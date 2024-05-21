5 лет Зеленского: Что обещал и как работал президент? | Юрий Бутусов. ВИДЕО
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире проанализирует 5 лет президентского срока Владимира Зеленского и поделится своими мыслями по поводу результатов моновласти "Слуг народа" за 5 лет для Украины, о продлении правления Зеленского и его перспективы.
Смотрите на Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+37 Олександр Дніпро
показать весь комментарий21.05.2024 20:18
+32 Пересічний українець #452786
показать весь комментарий21.05.2024 20:21
+32 133133
показать весь комментарий21.05.2024 20:22
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Наявність або відсутність "подарунків" (яких ви так побоюєтеся) цього не змінять і, зрештою, ні на що не вплинуть. Було б бажання, а привід завжди знайдеться ...
Перший крок - усунення нелігітимного вже преЗЕдента, який і легалізує всіх інших "слуг", а точніше кротів.
Далі за обставинами ...
запропонуй своє рішення, а не ковзай "ні про що" ...
Белая лошадь - это лошадь? Лошадь.
Чёрная лошадь это лошадь? Лошадь.
Значит белая лошадь то же самое, что чёрная лошадь!
LIFE
https://www.5.ua/amp/dv/life/328054 Податок на бездітність: нардеп від "Слуги народу" зареєстрував новий законопроєкт
Автор петиції закликає видати Зеленському повістку і відправити його на фронт "у зв'язку із закінченням президентських повноважень":
"У зв'язку із закінченням повноважень Володимира Зеленського на посту президента України, вручити повістку Володимиру Олександровичу та всьому його оточенню", - йдеться у поясненні до петиції.
Петиція була оприлюднена 20 травня 2024 року. Менше ніж за день вона зібрала 1280 голосів з 25 тис необхідних для розгляду.
Петиція була оприлюднена 20 травня 2024 року. Менше ніж за день вона зібрала 1280 голосів з 25 тис необхідних для розгляду.
https://www.facebook.com/garry.dron.1/videos/1006509860899294?idorvanity=966389201223984