"Героям слава!": поліцейські евакуювали маму з дітьми на Харківщині. ВIДЕО
Поліцейські евакуювали з одного з небезпечних районів Харківської області маму з маленькими дітьми.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.
""Героям слава!" - кричать евакуйовані дітки в поліцейському авто на Харківщині. Вони з мамою чекали, поки приїде поліція та відвезе їх у безпечне місце. Подалі від російських обстрілів", - розповів Клименко.
Він повідомив, загалом із небезпечних районів Харківської області лише силами поліцейських вдалося вивезти понад 4 тис. людей, серед них – більш ніж 170 дітей.
Раніше повідомлялося, що з початку російського наступу на півночі Харківської області з прифронтових територій вдалося вивезти 9 907 осіб.
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та ще й "вчасно" евакуювали, до початку наступу, про який буданга попереджав ЗЄльоносяйного !
героїзм одних у 90% випадків через "пройоби" інших !
самі чекали до останнього і влада не чухалась до останнього, аж поки кацапи не полізли.
скільки ще залишилось людей, які хотіли б виїхати ?
треба врешті прийняти Закон про примусову евакуацію, бо нам не потріблі а ні загиблі цивільні чи рятувальники, а ні навідники-корегувальники в сірій зоні
знову буде "*****..лі" ?
Респект за цей вчинок.
коли щось станеться звертатись будете саме до них