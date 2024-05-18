"Героям слава!": полицейские эвакуировали маму с детьми на Харьковщине. ВИДЕО

Полицейские эвакуировали из одного из опасных районов Харьковской области маму с маленькими детьми.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"Героям слава!" - кричат эвакуированные детки в полицейском авто в Харьковской области. Они с мамой ждали, пока приедет полиция и отвезет их в безопасное место. Подальше от российских обстрелов", - рассказал Клименко.

Он сообщил, что всего из опасных районов Харьковской области только силами полицейских удалось вывезти более 4 тыс. человек, среди них - более 170 детей.

Читайте также: Сутки на Харьковщине: обстрелы Харькова, Липцев и Купянска-Узлового, есть погибшие и раненные

Ранее сообщалось, что с начала российского наступления на севере Харьковской области с прифронтовых территорий удалось вывезти 9 907 человек.