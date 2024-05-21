Боєць з позивним Люцифер ліквідував понад 200 окупантів: "Під час коронавірусу мій бізнес в Італії накрився. Я вирішив вкусити іншого життя - п#здець вкусив". ВIДЕО

Старшого солдата 10-ї ОГШБ "Едельвейс" Дмитра з позивним Люцифер називають у підрозділі універсальним солдатом - він розвідник, снайпер, оператор дронів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, "Люцифер", який у 10-ту ОГШБ прийшов після 12-річного життя в Італії, поділився захопливими історіями зі свого бойового досвіду.

"В один момент при коронавірусі не вийшло з бізнесом - все накрилося. У мене був побратим, який служив у взводі снайперів. Я з ним сконтактувався. Він приїжджав до мене тоді і я вирішив піти служити до нього. Як то кажуть, вкусити іншого життя... Вкусив, п#здець. Бл#дь, вкусив, так одгриз", - розповідає Дмитро про початок військової служби з притаманними йому гумором та іронією.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оператор дрона коментує свою роботу у реальному часі: "Як вам фаєршоу? Дивись, як горить п#дар! Згорів на роботі. Це було красіво". ВIДЕО