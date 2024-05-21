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Боец с позывным Люцифер ликвидировал более 200 оккупантов: "Во время коронавируса мой бизнес в Италии накрылся. Я решил укусить другую жизнь - п#здец укусил". ВИДЕО

Старшего солдата 10-й ОГШБ "Эдельвейс" Дмитрия с позывным Люцифер называют в подразделении универсальным солдатом - он разведчик, снайпер, оператор дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, "Люцифер", который в 10-ю ОГШБ пришел после 12-летней жизни в Италии, поделился увлекательными историями из своего боевого опыта.

"В один момент во время коронавируса не получилось с бизнесом - все накрылось. У меня был побратим, который служил во взводе снайперов. Я с ним сконтактировался. Он приезжал ко мне тогда и я решил пойти служить к нему. Как говорится, укусить другой жизни... Укусил, блядь. Бл#дь, укусил, так отгрыз", - рассказывает Дмитрий о начале военной службы с присущими ему юмором и иронией.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оператор дрона комментирует свою работу в реальном времени: "Как вам фаершоу? Смотри, как горит п#дар! Сгорел на работе. Это было красиво". ВИДЕО

Автор: 

интервью (230) 10 отдельная горно-штурмовая бригада (204) ВСУ (6587)


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Топ комментарии
+16
ХРАНИ ВАС БОГ І ВАШІ СІМЇ, КОЗАКИ.... СЛАВНІ ГЕРОЇ!!!!
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21.05.2024 17:09
+12
Досить тонко, але ось тут:

"який зрозумів, що "єдиномарафонівців" чекає доля чекає доля геббельсовських пропагандистів"

Проколовся. Цей текст на 100% писався у Москві. Тільки там можуть порівнювати з Геббельсом українську пропаганду.
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21.05.2024 17:09
+11
А Зеля люцеферович, чогось, ну ніяк, з календариком не розбереться…
Коли йому треба прийти до ТЦК для уточнення данних…

21.‎05.‎2024 816 доба війни

50 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.

В минулому місяці Зеленський збирав т.з. "Ставку ВГК" 11 разів. В середньому два рази на тиждень. Крім того повідомлялось про 8 візитів Зеленського в "райони бойових дій". В цьому місяці виявилось, що Зеленський не знає реальної ситуації на фронтах і "кричить на своїх генералів". Просте питання - КОГО збирав Зеленський в минулому місяці і КУДИ він їздив ?

Депутати "Європейської Солідарності" заблокували трибуну Верховної Ради, вимагаючи ухвалення рішення про створення ТСК щодо фортифікацій та дронів для ЗСУ, а також розгляду законопроєкту про заборону УПЦ МП.

Трагікомізм ситуації полягає в тому, що "заблокована" трибуна ВРУ схоже просто нікому не потрібна, бо в залі всього 120-130 депутатів ВР.

Із клоаки "загального марафону" дезертирувало "Суспільне". "Обмін контентом, взаємоузгодження думок, загальні принципи..." - все це пусті слова ресурсу, який зрозумів, що "єдиномарафонівців" чекає доля чекає доля геббельсовських пропагандистів ...

Візит міністра закордонних справ Германії Анналени Бербок проходить в держдепартаменті США під цікавим грифом "Promotion of accountability of officials of Ukraine"

Візит міністра закордонних справ Германії Анналени Бербок - це узгоджена з держдепартаментом США спроба переконати Зеленського розпочати створення компетентного антикорупційного уряду в Україні. Блінкен в розмові з Бербок сказав "It's hopeless, but try". Посол Германії в Україні Мартін Єгер (нім. Martin Jäger) теж налаштований крайньо скептично, в останньому ситуаційному зведенні ситуації в Україні для міністерства фраза "korruptes ­management-chaos" повторюється двічі. (С)
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21.05.2024 16:50
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А Зеля люцеферович, чогось, ну ніяк, з календариком не розбереться…
Коли йому треба прийти до ТЦК для уточнення данних…

21.‎05.‎2024 816 доба війни

50 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.

В минулому місяці Зеленський збирав т.з. "Ставку ВГК" 11 разів. В середньому два рази на тиждень. Крім того повідомлялось про 8 візитів Зеленського в "райони бойових дій". В цьому місяці виявилось, що Зеленський не знає реальної ситуації на фронтах і "кричить на своїх генералів". Просте питання - КОГО збирав Зеленський в минулому місяці і КУДИ він їздив ?

Депутати "Європейської Солідарності" заблокували трибуну Верховної Ради, вимагаючи ухвалення рішення про створення ТСК щодо фортифікацій та дронів для ЗСУ, а також розгляду законопроєкту про заборону УПЦ МП.

Трагікомізм ситуації полягає в тому, що "заблокована" трибуна ВРУ схоже просто нікому не потрібна, бо в залі всього 120-130 депутатів ВР.

Із клоаки "загального марафону" дезертирувало "Суспільне". "Обмін контентом, взаємоузгодження думок, загальні принципи..." - все це пусті слова ресурсу, який зрозумів, що "єдиномарафонівців" чекає доля чекає доля геббельсовських пропагандистів ...

Візит міністра закордонних справ Германії Анналени Бербок проходить в держдепартаменті США під цікавим грифом "Promotion of accountability of officials of Ukraine"

Візит міністра закордонних справ Германії Анналени Бербок - це узгоджена з держдепартаментом США спроба переконати Зеленського розпочати створення компетентного антикорупційного уряду в Україні. Блінкен в розмові з Бербок сказав "It's hopeless, but try". Посол Германії в Україні Мартін Єгер (нім. Martin Jäger) теж налаштований крайньо скептично, в останньому ситуаційному зведенні ситуації в Україні для міністерства фраза "korruptes ­management-chaos" повторюється двічі. (С)
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21.05.2024 16:50 Ответить
Досить тонко, але ось тут:

"який зрозумів, що "єдиномарафонівців" чекає доля чекає доля геббельсовських пропагандистів"

Проколовся. Цей текст на 100% писався у Москві. Тільки там можуть порівнювати з Геббельсом українську пропаганду.
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21.05.2024 17:09 Ответить
Там ще проколи є. Наше ГУР впоихах назвалі ГРУ.

Кабінет Міністрів виділив Головному управлінню розвідки Міноборони 749,7 млн грн із резервного фонду держбюджету. Взагалі то виділення коштів для спецпідрозділів - військова таємниця. Раз ні, то будемо рахувати ГРУ системою "Телемарафону"
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21.05.2024 17:32 Ответить
А, ще й рахувати, а не вважати. Тобто гуглтранслейтом перекладали.
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21.05.2024 17:34 Ответить
З останніх "пєрлов":

Частина питання Блінкена до Шмигаля, щодо трафіку з України через територію Білорусі вантажів конкретизувалась. Мова йде про 12 підприємств України, які продавали в Білорусь товари подвійного призначення, які пізніше потрапили в РФ. По двом вже є кримінальні справи.

Якщо очільник господарського органу говорить голові уряду, що існують державні питання про які йому знати не потрібно, можна говорити, що не існує держави ...

Все що ви бачите - просто корупційно-кримінальна диктатура.

Тобто держави під назвою "Україна" - більше не існує.
Тому що немає уряду - немає України.
Щось мені цей вираз нагадує...
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21.05.2024 17:41 Ответить
Тему про "нелегитимність" Зеленського піднімає виключно рюзге ІПСО. Так що банимо його, хлопці
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22.05.2024 16:08 Ответить
Зміни методичку, кацапе
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21.05.2024 17:25 Ответить

і не зважай на цих трьох підорів

від них давно гівном тхне
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21.05.2024 17:34 Ответить
Подгораєт?
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21.05.2024 17:43 Ответить
кацап, запитай це у бійців яким наказали відійти на "підготовлені позиції" під Харковом - тобто у голе поле ...
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21.05.2024 17:50 Ответить
ХРАНИ ВАС БОГ І ВАШІ СІМЇ, КОЗАКИ.... СЛАВНІ ГЕРОЇ!!!!
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21.05.2024 17:09 Ответить
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21.05.2024 17:30 Ответить
Купа людей, які ще не мобілізувалися, чогось бояться, ховаються за спинами своїх жінок, не виходять з квартири - це дічь насправді.
https://www.pravda.com.ua/articles/2024/05/21/7456745/ Про дічь.
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21.05.2024 17:39 Ответить
А ще багато вивезли своє чадо за кордон, не будемо тикати пальцями, їх всі знають і вони подали прекрасний приклад як треба. Чи ой, це не зручна тема.
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21.05.2024 18:12 Ответить
На таких чоловіках тримаються ЗСУ!
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21.05.2024 18:01 Ответить
 
 