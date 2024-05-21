5 лет Зеленского: Что обещал и как работал президент? | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире проанализирует 5 лет президентского срока Владимира Зеленского и поделится своими мыслями по поводу результатов моновласти "Слуг народа" за 5 лет для Украины, о продлении правления Зеленского и его перспективы.

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