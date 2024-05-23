Бойцы 110-й ОМБр ликвидировали еще один российский штурмовик Су-25. ВИДЕО

Зенитчики 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко 23 мая навсегда приземлили российский штурмовик Су-25.

Об этом 110 ОМБр сообщила в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сегодня неудержимые зенитчики 110 ОМБр снайперски отработали по еще одному Су-25.

"Московитам до сих пор не хватает мозгов понять, что мы не дадим им возможности засорять наше воздушное пространство своим летающим железом. Будем сбивать и дальше! Сегодня Украина отмечает день Героев. Но на самом деле, на передовой день Героев не раз в год, а ежедневно. Ежедневно сотни тысяч украинцев своими героическими поступками обеспечивают существование нашей страны. "Империя" должна распасться!" - говорится в заметке.

Кроме того, в 110 ОМБр напоминают, что "накануне наши ребята, посадили на вечную стоянку в донбасских степях вражеский Су-25".

Как писал Цензор.НЕТ, вчера 22 мая Генштаб сообщил о сбитии российского Су-25 на Покровском направлении.

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