Момент атаки ворожої МТЛБ із окупантами "на броні". ВIДЕО
Українські захисники атакували ймовірно протитанковою керованою ракетою ворожу МТЛБ із окупантами "на броні".
Відео знято в районі населеного пункту Сіньківка Харківської області на Куп'янському напрямку фронту, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+27 Андрей Березюк #588542
показати весь коментар18.05.2024 17:54
+17 Wlad West
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+17 Сергей Гусаченко #510886
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Побило дєсантуру, пригоріли трусєля! (с)
Звісно, навмисно.
15 та 16 мая
Александр Кушнарь: ATACMS уничтожили 4 истребителя - снимки из космоса
Спутниковые снимки отличного качества показывают:
«Два самолета МиГ-31 и один Су-27 были полностью уничтожены, а один МиГ-29 поврежден. Также был уничтожен топливный склад»
https://republic.com.ua/article/aleksandr-kushnar-atacms-unichtozhili-4-istrebitelya-snimki-iz-kosmosa.html
Я поражаюсь, сколько идиотов в Раше...