Бойцы 100 ОМБр ликвидировали группу российских операторов дронов, которые прятались в здании. ВИДЕО
Операторы дронов 100-й отдельной механизированной бригады ликвидировали группу российских захватчиков, которые скрывались в здании. Оккупанты были вероятно операторами ударных БпЛА.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Оперативный ВСУ.
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показать весь комментарий19.05.2024 15:40
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здоровья пагибшим
мабудь заряди для бпла
бо гаражі аж підскочили
Слава Україні !