина (5577) эвакуация (2072) Клименко Игорь (397)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
+ 100 !

та ще й "вчасно" евакуювали, до початку наступу, про який буданга попереджав ЗЄльоносяйного !

героїзм одних у 90% випадків через "пройоби" інших !
показать весь комментарий
18.05.2024 17:30 Ответить
И ЭТО ВСЁ !?
показать весь комментарий
18.05.2024 17:32 Ответить
а що ще треба ?

самі чекали до останнього і влада не чухалась до останнього, аж поки кацапи не полізли.

скільки ще залишилось людей, які хотіли б виїхати ?

треба врешті прийняти Закон про примусову евакуацію, бо нам не потріблі а ні загиблі цивільні чи рятувальники, а ні навідники-корегувальники в сірій зоні
показать весь комментарий
18.05.2024 18:03 Ответить
хтось може пояснити що це за купи драконячих зубів обабіч дороги у Сумській області ?

знову буде "*****..лі" ?

показать весь комментарий
18.05.2024 17:33 Ответить
Якби усі поліцейськи були такими як ці хлопці…

Респект за цей вчинок.
показать весь комментарий
18.05.2024 18:03 Ответить
переважна більшість поліцейських нормальні і порядні люди.

коли щось станеться звертатись будете саме до них
показать весь комментарий
18.05.2024 18:04 Ответить
 
 