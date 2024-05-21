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5 лет Зеленского: Что обещал и как работал президент? | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире проанализирует 5 лет президентского срока Владимира Зеленского и поделится своими мыслями по поводу результатов моновласти "Слуг народа" за 5 лет для Украины, о продлении правления Зеленского и его перспективы.

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Читайте также: Зеленский о президентстве: Не могу оценивать свою деятельность. Мои пять лет еще не закончились

Автор: 

Зеленский Владимир (20362) Президент (4424) Бутусов Юрий (4358) Слуга народа (2630)


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Топ комментарии
+37
Хочу написати щось про досягнення зеленського.
Підкажіть будь ласка, "НІХ#Я" пишеться разом чи окремо?
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21.05.2024 20:18
+32
Справа абсолютно не у юридичних викрутасах і не у календарних строках. Зеленського треба гнати драною мітлою не тому, що п'ять років. А тому, що він є москальським прихвостнем; абсолютно нездатний адекватно виконувати свої обов'язки; розвів саботаж і казнокрадство; "верховний головнокомандувач" з нього, як з промокашки кулемет. Його треба гнати драною мітлою не тому, що п'ять років, а тому, що він і його шайка злодійкуватих москальських прихвостнів ведуть Україну до краху.
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21.05.2024 20:21
+32
колись хтось казав, шо ви правління порошенка будете загадувати собі на день народження в якості подарунка
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21.05.2024 20:22
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Глава ВР
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22.05.2024 18:44 Ответить
Не знав, що "дівоче" прізвище Стефанчука - Безсмертний ...
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24.05.2024 19:58 Ответить
***** "подарунки" не потрібні. Його поведінкою керують власні "таргани в голові" ...
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22.05.2024 17:22 Ответить
ОК, это будет подарок его тараканам.
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22.05.2024 18:48 Ответить
"...Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать..."
Наявність або відсутність "подарунків" (яких ви так побоюєтеся) цього не змінять і, зрештою, ні на що не вплинуть. Було б бажання, а привід завжди знайдеться ...
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24.05.2024 12:47 Ответить
Дело не в поводе, а в помощи. Помощи Путину развалить Украину.
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24.05.2024 16:26 Ответить
Тобто ви вважаєте, що усунення "зелені" від влади рівнозначне "розвалу України"?
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24.05.2024 19:42 Ответить
А расскажи ка мне про механизм усунення!
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25.05.2024 14:41 Ответить
Способів "вагон і маленький візок", від суто силових до комбінованих з політичними.
Перший крок - усунення нелігітимного вже преЗЕдента, який і легалізує всіх інших "слуг", а точніше кротів.
Далі за обставинами ...
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25.05.2024 19:57 Ответить
Бла-бла-бла школьников у пивного ларька. И каким же образом ты представляешь себе "устранение Зеленского"? Штурмом Банковой?
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26.05.2024 09:15 Ответить
"Йшов, спіткнувся, впав, вдарився головою..." - далі треба продовжувати? Такий варіант тебе влаштує? Чи ти вважаєш, що "Є Зеленський - є Україна, немає Зеленського - немає України"?
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26.05.2024 13:04 Ответить
Нда... Похоже ты уже головой ударился.
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26.05.2024 13:49 Ответить
Якщо варіант "штурму Банкової" для тебе категорично неприйнятний,
запропонуй своє рішення, а не ковзай "ні про що" ...
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26.05.2024 14:45 Ответить
Твоя проблема в том, что твой взгляд на события чисто эмоциональный. Я тоже от Зели не в восторге, но маемо те, що маемо. Законных способов заменить Зелю не существует, а незаконный только ухудшит положение Украины.
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27.05.2024 09:45 Ответить
Якщо згадати історію з "контрабандними клістронами", то там все закінчилося цілком "законно". От якби їх залишили на місці, то Україні одразу стало б "погано", бо незаконно. Що й стало б "подарунком" *****. Так? Ось така ціна "беземоційної" логіки ...
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27.05.2024 15:03 Ответить
Децкий сад. Такой нисакрушимой логикой будешь требовать у воспитательницы вторую конфетку.
Белая лошадь - это лошадь? Лошадь.
Чёрная лошадь это лошадь? Лошадь.
Значит белая лошадь то же самое, что чёрная лошадь!
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27.05.2024 15:39 Ответить
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27.05.2024 16:43 Ответить
"Под лежачий камень вода не течёт."
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22.05.2024 19:04 Ответить
бенин Оманский Нарик насидел уже как минимум на три пожизненных, а когда всплывут все его подвиги и фсбэшника Елдака.....
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22.05.2024 09:30 Ответить
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22.05.2024 13:08 Ответить
https://www.5.ua/amp/dv/life/328054

LIFE
https://www.5.ua/amp/dv/life/328054 Податок на бездітність: нардеп від "Слуги народу" зареєстрував новий законопроєкт

Автор петиції закликає видати Зеленському повістку і відправити його на фронт "у зв'язку із закінченням президентських повноважень":

"У зв'язку із закінченням повноважень Володимира Зеленського на посту президента України, вручити повістку Володимиру Олександровичу та всьому його оточенню", - йдеться у поясненні до петиції.

Петиція була оприлюднена 20 травня 2024 року. Менше ніж за день вона зібрала 1280 голосів з 25 тис необхідних для розгляду.
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22.05.2024 10:27 Ответить
"У зв'язку із закінченням повноважень Володимира Зеленського на посту президента України, вручити повістку Володимиру Олександровичу та всьому його оточенню", - йдеться у поясненні до петиції.

Петиція була оприлюднена 20 травня 2024 року. Менше ніж за день вона зібрала 1280 голосів з 25 тис необхідних для розгляду.
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22.05.2024 10:30 Ответить
Пора стирати...
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22.05.2024 11:26 Ответить
..пока зэШка Президент...После 3 мировой спросит Народ Ukrainy...За Все...
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22.05.2024 13:23 Ответить
Таки да, п'ять років промайнуло і яких ....

https://www.facebook.com/garry.dron.1/videos/1006509860899294?idorvanity=966389201223984
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22.05.2024 21:12 Ответить
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