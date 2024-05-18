Момент атаки ворожої МТЛБ із окупантами "на броні". ВIДЕО

Українські захисники атакували ймовірно протитанковою керованою ракетою ворожу МТЛБ із окупантами "на броні".

Відео знято в районі населеного пункту Сіньківка Харківської області на Куп'янському напрямку фронту, передає Цензор.НЕТ.

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