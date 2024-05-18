Момент атаки вражеской МТЛБ с оккупантами "на броне". ВИДЕО
Украинские защитники атаковали вероятно противотанковой управляемой ракетой вражескую МТЛБ с оккупантами "на броне".
Видео снято в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области на Купянском направлении фронта, передает Цензор.НЕТ.
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+27 Андрей Березюк #588542
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Побило дєсантуру, пригоріли трусєля! (с)
Звісно, навмисно.
15 та 16 мая
Александр Кушнарь: ATACMS уничтожили 4 истребителя - снимки из космоса
Спутниковые снимки отличного качества показывают:
«Два самолета МиГ-31 и один Су-27 были полностью уничтожены, а один МиГ-29 поврежден. Также был уничтожен топливный склад»
https://republic.com.ua/article/aleksandr-kushnar-atacms-unichtozhili-4-istrebitelya-snimki-iz-kosmosa.html
Я поражаюсь, сколько идиотов в Раше...