Боец с позывным Люцифер ликвидировал более 200 оккупантов: "Во время коронавируса мой бизнес в Италии накрылся. Я решил укусить другую жизнь - п#здец укусил". ВИДЕО
Старшего солдата 10-й ОГШБ "Эдельвейс" Дмитрия с позывным Люцифер называют в подразделении универсальным солдатом - он разведчик, снайпер, оператор дронов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, "Люцифер", который в 10-ю ОГШБ пришел после 12-летней жизни в Италии, поделился увлекательными историями из своего боевого опыта.
"В один момент во время коронавируса не получилось с бизнесом - все накрылось. У меня был побратим, который служил во взводе снайперов. Я с ним сконтактировался. Он приезжал ко мне тогда и я решил пойти служить к нему. Как говорится, укусить другой жизни... Укусил, блядь. Бл#дь, укусил, так отгрыз", - рассказывает Дмитрий о начале военной службы с присущими ему юмором и иронией.
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Коли йому треба прийти до ТЦК для уточнення данних…
21.05.2024 816 доба війни
50 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
В минулому місяці Зеленський збирав т.з. "Ставку ВГК" 11 разів. В середньому два рази на тиждень. Крім того повідомлялось про 8 візитів Зеленського в "райони бойових дій". В цьому місяці виявилось, що Зеленський не знає реальної ситуації на фронтах і "кричить на своїх генералів". Просте питання - КОГО збирав Зеленський в минулому місяці і КУДИ він їздив ?
Депутати "Європейської Солідарності" заблокували трибуну Верховної Ради, вимагаючи ухвалення рішення про створення ТСК щодо фортифікацій та дронів для ЗСУ, а також розгляду законопроєкту про заборону УПЦ МП.
Трагікомізм ситуації полягає в тому, що "заблокована" трибуна ВРУ схоже просто нікому не потрібна, бо в залі всього 120-130 депутатів ВР.
Із клоаки "загального марафону" дезертирувало "Суспільне". "Обмін контентом, взаємоузгодження думок, загальні принципи..." - все це пусті слова ресурсу, який зрозумів, що "єдиномарафонівців" чекає доля чекає доля геббельсовських пропагандистів ...
Візит міністра закордонних справ Германії Анналени Бербок проходить в держдепартаменті США під цікавим грифом "Promotion of accountability of officials of Ukraine"
Візит міністра закордонних справ Германії Анналени Бербок - це узгоджена з держдепартаментом США спроба переконати Зеленського розпочати створення компетентного антикорупційного уряду в Україні. Блінкен в розмові з Бербок сказав "It's hopeless, but try". Посол Германії в Україні Мартін Єгер (нім. Martin Jäger) теж налаштований крайньо скептично, в останньому ситуаційному зведенні ситуації в Україні для міністерства фраза "korruptes management-chaos" повторюється двічі. (С)
"який зрозумів, що "єдиномарафонівців" чекає доля чекає доля геббельсовських пропагандистів"
Проколовся. Цей текст на 100% писався у Москві. Тільки там можуть порівнювати з Геббельсом українську пропаганду.
Кабінет Міністрів виділив Головному управлінню розвідки Міноборони 749,7 млн грн із резервного фонду держбюджету. Взагалі то виділення коштів для спецпідрозділів - військова таємниця. Раз ні, то будемо рахувати ГРУ системою "Телемарафону"
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Якщо очільник господарського органу говорить голові уряду, що існують державні питання про які йому знати не потрібно, можна говорити, що не існує держави ...
Все що ви бачите - просто корупційно-кримінальна диктатура.
Тобто держави під назвою "Україна" - більше не існує.
Тому що немає уряду - немає України.
Щось мені цей вираз нагадує...
і не зважай на цих трьох підорів
від них давно гівном тхне
https://www.pravda.com.ua/articles/2024/05/21/7456745/ Про дічь.