"Героям слава!": полицейские эвакуировали маму с детьми на Харьковщине. ВИДЕО
Полицейские эвакуировали из одного из опасных районов Харьковской области маму с маленькими детьми.
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.
"Героям слава!" - кричат эвакуированные детки в полицейском авто в Харьковской области. Они с мамой ждали, пока приедет полиция и отвезет их в безопасное место. Подальше от российских обстрелов", - рассказал Клименко.
Он сообщил, что всего из опасных районов Харьковской области только силами полицейских удалось вывезти более 4 тыс. человек, среди них - более 170 детей.
Ранее сообщалось, что с начала российского наступления на севере Харьковской области с прифронтовых территорий удалось вывезти 9 907 человек.
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та ще й "вчасно" евакуювали, до початку наступу, про який буданга попереджав ЗЄльоносяйного !
героїзм одних у 90% випадків через "пройоби" інших !
самі чекали до останнього і влада не чухалась до останнього, аж поки кацапи не полізли.
скільки ще залишилось людей, які хотіли б виїхати ?
треба врешті прийняти Закон про примусову евакуацію, бо нам не потріблі а ні загиблі цивільні чи рятувальники, а ні навідники-корегувальники в сірій зоні
знову буде "*****..лі" ?
Респект за цей вчинок.
коли щось станеться звертатись будете саме до них