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5 років Зеленського: Що обіцяв та як працював президент? | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі проаналізує 5 років президентського терміну Володимира Зеленського та поділиться своїми думками щодо результатів моновлади "Слуг народу" за 5 років для України, про продовження правління Зеленського та його перспективи.

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Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про президентство: Не можу оцінювати свою діяльність. Мої п’ять років ще не закінчилися

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) Президент (815) Бутусов Юрій (3589) Слуга народу (2812)


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Топ коментарі
+37
Хочу написати щось про досягнення зеленського.
Підкажіть будь ласка, "НІХ#Я" пишеться разом чи окремо?
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21.05.2024 20:18
+32
Справа абсолютно не у юридичних викрутасах і не у календарних строках. Зеленського треба гнати драною мітлою не тому, що п'ять років. А тому, що він є москальським прихвостнем; абсолютно нездатний адекватно виконувати свої обов'язки; розвів саботаж і казнокрадство; "верховний головнокомандувач" з нього, як з промокашки кулемет. Його треба гнати драною мітлою не тому, що п'ять років, а тому, що він і його шайка злодійкуватих москальських прихвостнів ведуть Україну до краху.
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21.05.2024 20:21
+32
колись хтось казав, шо ви правління порошенка будете загадувати собі на день народження в якості подарунка
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21.05.2024 20:22
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22.05.2024 18:44 Відповісти
Не знав, що "дівоче" прізвище Стефанчука - Безсмертний ...
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24.05.2024 19:58 Відповісти
***** "подарунки" не потрібні. Його поведінкою керують власні "таргани в голові" ...
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22.05.2024 17:22 Відповісти
ОК, это будет подарок его тараканам.
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22.05.2024 18:48 Відповісти
"...Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать..."
Наявність або відсутність "подарунків" (яких ви так побоюєтеся) цього не змінять і, зрештою, ні на що не вплинуть. Було б бажання, а привід завжди знайдеться ...
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24.05.2024 12:47 Відповісти
Дело не в поводе, а в помощи. Помощи Путину развалить Украину.
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24.05.2024 16:26 Відповісти
Тобто ви вважаєте, що усунення "зелені" від влади рівнозначне "розвалу України"?
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24.05.2024 19:42 Відповісти
А расскажи ка мне про механизм усунення!
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25.05.2024 14:41 Відповісти
Способів "вагон і маленький візок", від суто силових до комбінованих з політичними.
Перший крок - усунення нелігітимного вже преЗЕдента, який і легалізує всіх інших "слуг", а точніше кротів.
Далі за обставинами ...
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25.05.2024 19:57 Відповісти
Бла-бла-бла школьников у пивного ларька. И каким же образом ты представляешь себе "устранение Зеленского"? Штурмом Банковой?
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26.05.2024 09:15 Відповісти
"Йшов, спіткнувся, впав, вдарився головою..." - далі треба продовжувати? Такий варіант тебе влаштує? Чи ти вважаєш, що "Є Зеленський - є Україна, немає Зеленського - немає України"?
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26.05.2024 13:04 Відповісти
Нда... Похоже ты уже головой ударился.
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26.05.2024 13:49 Відповісти
Якщо варіант "штурму Банкової" для тебе категорично неприйнятний,
запропонуй своє рішення, а не ковзай "ні про що" ...
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26.05.2024 14:45 Відповісти
Твоя проблема в том, что твой взгляд на события чисто эмоциональный. Я тоже от Зели не в восторге, но маемо те, що маемо. Законных способов заменить Зелю не существует, а незаконный только ухудшит положение Украины.
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27.05.2024 09:45 Відповісти
Якщо згадати історію з "контрабандними клістронами", то там все закінчилося цілком "законно". От якби їх залишили на місці, то Україні одразу стало б "погано", бо незаконно. Що й стало б "подарунком" *****. Так? Ось така ціна "беземоційної" логіки ...
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27.05.2024 15:03 Відповісти
Децкий сад. Такой нисакрушимой логикой будешь требовать у воспитательницы вторую конфетку.
Белая лошадь - это лошадь? Лошадь.
Чёрная лошадь это лошадь? Лошадь.
Значит белая лошадь то же самое, что чёрная лошадь!
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27.05.2024 15:39 Відповісти
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27.05.2024 16:43 Відповісти
"Под лежачий камень вода не течёт."
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22.05.2024 19:04 Відповісти
бенин Оманский Нарик насидел уже как минимум на три пожизненных, а когда всплывут все его подвиги и фсбэшника Елдака.....
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22.05.2024 09:30 Відповісти
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22.05.2024 13:08 Відповісти
https://www.5.ua/amp/dv/life/328054

LIFE
https://www.5.ua/amp/dv/life/328054 Податок на бездітність: нардеп від "Слуги народу" зареєстрував новий законопроєкт

Автор петиції закликає видати Зеленському повістку і відправити його на фронт "у зв'язку із закінченням президентських повноважень":

"У зв'язку із закінченням повноважень Володимира Зеленського на посту президента України, вручити повістку Володимиру Олександровичу та всьому його оточенню", - йдеться у поясненні до петиції.

Петиція була оприлюднена 20 травня 2024 року. Менше ніж за день вона зібрала 1280 голосів з 25 тис необхідних для розгляду.
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22.05.2024 10:27 Відповісти
"У зв'язку із закінченням повноважень Володимира Зеленського на посту президента України, вручити повістку Володимиру Олександровичу та всьому його оточенню", - йдеться у поясненні до петиції.

Петиція була оприлюднена 20 травня 2024 року. Менше ніж за день вона зібрала 1280 голосів з 25 тис необхідних для розгляду.
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22.05.2024 10:30 Відповісти
Пора стирати...
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22.05.2024 11:26 Відповісти
..пока зэШка Президент...После 3 мировой спросит Народ Ukrainy...За Все...
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22.05.2024 13:23 Відповісти
Таки да, п'ять років промайнуло і яких ....

https://www.facebook.com/garry.dron.1/videos/1006509860899294?idorvanity=966389201223984
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22.05.2024 21:12 Відповісти
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