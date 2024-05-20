Мы – нагрузка на бюджет, как воспринимать такую "благодарность"? - ветеран Маджаров, который после ранения живет в общежитии, обратился к власти. ВИДЕО
Ветеран Андрей Маджаров, который уволился из рядов ВСУ после ранения, не может получить статус инвалида войны.
Соответствующее видео он обнародовал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
По словам ветерана, у него пока нет дома, поскольку сейчас дом в оккупации.
"Вот жилье ветерана. Общага. И это даже не государство предложило, просто друзья помогли хоть какое-то жилье бесплатное для меня найти, чтобы я смог где-то жить. Статус инвалида войны мне не дают, потому что типа руки, ноги на месте. Контузии многочисленные не принимаются во внимание. Поэтому заработка у меня пока нет", - сказал он.
Маджаров также рассказал, что сейчас таких как он списали с военной службы, признали непригодными к службе.
"Но статус инвалида войны нам не дали, потому что захотели денег. Их не интересует, что у тебя ребенок маленький на руках, дома нет, родственников нет. Лечение на первых этапах норм, реабилитации нет, потому что нет времени, потому что с бумажками этими уже бегаю полгода, чтобы статус инвалида войны мне присвоили, чтобы какую-то пенсию начали платить. Бросили на произвол судьбы... Со службы увольняют по ранению. Статус инвалидов не дают, потому что мы нагрузка на бюджет. Мы. Не те го#ноеды, которые по 3-5 тыс долларов покупали группы инвалидности, чтобы уехать из государства. А мы, кто добровольно пошел, получил ранения, а потом уволили нас, потому что мы уже не нужны раненые, потому что не можем выполнять свой функционал", - добавил он.
"Подскажите пожалуйста мне, как человеку который отдал уже более 10 лет собственной жизни ради создания: Независимого, Суверенного, Современного, Цивилизованного Государства Украина таким, как я, обществу, которое также отдает последнее и самое дорогое, чтобы создать комфортные условия жизни и процветания для наших следующих поколений, как воспринимать подобную "Благодарность", - подытожил ветеран в посте, обращаясь к Офису Президента, Минюсту и Запорожской ОГА.
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"...Треба було уважно читати Конституцію..."
"... ми тєбя туда нє пасилалі..."
Здається, десь я це вже чув.
Тому зараз всі аж розігналися поновлювати дані до м'ясників, так що аж вулиці опорожніли від чоловіків призовного віку...
Обов'язково ставити знак рівності між героями добровольцями і звичайними лохами?
Щоб картінку нє портілі такими історіями.
Інвалідів треба на держслужбу, там сильний кадровий голод, була тут новина.
Русня хохлам: ви самі на сєбя смотрітє.
https://m.censor.net/ua/news/3490388/zaluchennya_yi_utrymannya_lyudskogo_kapitalu_v_sylah_oborony_zatverdjeno_kurs
от же курви, де ви беретесь
Наприклад, якщо хлопець без ніг проживає в сільській місцевості, йому треба поїхати в райраду взяти довідку на протезування в совбез, а хто його туди повезе ? Не у всіх є друзі. Почне пити з безнадії. Менше грошей з бюджету. Отака схема.