Боєць з позивним Люцифер ліквідував понад 200 окупантів: "Під час коронавірусу мій бізнес в Італії накрився. Я вирішив вкусити іншого життя - п#здець вкусив". ВIДЕО
Старшого солдата 10-ї ОГШБ "Едельвейс" Дмитра з позивним Люцифер називають у підрозділі універсальним солдатом - він розвідник, снайпер, оператор дронів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, "Люцифер", який у 10-ту ОГШБ прийшов після 12-річного життя в Італії, поділився захопливими історіями зі свого бойового досвіду.
"В один момент при коронавірусі не вийшло з бізнесом - все накрилося. У мене був побратим, який служив у взводі снайперів. Я з ним сконтактувався. Він приїжджав до мене тоді і я вирішив піти служити до нього. Як то кажуть, вкусити іншого життя... Вкусив, п#здець. Бл#дь, вкусив, так одгриз", - розповідає Дмитро про початок військової служби з притаманними йому гумором та іронією.
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Топ коментарі
+16 Caesar Rsi #584702
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+12 Tierre
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+11 Олександр ВАЛОВИЙ
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Коли йому треба прийти до ТЦК для уточнення данних…
21.05.2024 816 доба війни
50 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
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Депутати "Європейської Солідарності" заблокували трибуну Верховної Ради, вимагаючи ухвалення рішення про створення ТСК щодо фортифікацій та дронів для ЗСУ, а також розгляду законопроєкту про заборону УПЦ МП.
Трагікомізм ситуації полягає в тому, що "заблокована" трибуна ВРУ схоже просто нікому не потрібна, бо в залі всього 120-130 депутатів ВР.
Із клоаки "загального марафону" дезертирувало "Суспільне". "Обмін контентом, взаємоузгодження думок, загальні принципи..." - все це пусті слова ресурсу, який зрозумів, що "єдиномарафонівців" чекає доля чекає доля геббельсовських пропагандистів ...
Візит міністра закордонних справ Германії Анналени Бербок проходить в держдепартаменті США під цікавим грифом "Promotion of accountability of officials of Ukraine"
Візит міністра закордонних справ Германії Анналени Бербок - це узгоджена з держдепартаментом США спроба переконати Зеленського розпочати створення компетентного антикорупційного уряду в Україні. Блінкен в розмові з Бербок сказав "It's hopeless, but try". Посол Германії в Україні Мартін Єгер (нім. Martin Jäger) теж налаштований крайньо скептично, в останньому ситуаційному зведенні ситуації в Україні для міністерства фраза "korruptes management-chaos" повторюється двічі. (С)
"який зрозумів, що "єдиномарафонівців" чекає доля чекає доля геббельсовських пропагандистів"
Проколовся. Цей текст на 100% писався у Москві. Тільки там можуть порівнювати з Геббельсом українську пропаганду.
Кабінет Міністрів виділив Головному управлінню розвідки Міноборони 749,7 млн грн із резервного фонду держбюджету. Взагалі то виділення коштів для спецпідрозділів - військова таємниця. Раз ні, то будемо рахувати ГРУ системою "Телемарафону"
Частина питання Блінкена до Шмигаля, щодо трафіку з України через територію Білорусі вантажів конкретизувалась. Мова йде про 12 підприємств України, які продавали в Білорусь товари подвійного призначення, які пізніше потрапили в РФ. По двом вже є кримінальні справи.
Якщо очільник господарського органу говорить голові уряду, що існують державні питання про які йому знати не потрібно, можна говорити, що не існує держави ...
Все що ви бачите - просто корупційно-кримінальна диктатура.
Тобто держави під назвою "Україна" - більше не існує.
Тому що немає уряду - немає України.
Щось мені цей вираз нагадує...
і не зважай на цих трьох підорів
від них давно гівном тхне
https://www.pravda.com.ua/articles/2024/05/21/7456745/ Про дічь.