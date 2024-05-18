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"Героям слава!": поліцейські евакуювали маму з дітьми на Харківщині. ВIДЕО

Поліцейські евакуювали з одного з небезпечних районів Харківської області маму з маленькими дітьми.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

""Героям слава!" - кричать евакуйовані дітки в поліцейському авто на Харківщині. Вони з мамою чекали, поки приїде поліція та відвезе їх у безпечне місце. Подалі від російських обстрілів", - розповів Клименко.

Він повідомив, загалом із небезпечних районів Харківської області лише силами поліцейських вдалося вивезти понад 4 тис. людей, серед них – більш ніж 170 дітей.

Також читайте: З прикордоння Харківщини вже евакуйовано понад 9000 людей

Раніше повідомлялося, що з початку російського наступу на півночі Харківської області з прифронтових територій вдалося вивезти 9 907 осіб.

Автор: 

Харківщина (6054) евакуація (2312) Клименко Ігор (485)


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та ще й "вчасно" евакуювали, до початку наступу, про який буданга попереджав ЗЄльоносяйного !

героїзм одних у 90% випадків через "пройоби" інших !
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18.05.2024 17:30 Відповісти
И ЭТО ВСЁ !?
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18.05.2024 17:32 Відповісти
а що ще треба ?

самі чекали до останнього і влада не чухалась до останнього, аж поки кацапи не полізли.

скільки ще залишилось людей, які хотіли б виїхати ?

треба врешті прийняти Закон про примусову евакуацію, бо нам не потріблі а ні загиблі цивільні чи рятувальники, а ні навідники-корегувальники в сірій зоні
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18.05.2024 18:03 Відповісти
хтось може пояснити що це за купи драконячих зубів обабіч дороги у Сумській області ?

знову буде "*****..лі" ?

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18.05.2024 17:33 Відповісти
Якби усі поліцейськи були такими як ці хлопці…

Респект за цей вчинок.
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18.05.2024 18:03 Відповісти
переважна більшість поліцейських нормальні і порядні люди.

коли щось станеться звертатись будете саме до них
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18.05.2024 18:04 Відповісти
 
 