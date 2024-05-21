Боец с позывным Люцифер ликвидировал более 200 оккупантов: "Во время коронавируса мой бизнес в Италии накрылся. Я решил укусить другую жизнь - п#здец укусил". ВИДЕО

Старшего солдата 10-й ОГШБ "Эдельвейс" Дмитрия с позывным Люцифер называют в подразделении универсальным солдатом - он разведчик, снайпер, оператор дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, "Люцифер", который в 10-ю ОГШБ пришел после 12-летней жизни в Италии, поделился увлекательными историями из своего боевого опыта.

"В один момент во время коронавируса не получилось с бизнесом - все накрылось. У меня был побратим, который служил во взводе снайперов. Я с ним сконтактировался. Он приезжал ко мне тогда и я решил пойти служить к нему. Как говорится, укусить другой жизни... Укусил, блядь. Бл#дь, укусил, так отгрыз", - рассказывает Дмитрий о начале военной службы с присущими ему юмором и иронией.

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