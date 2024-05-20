Мы – нагрузка на бюджет, как воспринимать такую "благодарность"? - ветеран Маджаров, который после ранения живет в общежитии, обратился к власти. ВИДЕО

Ветеран Андрей Маджаров, который уволился из рядов ВСУ после ранения, не может получить статус инвалида войны.

Соответствующее видео он обнародовал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

По словам ветерана, у него пока нет дома, поскольку сейчас дом в оккупации.

"Вот жилье ветерана. Общага. И это даже не государство предложило, просто друзья помогли хоть какое-то жилье бесплатное для меня найти, чтобы я смог где-то жить. Статус инвалида войны мне не дают, потому что типа руки, ноги на месте. Контузии многочисленные не принимаются во внимание. Поэтому заработка у меня пока нет", - сказал он.

Маджаров также рассказал, что сейчас таких как он списали с военной службы, признали непригодными к службе.

"Но статус инвалида войны нам не дали, потому что захотели денег. Их не интересует, что у тебя ребенок маленький на руках, дома нет, родственников нет. Лечение на первых этапах норм, реабилитации нет, потому что нет времени, потому что с бумажками этими уже бегаю полгода, чтобы статус инвалида войны мне присвоили, чтобы какую-то пенсию начали платить. Бросили на произвол судьбы... Со службы увольняют по ранению. Статус инвалидов не дают, потому что мы нагрузка на бюджет. Мы. Не те го#ноеды, которые по 3-5 тыс долларов покупали группы инвалидности, чтобы уехать из государства. А мы, кто добровольно пошел, получил ранения, а потом уволили нас, потому что мы уже не нужны раненые, потому что не можем выполнять свой функционал", - добавил он.

"Подскажите пожалуйста мне, как человеку который отдал уже более 10 лет собственной жизни ради создания: Независимого, Суверенного, Современного, Цивилизованного Государства Украина таким, как я, обществу, которое также отдает последнее и самое дорогое, чтобы создать комфортные условия жизни и процветания для наших следующих поколений, как воспринимать подобную "Благодарность", - подытожил ветеран в посте, обращаясь к Офису Президента, Минюсту и Запорожской ОГА.

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