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Новини Відео Війна
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Ми - навантаження на бюджет, як сприймати таку "вдячність"? - ветеран Маджаров, який після поранення живе у гуртожитку, звернувся до влади. ВIДЕО

Ветеран Андрій Маджаров, який звільнився із лав ЗСУ після поранення, не може отримати статус інваліда війни.

Відповідне відео він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

За словами ветерана, у нього наразі немає дому, оскільки наразі дім в окупації.

"Ось житло ветерана. Общага. І це навіть не держава запропонувала, просто друзі допомогли хоч якесь житло безкоштовне для мене знайти, щоб я зміг десь жити. Статус інваліда війни мені не дають, бо типу руки, ноги на місці. Контузії численні не беруться до уваги. Тому заробітку у мене поки немає", - сказав він.

Маджаров також розповів, що наразі таких, як він, списали з військової служби, визнали непридатними до служби. 

"Але статус інваліда війни нам не дали, бо захотіли грошей. Їх не цікавить, що у тебе дитина мала на руках, домівки немає, родичів немає. Лікування на перших етапах норм, реабілітації нема, бо нема часу, бо з бумажками цими вже бігаю пів року, щоб статус інваліда війни мені присвоїли, щоб якусь пенсію почали платити. Кинули напризволяще. ... Зі служби звільняють за пораненням. Статус інвалідів не дають, бо ми навантаження на бюджет. Ми. Не ті гі#ноїди, які по 3-5 тис.доларів купляли групи інвалідності, щоб виїхати з держави. А ми, хто добровільно пішов, отримав поранення, а потім звільнили нас, бо ми вже не потрібні поранені, бо не можемо виконувати свій функціонал", - додав він.

"Підкажіть будь ласка мені, як людині, котра віддала вже більше 10 років власного життя заради створення: Незалежної,Суверенної,Сучасної,Цивілізованої Держави Україна таким, як я,суспільству, яке також віддає останнє й найдорожче, щоб створити комфортні умови життя та процвітання для наших наступних поколінь, як сприймати подібну "ВДЯЧНІСТЬ", - підсумував ветеран у пості, звертаючись до Офісу Президента, Мін'юсту та Запорізької ОВА.

Читайте: Ветеранам потрібен простий і зрозумілий сервіс допомоги, - фронтовик з "Запоріжсталі"

Автор: 

ветерани (1069) військовослужбовці (4744)


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Топ коментарі
+21
ідіотизм..((. Реально контузія не вважається пораненням, хоча у Формі 100 вона рахується як поранення. А контузія це реально страшно(( Зір, слух, внутрішні органи при сильних контузіях дуже страждають. Про нерову систему навіть казати не буду, бо це реально страшні і на жаль незворотні зміни відбуваються((.
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20.05.2024 15:45
+19
"...родіна тєбя "кінєт", дєтка. Всегда..."
"...Треба було уважно читати Конституцію..."
"... ми тєбя туда нє пасилалі..."
Здається, десь я це вже чув.
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20.05.2024 15:45
+18
Життєва правда та дуже гарна агітація для людей йти та поновлювати дані в ТЦК, ага...
Тому зараз всі аж розігналися поновлювати дані до м'ясників, так що аж вулиці опорожніли від чоловіків призовного віку...
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20.05.2024 15:45
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"...родіна тєбя "кінєт", дєтка. Всегда..."
"...Треба було уважно читати Конституцію..."
"... ми тєбя туда нє пасилалі..."
Здається, десь я це вже чув.
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20.05.2024 15:45 Відповісти
ідіотизм..((. Реально контузія не вважається пораненням, хоча у Формі 100 вона рахується як поранення. А контузія це реально страшно(( Зір, слух, внутрішні органи при сильних контузіях дуже страждають. Про нерову систему навіть казати не буду, бо це реально страшні і на жаль незворотні зміни відбуваються((.
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20.05.2024 15:45 Відповісти
Просто хочу спитати,чи можливо реально визначити степінь пошкодження зору,слуху,нервової системи при контузіі?Є ж якісь обстеження,то все перевіряється...Не може ж то бути як в мого сусіда,який має "чорнобильця" першої категоріі.Був там в зоні три дні від роботи а потім ходив на комісіі і казав - болить голова...Просто тупо повторював - болить голова і все.Живе собі до цього часу,здоровий як бик,на полювання їздить.Питаю - голова вже не болить? - він каже пішов на...
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20.05.2024 18:07 Відповісти
ну, тільки на підставі опитування людини з ПКС. Наприклад в мене немає приводу не довіряти своєму чоловіку, я ж не ВЛК, то бачу весь час всі зміни на гірше. А вони, на жаль, прогресують. Хоча отоларінголог реально визначив значне погіршеня слуху, одне вухо втрата на 70 %, друге на 40. Я не медик, не розуміюся на цьому питанні, але точно бачу наочно все, що відбувається з організмом людини післю важких контузій. В мого чоловіка тільки у формі 100 відзначено 10 контузій. Хоча, за більше ніж 2 роки їх реально більше. Звісно є способи зафіксувати всі зміни в організмі, але це нікому не потрібно, на жаль((. Ручки ніжки на місці - придатний.
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21.05.2024 13:08 Відповісти
Життєва правда та дуже гарна агітація для людей йти та поновлювати дані в ТЦК, ага...
Тому зараз всі аж розігналися поновлювати дані до м'ясників, так що аж вулиці опорожніли від чоловіків призовного віку...
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20.05.2024 15:45 Відповісти
А нащо zeленій диктатурі їрмакаки ветерани, їм треба поліцаї - основа режиму!
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20.05.2024 15:45 Відповісти
Ви ж знали, що ця влада це злочинці і наперсточники. Що для них обдурити чи кинути це норма. Але ви їм чомусь повірили. Мені дуже вас шкода, але ви як жертва МММ. Ви ж знали, що вас кинуть. То що тепер?
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20.05.2024 15:46 Відповісти
Чекати, поки прийде влада, яка заохочує таких людей до самогубства, бажано - просто на полі бою.
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20.05.2024 15:59 Відповісти
А він хаба за владу воював?
Обов'язково ставити знак рівності між героями добровольцями і звичайними лохами?
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20.05.2024 16:25 Відповісти
Тепер зрозуміло, чому політруки русню до самогубств у разі поранення схиляють?
Щоб картінку нє портілі такими історіями.
Інвалідів треба на держслужбу, там сильний кадровий голод, була тут новина.
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20.05.2024 15:47 Відповісти
Ти краще дивись що робиться у нас а не в них
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20.05.2024 15:49 Відповісти
Русня русні: ну чо там у хохлов?
Русня хохлам: ви самі на сєбя смотрітє.
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20.05.2024 15:52 Відповісти
Зрозуміло з тобою ..Фантомас я ...як кащав Афоня
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20.05.2024 15:59 Відповісти
Абьірвалг?
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20.05.2024 16:00 Відповісти
Йод пий )))) можливо допоможе
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20.05.2024 16:02 Відповісти
Злиття зараховано.
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20.05.2024 16:03 Відповісти
Ти ще мал і глуп шоб шось зараховувать))))
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20.05.2024 17:08 Відповісти
Усю цю порхату наволоч треба стерти!
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20.05.2024 15:52 Відповісти
Я як ліквідатор наслідків аварії на ЧАЕС, в травні 1986 року, дуже розумію розпач, щодо дій влади, бо вже більше 30 років, при різних президентах, стикався з цим самим, інваліднісь, якщо занесеш до МСЕК, не менше 500 $ або €, і все що я чув від місцевої влади, це ми тебе туди не посилали! Тому воїне, надійся тільки на себе та на рідних, держава тобі не допоможе!
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20.05.2024 15:54 Відповісти
Це стало можливим тільки при простому мальчіку від наріду 73%. Мало того, що він знущається над тими, хто отримав поранення, він демотивує інших йти захищати Україну, він заохочує втікати з країни молодих хлопців. Зате розвів мародерів і хапуг як в офісі, так і у військово-цивільних адміністраціях, підмінивши вибраних народом мерів.
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20.05.2024 15:57 Відповісти
Таких випадків величезна кількість по всій країні, бо державі Україна простий смертний потрібен лише для сплати податків та "почесного обов'язку" вмерти чи стати калікою. Чим більше таких випадків - тим менше охочих бути використаними та викинутими як останній непотріб. Зате МВС регулярно отримує чималі партії чудових, комфортних позашляховиків - у них все чудово, війна не для них, мають чималі зарплати, пільги, ранній вихід на пенсію і на це грошей завжди вистачає. Ще можна утримувати пожиттєво суддів за сотні тисяч в місяць, а ветерани то таке - на них коштів немає і не буде, бо з них вже нічого взяти і немає як використати, отже, державі вони не потрібні.
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20.05.2024 15:57 Відповісти
Таке відношення зеленодупої влади до захисників України та призначення гандонів-м'ясників в генеральській формі на посади командуючих фронтами (типу содаля) дуже "стимулює" доєднуватись до війська.
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20.05.2024 15:58 Відповісти
Ну розумнику не при ділах .
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20.05.2024 16:01 Відповісти
А ви все мрієте про російський паспорт та бурятів родичів
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20.05.2024 16:40 Відповісти
Всім таким - на Хрещатик зі стаканчиками в руках і написом -"я ветеран, а влада - кидало!"
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20.05.2024 16:06 Відповісти
І цьому є багато прикладів?
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20.05.2024 16:16 Відповісти
От зеленский оце так - і від армії чотири рази відкосив, і людей на смерть кидає тисячами, а сам різні ток-шоу встроює - красавчік - оце людина. Так?
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20.05.2024 16:19 Відповісти
дурак - це ти, бо відкриваєш морду і триндиш про те, в чому взагалі нічого не тямиш, аби якусь гидоту перднути
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20.05.2024 16:26 Відповісти
Кроме как гвном во все стороны кидаться можешь опровергнуть аргументами?
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20.05.2024 16:50 Відповісти
Якраз підходить новина

https://m.censor.net/ua/news/3490388/zaluchennya_yi_utrymannya_lyudskogo_kapitalu_v_sylah_oborony_zatverdjeno_kurs
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20.05.2024 16:19 Відповісти
Головне що є ціле міністерство у справах ветеранів з купою дармоїдів, родичів привладних виродків
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20.05.2024 16:38 Відповісти
І таке не покажуть в тєлємарахвоні і Вова не запише відосік...а ТЦК хапають та луплять повістки...який тепер стимул влада надає людям...?!!!
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20.05.2024 17:15 Відповісти
з якою метою ви понаписували це скотство тут ?
от же курви, де ви беретесь
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20.05.2024 19:33 Відповісти
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20.05.2024 23:02 Відповісти
Майже всі говорять що ставлення до ветеранів з боку влади скотське.
Наприклад, якщо хлопець без ніг проживає в сільській місцевості, йому треба поїхати в райраду взяти довідку на протезування в совбез, а хто його туди повезе ? Не у всіх є друзі. Почне пити з безнадії. Менше грошей з бюджету. Отака схема.
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20.05.2024 19:32 Відповісти
 
 