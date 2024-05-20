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Новости Видео Война
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Мы – нагрузка на бюджет, как воспринимать такую "благодарность"? - ветеран Маджаров, который после ранения живет в общежитии, обратился к власти. ВИДЕО

Ветеран Андрей Маджаров, который уволился из рядов ВСУ после ранения, не может получить статус инвалида войны.

Соответствующее видео он обнародовал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

По словам ветерана, у него пока нет дома, поскольку сейчас дом в оккупации.

"Вот жилье ветерана. Общага. И это даже не государство предложило, просто друзья помогли хоть какое-то жилье бесплатное для меня найти, чтобы я смог где-то жить. Статус инвалида войны мне не дают, потому что типа руки, ноги на месте. Контузии многочисленные не принимаются во внимание. Поэтому заработка у меня пока нет", - сказал он.

Маджаров также рассказал, что сейчас таких как он списали с военной службы, признали непригодными к службе.

"Но статус инвалида войны нам не дали, потому что захотели денег. Их не интересует, что у тебя ребенок маленький на руках, дома нет, родственников нет. Лечение на первых этапах норм, реабилитации нет, потому что нет времени, потому что с бумажками этими уже бегаю полгода, чтобы статус инвалида войны мне присвоили, чтобы какую-то пенсию начали платить. Бросили на произвол судьбы... Со службы увольняют по ранению. Статус инвалидов не дают, потому что мы нагрузка на бюджет. Мы. Не те го#ноеды, которые по 3-5 тыс долларов покупали группы инвалидности, чтобы уехать из государства. А мы, кто добровольно пошел, получил ранения, а потом уволили нас, потому что мы уже не нужны раненые, потому что не можем выполнять свой функционал", - добавил он.

"Подскажите пожалуйста мне, как человеку который отдал уже более 10 лет собственной жизни ради создания: Независимого, Суверенного, Современного, Цивилизованного Государства Украина таким, как я, обществу, которое также отдает последнее и самое дорогое, чтобы создать комфортные условия жизни и процветания для наших следующих поколений, как воспринимать подобную "Благодарность", - подытожил ветеран в посте, обращаясь к Офису Президента, Минюсту и Запорожской ОГА.

Читайте: Ветеранам нужен простой и понятный сервис помощи, - фронтовик из "Запорожстали"

Автор: 

ветераны (1107) военнослужащие (6134)


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Топ комментарии
+21
ідіотизм..((. Реально контузія не вважається пораненням, хоча у Формі 100 вона рахується як поранення. А контузія це реально страшно(( Зір, слух, внутрішні органи при сильних контузіях дуже страждають. Про нерову систему навіть казати не буду, бо це реально страшні і на жаль незворотні зміни відбуваються((.
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20.05.2024 15:45
+19
"...родіна тєбя "кінєт", дєтка. Всегда..."
"...Треба було уважно читати Конституцію..."
"... ми тєбя туда нє пасилалі..."
Здається, десь я це вже чув.
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20.05.2024 15:45
+18
Життєва правда та дуже гарна агітація для людей йти та поновлювати дані в ТЦК, ага...
Тому зараз всі аж розігналися поновлювати дані до м'ясників, так що аж вулиці опорожніли від чоловіків призовного віку...
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20.05.2024 15:45
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"...родіна тєбя "кінєт", дєтка. Всегда..."
"...Треба було уважно читати Конституцію..."
"... ми тєбя туда нє пасилалі..."
Здається, десь я це вже чув.
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20.05.2024 15:45 Ответить
ідіотизм..((. Реально контузія не вважається пораненням, хоча у Формі 100 вона рахується як поранення. А контузія це реально страшно(( Зір, слух, внутрішні органи при сильних контузіях дуже страждають. Про нерову систему навіть казати не буду, бо це реально страшні і на жаль незворотні зміни відбуваються((.
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20.05.2024 15:45 Ответить
Просто хочу спитати,чи можливо реально визначити степінь пошкодження зору,слуху,нервової системи при контузіі?Є ж якісь обстеження,то все перевіряється...Не може ж то бути як в мого сусіда,який має "чорнобильця" першої категоріі.Був там в зоні три дні від роботи а потім ходив на комісіі і казав - болить голова...Просто тупо повторював - болить голова і все.Живе собі до цього часу,здоровий як бик,на полювання їздить.Питаю - голова вже не болить? - він каже пішов на...
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20.05.2024 18:07 Ответить
ну, тільки на підставі опитування людини з ПКС. Наприклад в мене немає приводу не довіряти своєму чоловіку, я ж не ВЛК, то бачу весь час всі зміни на гірше. А вони, на жаль, прогресують. Хоча отоларінголог реально визначив значне погіршеня слуху, одне вухо втрата на 70 %, друге на 40. Я не медик, не розуміюся на цьому питанні, але точно бачу наочно все, що відбувається з організмом людини післю важких контузій. В мого чоловіка тільки у формі 100 відзначено 10 контузій. Хоча, за більше ніж 2 роки їх реально більше. Звісно є способи зафіксувати всі зміни в організмі, але це нікому не потрібно, на жаль((. Ручки ніжки на місці - придатний.
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21.05.2024 13:08 Ответить
Життєва правда та дуже гарна агітація для людей йти та поновлювати дані в ТЦК, ага...
Тому зараз всі аж розігналися поновлювати дані до м'ясників, так що аж вулиці опорожніли від чоловіків призовного віку...
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20.05.2024 15:45 Ответить
А нащо zeленій диктатурі їрмакаки ветерани, їм треба поліцаї - основа режиму!
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20.05.2024 15:45 Ответить
Ви ж знали, що ця влада це злочинці і наперсточники. Що для них обдурити чи кинути це норма. Але ви їм чомусь повірили. Мені дуже вас шкода, але ви як жертва МММ. Ви ж знали, що вас кинуть. То що тепер?
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20.05.2024 15:46 Ответить
Чекати, поки прийде влада, яка заохочує таких людей до самогубства, бажано - просто на полі бою.
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20.05.2024 15:59 Ответить
А він хаба за владу воював?
Обов'язково ставити знак рівності між героями добровольцями і звичайними лохами?
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20.05.2024 16:25 Ответить
Тепер зрозуміло, чому політруки русню до самогубств у разі поранення схиляють?
Щоб картінку нє портілі такими історіями.
Інвалідів треба на держслужбу, там сильний кадровий голод, була тут новина.
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20.05.2024 15:47 Ответить
Ти краще дивись що робиться у нас а не в них
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20.05.2024 15:49 Ответить
Русня русні: ну чо там у хохлов?
Русня хохлам: ви самі на сєбя смотрітє.
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20.05.2024 15:52 Ответить
Зрозуміло з тобою ..Фантомас я ...як кащав Афоня
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20.05.2024 15:59 Ответить
Абьірвалг?
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20.05.2024 16:00 Ответить
Йод пий )))) можливо допоможе
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20.05.2024 16:02 Ответить
Злиття зараховано.
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20.05.2024 16:03 Ответить
Ти ще мал і глуп шоб шось зараховувать))))
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20.05.2024 17:08 Ответить
Усю цю порхату наволоч треба стерти!
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20.05.2024 15:52 Ответить
Я як ліквідатор наслідків аварії на ЧАЕС, в травні 1986 року, дуже розумію розпач, щодо дій влади, бо вже більше 30 років, при різних президентах, стикався з цим самим, інваліднісь, якщо занесеш до МСЕК, не менше 500 $ або €, і все що я чув від місцевої влади, це ми тебе туди не посилали! Тому воїне, надійся тільки на себе та на рідних, держава тобі не допоможе!
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20.05.2024 15:54 Ответить
Це стало можливим тільки при простому мальчіку від наріду 73%. Мало того, що він знущається над тими, хто отримав поранення, він демотивує інших йти захищати Україну, він заохочує втікати з країни молодих хлопців. Зате розвів мародерів і хапуг як в офісі, так і у військово-цивільних адміністраціях, підмінивши вибраних народом мерів.
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20.05.2024 15:57 Ответить
Таких випадків величезна кількість по всій країні, бо державі Україна простий смертний потрібен лише для сплати податків та "почесного обов'язку" вмерти чи стати калікою. Чим більше таких випадків - тим менше охочих бути використаними та викинутими як останній непотріб. Зате МВС регулярно отримує чималі партії чудових, комфортних позашляховиків - у них все чудово, війна не для них, мають чималі зарплати, пільги, ранній вихід на пенсію і на це грошей завжди вистачає. Ще можна утримувати пожиттєво суддів за сотні тисяч в місяць, а ветерани то таке - на них коштів немає і не буде, бо з них вже нічого взяти і немає як використати, отже, державі вони не потрібні.
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20.05.2024 15:57 Ответить
Таке відношення зеленодупої влади до захисників України та призначення гандонів-м'ясників в генеральській формі на посади командуючих фронтами (типу содаля) дуже "стимулює" доєднуватись до війська.
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20.05.2024 15:58 Ответить
Ну розумнику не при ділах .
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20.05.2024 16:01 Ответить
А ви все мрієте про російський паспорт та бурятів родичів
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20.05.2024 16:40 Ответить
Всім таким - на Хрещатик зі стаканчиками в руках і написом -"я ветеран, а влада - кидало!"
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20.05.2024 16:06 Ответить
І цьому є багато прикладів?
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20.05.2024 16:16 Ответить
От зеленский оце так - і від армії чотири рази відкосив, і людей на смерть кидає тисячами, а сам різні ток-шоу встроює - красавчік - оце людина. Так?
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20.05.2024 16:19 Ответить
дурак - це ти, бо відкриваєш морду і триндиш про те, в чому взагалі нічого не тямиш, аби якусь гидоту перднути
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20.05.2024 16:26 Ответить
Кроме как гвном во все стороны кидаться можешь опровергнуть аргументами?
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20.05.2024 16:50 Ответить
Якраз підходить новина

https://m.censor.net/ua/news/3490388/zaluchennya_yi_utrymannya_lyudskogo_kapitalu_v_sylah_oborony_zatverdjeno_kurs
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20.05.2024 16:19 Ответить
Головне що є ціле міністерство у справах ветеранів з купою дармоїдів, родичів привладних виродків
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20.05.2024 16:38 Ответить
І таке не покажуть в тєлємарахвоні і Вова не запише відосік...а ТЦК хапають та луплять повістки...який тепер стимул влада надає людям...?!!!
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20.05.2024 17:15 Ответить
з якою метою ви понаписували це скотство тут ?
от же курви, де ви беретесь
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20.05.2024 19:33 Ответить
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20.05.2024 23:02 Ответить
Майже всі говорять що ставлення до ветеранів з боку влади скотське.
Наприклад, якщо хлопець без ніг проживає в сільській місцевості, йому треба поїхати в райраду взяти довідку на протезування в совбез, а хто його туди повезе ? Не у всіх є друзі. Почне пити з безнадії. Менше грошей з бюджету. Отака схема.
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20.05.2024 19:32 Ответить
 
 