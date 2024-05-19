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Бойцы 100 ОМБр ликвидировали группу российских операторов дронов, которые прятались в здании. ВИДЕО

Операторы дронов 100-й отдельной механизированной бригады ликвидировали группу российских захватчиков, которые скрывались в здании. Оккупанты были вероятно операторами ударных БпЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Оперативный ВСУ.

Также смотрите: Российский захватчик погибает от точных ударов бойцов 92 ОШБр. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19210) ликвидация (3536)


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Топ комментарии
+31
Гарно "гупнуло"! Там мабуть у кацапів щось "гарновибухове" зберігалося - якщо будівля "склалася"
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19.05.2024 15:40
+14
баба яга
здоровья пагибшим
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19.05.2024 15:48
+14
Нікуя собі дрончик ...
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19.05.2024 15:50
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Гарно "гупнуло"! Там мабуть у кацапів щось "гарновибухове" зберігалося - якщо будівля "склалася"
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19.05.2024 15:40 Ответить
баба яга
здоровья пагибшим
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19.05.2024 15:48 Ответить
Пердаки рвонули, сер.
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19.05.2024 17:21 Ответить
щось орки там тримали.
мабудь заряди для бпла
бо гаражі аж підскочили
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19.05.2024 21:14 Ответить
Нікуя собі дрончик ...
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19.05.2024 15:50 Ответить
Таке враження, ніби 155-мм снаряд всередину занесли!..
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20.05.2024 02:10 Ответить
Благодатний Вогонь з Мирної України,прийшов від Захисників України, диким оркам з московії!! Вялічіє у них, з димом та сморідом…
Слава Україні !
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19.05.2024 15:54 Ответить
товстий дрон
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19.05.2024 16:00 Ответить
не ****** "колегам" здоров'ячка побажали))
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19.05.2024 16:02 Ответить
Хм...Мо щось термобаричне на московитів козломордих скинули? Файно хатинку склало.
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19.05.2024 16:02 Ответить
козломордих
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19.05.2024 16:06 Ответить
Це ж дроноводи. В них там склад ВОГ-ів, гранат тощо обов'язково був. От і детонувало.
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19.05.2024 17:38 Ответить
Обнулили нижче рівня нуль.
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19.05.2024 16:13 Ответить
Ни себе х*я, ядреный дрончик.
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19.05.2024 16:27 Ответить
Черговий випадок коли рашистскіє ахотнікі самі сталі дабичєй...
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19.05.2024 17:22 Ответить
халабуда завалилась конкретно.
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19.05.2024 17:30 Ответить
Хай тепер у накабздону оперують
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19.05.2024 17:51 Ответить
Слава Волині. Соточка - молодці.
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19.05.2024 18:37 Ответить
Мочіть хлопці цю обісрану кацапську нечисть.
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19.05.2024 19:03 Ответить
Там до дрончиків вже Хаймерси мотузкою прив'язують - таке враження.
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19.05.2024 19:28 Ответить
Судячи по вибуху це шось типу Вампір-камікадзе
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19.05.2024 20:59 Ответить
аж раптом iбонуло i здрегнулася земля....
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19.05.2024 23:38 Ответить
на *****!
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20.05.2024 10:04 Ответить
Супер красоти ще ті
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20.05.2024 11:39 Ответить
Оце так у\\бало! Землякам-волинянам респект! Донатимо!
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20.05.2024 12:28 Ответить
 
 