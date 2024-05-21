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Новини Відео Війна
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Боєць з позивним Люцифер ліквідував понад 200 окупантів: "Під час коронавірусу мій бізнес в Італії накрився. Я вирішив вкусити іншого життя - п#здець вкусив". ВIДЕО

Старшого солдата 10-ї ОГШБ "Едельвейс" Дмитра з позивним Люцифер називають у підрозділі універсальним солдатом - він розвідник, снайпер, оператор дронів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, "Люцифер", який у 10-ту ОГШБ прийшов після 12-річного життя в Італії, поділився захопливими історіями зі свого бойового досвіду.

"В один момент при коронавірусі не вийшло з бізнесом - все накрилося. У мене був побратим, який служив у взводі снайперів. Я з ним сконтактувався. Він приїжджав до мене тоді і я вирішив піти служити до нього. Як то кажуть, вкусити іншого життя... Вкусив, п#здець. Бл#дь, вкусив, так одгриз", - розповідає Дмитро про початок військової служби з притаманними йому гумором та іронією. 

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оператор дрона коментує свою роботу у реальному часі: "Як вам фаєршоу? Дивись, як горить п#дар! Згорів на роботі. Це було красіво". ВIДЕО

Автор: 

інтерв’ю (221) 10 окрема гірсько-штурмова бригада (209) ЗСУ (7544)


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Топ коментарі
+16
ХРАНИ ВАС БОГ І ВАШІ СІМЇ, КОЗАКИ.... СЛАВНІ ГЕРОЇ!!!!
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21.05.2024 17:09
+12
Досить тонко, але ось тут:

"який зрозумів, що "єдиномарафонівців" чекає доля чекає доля геббельсовських пропагандистів"

Проколовся. Цей текст на 100% писався у Москві. Тільки там можуть порівнювати з Геббельсом українську пропаганду.
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21.05.2024 17:09
+11
А Зеля люцеферович, чогось, ну ніяк, з календариком не розбереться…
Коли йому треба прийти до ТЦК для уточнення данних…

21.‎05.‎2024 816 доба війни

50 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.

В минулому місяці Зеленський збирав т.з. "Ставку ВГК" 11 разів. В середньому два рази на тиждень. Крім того повідомлялось про 8 візитів Зеленського в "райони бойових дій". В цьому місяці виявилось, що Зеленський не знає реальної ситуації на фронтах і "кричить на своїх генералів". Просте питання - КОГО збирав Зеленський в минулому місяці і КУДИ він їздив ?

Депутати "Європейської Солідарності" заблокували трибуну Верховної Ради, вимагаючи ухвалення рішення про створення ТСК щодо фортифікацій та дронів для ЗСУ, а також розгляду законопроєкту про заборону УПЦ МП.

Трагікомізм ситуації полягає в тому, що "заблокована" трибуна ВРУ схоже просто нікому не потрібна, бо в залі всього 120-130 депутатів ВР.

Із клоаки "загального марафону" дезертирувало "Суспільне". "Обмін контентом, взаємоузгодження думок, загальні принципи..." - все це пусті слова ресурсу, який зрозумів, що "єдиномарафонівців" чекає доля чекає доля геббельсовських пропагандистів ...

Візит міністра закордонних справ Германії Анналени Бербок проходить в держдепартаменті США під цікавим грифом "Promotion of accountability of officials of Ukraine"

Візит міністра закордонних справ Германії Анналени Бербок - це узгоджена з держдепартаментом США спроба переконати Зеленського розпочати створення компетентного антикорупційного уряду в Україні. Блінкен в розмові з Бербок сказав "It's hopeless, but try". Посол Германії в Україні Мартін Єгер (нім. Martin Jäger) теж налаштований крайньо скептично, в останньому ситуаційному зведенні ситуації в Україні для міністерства фраза "korruptes ­management-chaos" повторюється двічі. (С)
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21.05.2024 16:50
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А Зеля люцеферович, чогось, ну ніяк, з календариком не розбереться…
Коли йому треба прийти до ТЦК для уточнення данних…

21.‎05.‎2024 816 доба війни

50 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.

В минулому місяці Зеленський збирав т.з. "Ставку ВГК" 11 разів. В середньому два рази на тиждень. Крім того повідомлялось про 8 візитів Зеленського в "райони бойових дій". В цьому місяці виявилось, що Зеленський не знає реальної ситуації на фронтах і "кричить на своїх генералів". Просте питання - КОГО збирав Зеленський в минулому місяці і КУДИ він їздив ?

Депутати "Європейської Солідарності" заблокували трибуну Верховної Ради, вимагаючи ухвалення рішення про створення ТСК щодо фортифікацій та дронів для ЗСУ, а також розгляду законопроєкту про заборону УПЦ МП.

Трагікомізм ситуації полягає в тому, що "заблокована" трибуна ВРУ схоже просто нікому не потрібна, бо в залі всього 120-130 депутатів ВР.

Із клоаки "загального марафону" дезертирувало "Суспільне". "Обмін контентом, взаємоузгодження думок, загальні принципи..." - все це пусті слова ресурсу, який зрозумів, що "єдиномарафонівців" чекає доля чекає доля геббельсовських пропагандистів ...

Візит міністра закордонних справ Германії Анналени Бербок проходить в держдепартаменті США під цікавим грифом "Promotion of accountability of officials of Ukraine"

Візит міністра закордонних справ Германії Анналени Бербок - це узгоджена з держдепартаментом США спроба переконати Зеленського розпочати створення компетентного антикорупційного уряду в Україні. Блінкен в розмові з Бербок сказав "It's hopeless, but try". Посол Германії в Україні Мартін Єгер (нім. Martin Jäger) теж налаштований крайньо скептично, в останньому ситуаційному зведенні ситуації в Україні для міністерства фраза "korruptes ­management-chaos" повторюється двічі. (С)
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21.05.2024 16:50 Відповісти
Досить тонко, але ось тут:

"який зрозумів, що "єдиномарафонівців" чекає доля чекає доля геббельсовських пропагандистів"

Проколовся. Цей текст на 100% писався у Москві. Тільки там можуть порівнювати з Геббельсом українську пропаганду.
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21.05.2024 17:09 Відповісти
Там ще проколи є. Наше ГУР впоихах назвалі ГРУ.

Кабінет Міністрів виділив Головному управлінню розвідки Міноборони 749,7 млн грн із резервного фонду держбюджету. Взагалі то виділення коштів для спецпідрозділів - військова таємниця. Раз ні, то будемо рахувати ГРУ системою "Телемарафону"
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21.05.2024 17:32 Відповісти
А, ще й рахувати, а не вважати. Тобто гуглтранслейтом перекладали.
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21.05.2024 17:34 Відповісти
З останніх "пєрлов":

Частина питання Блінкена до Шмигаля, щодо трафіку з України через територію Білорусі вантажів конкретизувалась. Мова йде про 12 підприємств України, які продавали в Білорусь товари подвійного призначення, які пізніше потрапили в РФ. По двом вже є кримінальні справи.

Якщо очільник господарського органу говорить голові уряду, що існують державні питання про які йому знати не потрібно, можна говорити, що не існує держави ...

Все що ви бачите - просто корупційно-кримінальна диктатура.

Тобто держави під назвою "Україна" - більше не існує.
Тому що немає уряду - немає України.
Щось мені цей вираз нагадує...
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21.05.2024 17:41 Відповісти
Тему про "нелегитимність" Зеленського піднімає виключно рюзге ІПСО. Так що банимо його, хлопці
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22.05.2024 16:08 Відповісти
Зміни методичку, кацапе
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21.05.2024 17:25 Відповісти

і не зважай на цих трьох підорів

від них давно гівном тхне
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21.05.2024 17:34 Відповісти
Подгораєт?
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21.05.2024 17:43 Відповісти
кацап, запитай це у бійців яким наказали відійти на "підготовлені позиції" під Харковом - тобто у голе поле ...
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21.05.2024 17:50 Відповісти
ХРАНИ ВАС БОГ І ВАШІ СІМЇ, КОЗАКИ.... СЛАВНІ ГЕРОЇ!!!!
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21.05.2024 17:09 Відповісти
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21.05.2024 17:30 Відповісти
Купа людей, які ще не мобілізувалися, чогось бояться, ховаються за спинами своїх жінок, не виходять з квартири - це дічь насправді.
https://www.pravda.com.ua/articles/2024/05/21/7456745/ Про дічь.
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21.05.2024 17:39 Відповісти
А ще багато вивезли своє чадо за кордон, не будемо тикати пальцями, їх всі знають і вони подали прекрасний приклад як треба. Чи ой, це не зручна тема.
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21.05.2024 18:12 Відповісти
На таких чоловіках тримаються ЗСУ!
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21.05.2024 18:01 Відповісти
 
 