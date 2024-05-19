Бойцы 100 ОМБр ликвидировали группу российских операторов дронов, которые прятались в здании. ВИДЕО

Операторы дронов 100-й отдельной механизированной бригады ликвидировали группу российских захватчиков, которые скрывались в здании. Оккупанты были вероятно операторами ударных БпЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Оперативный ВСУ.

Также смотрите: Российский захватчик погибает от точных ударов бойцов 92 ОШБр. ВИДЕО