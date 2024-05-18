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Новини Відео Війна
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Момент атаки ворожої МТЛБ із окупантами "на броні". ВIДЕО

Українські захисники атакували ймовірно протитанковою керованою ракетою ворожу МТЛБ  із окупантами "на броні".

Відео знято в районі населеного пункту Сіньківка Харківської області на Куп'янському напрямку фронту, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Темношкірий найманець армії РФ відбивається палкою від українського дрона. ВIДЕО

Автор: 

Харківщина (6054) знищення (7227)


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Топ коментарі
+27
файно)))
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18.05.2024 17:54
+17
Слышно, как шкварчат. Подгорели...опять.
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18.05.2024 18:03
+17
Респект тому рашисту, который с брони спрыгнул на противопехотную мину. На броню вернулся не целиком, но какие-то ошметки к ней прилипли. Номинант на премию Дарвина...
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18.05.2024 18:05
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файно)))
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18.05.2024 17:54 Відповісти
Добре, коли є **********.
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18.05.2024 18:19 Відповісти
Добре, коли є москалі, яких можна тими ************ пошинкувати і засмажити.
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18.05.2024 19:14 Відповісти
Мех.вод тому що на броні: "Ваня! Не бзди!"
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18.05.2024 17:59 Відповісти
вибухом розкидало КАЗ.
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18.05.2024 18:02 Відповісти
Слышно, как шкварчат. Подгорели...опять.
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18.05.2024 18:03 Відповісти
...Аж раптом **@нуло, і заглохли дізєля:
Побило дєсантуру, пригоріли трусєля! (с)
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18.05.2024 23:47 Відповісти
Респект тому рашисту, который с брони спрыгнул на противопехотную мину. На броню вернулся не целиком, но какие-то ошметки к ней прилипли. Номинант на премию Дарвина...
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18.05.2024 18:05 Відповісти
"Добре синку, добре" (с)
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18.05.2024 18:07 Відповісти
Вони навмисно ті міни шукали?
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18.05.2024 18:07 Відповісти
Якісь сумніви? Чи ви думаєте, що вони в Україну випадково потрапили - на навчання їхали в район Байкалу і не на тому повороті повернули?

Звісно, навмисно.
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18.05.2024 18:33 Відповісти
Непогано виходить
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18.05.2024 19:06 Відповісти
Усім ГАПЛИК !!!
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18.05.2024 18:08 Відповісти
Зйбсь!🔥🎉
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18.05.2024 18:12 Відповісти
Контужений орк в кінці вдало зістрибнув…
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18.05.2024 18:18 Відповісти
Красівоєєєєє, ЄЄеееее!
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18.05.2024 18:20 Відповісти
Заканчиваем изучать последствия атак на аэродром в Бельбеке.
15 та 16 мая

Александр Кушнарь: ATACMS уничтожили 4 истребителя - снимки из космоса
Спутниковые снимки отличного качества показывают:

«Два самолета МиГ-31 и один Су-27 были полностью уничтожены, а один МиГ-29 поврежден. Также был уничтожен топливный склад»

https://republic.com.ua/article/aleksandr-kushnar-atacms-unichtozhili-4-istrebitelya-snimki-iz-kosmosa.html
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18.05.2024 18:20 Відповісти
Ось ми іхали іхали і накінець приіхали
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18.05.2024 18:24 Відповісти
Без варіантів до кобздона...
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18.05.2024 18:38 Відповісти
на останнiх кадрах таке враження що потвора впала та здетонувала
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18.05.2024 18:46 Відповісти
Схоже на монки, на двох тих деревах що ближче до камери...
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18.05.2024 19:10 Відповісти
Чё-та за мехвода трєвожна - успеет накабздона прослушать?
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18.05.2024 20:25 Відповісти
Можна безкінечно дивитись на три речі - як тече вода, горить вогонь і здихають орки.
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18.05.2024 20:31 Відповісти
Щож...так зазвичай виглядає мінування напрямку очікуваного прориву. Здорової людини.
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18.05.2024 21:41 Відповісти
Дураки! Так могут закончить только дураки из России. Эпический конец
Я поражаюсь, сколько идиотов в Раше...
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19.05.2024 13:59 Відповісти
 
 