"Героям слава!": поліцейські евакуювали маму з дітьми на Харківщині. ВIДЕО

Поліцейські евакуювали з одного з небезпечних районів Харківської області маму з маленькими дітьми.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

""Героям слава!" - кричать евакуйовані дітки в поліцейському авто на Харківщині. Вони з мамою чекали, поки приїде поліція та відвезе їх у безпечне місце. Подалі від російських обстрілів", - розповів Клименко.

Він повідомив, загалом із небезпечних районів Харківської області лише силами поліцейських вдалося вивезти понад 4 тис. людей, серед них – більш ніж 170 дітей.

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Раніше повідомлялося, що з початку російського наступу на півночі Харківської області з прифронтових територій вдалося вивезти 9 907 осіб.