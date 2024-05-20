Ми - навантаження на бюджет, як сприймати таку "вдячність"? - ветеран Маджаров, який після поранення живе у гуртожитку, звернувся до влади. ВIДЕО

Ветеран Андрій Маджаров, який звільнився із лав ЗСУ після поранення, не може отримати статус інваліда війни.

Відповідне відео він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

За словами ветерана, у нього наразі немає дому, оскільки наразі дім в окупації.

"Ось житло ветерана. Общага. І це навіть не держава запропонувала, просто друзі допомогли хоч якесь житло безкоштовне для мене знайти, щоб я зміг десь жити. Статус інваліда війни мені не дають, бо типу руки, ноги на місці. Контузії численні не беруться до уваги. Тому заробітку у мене поки немає", - сказав він.

Маджаров також розповів, що наразі таких, як він, списали з військової служби, визнали непридатними до служби.

"Але статус інваліда війни нам не дали, бо захотіли грошей. Їх не цікавить, що у тебе дитина мала на руках, домівки немає, родичів немає. Лікування на перших етапах норм, реабілітації нема, бо нема часу, бо з бумажками цими вже бігаю пів року, щоб статус інваліда війни мені присвоїли, щоб якусь пенсію почали платити. Кинули напризволяще. ... Зі служби звільняють за пораненням. Статус інвалідів не дають, бо ми навантаження на бюджет. Ми. Не ті гі#ноїди, які по 3-5 тис.доларів купляли групи інвалідності, щоб виїхати з держави. А ми, хто добровільно пішов, отримав поранення, а потім звільнили нас, бо ми вже не потрібні поранені, бо не можемо виконувати свій функціонал", - додав він.

"Підкажіть будь ласка мені, як людині, котра віддала вже більше 10 років власного життя заради створення: Незалежної,Суверенної,Сучасної,Цивілізованої Держави Україна таким, як я,суспільству, яке також віддає останнє й найдорожче, щоб створити комфортні умови життя та процвітання для наших наступних поколінь, як сприймати подібну "ВДЯЧНІСТЬ", - підсумував ветеран у пості, звертаючись до Офісу Президента, Мін'юсту та Запорізької ОВА.

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