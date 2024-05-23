Бойцы 110-й ОМБр ликвидировали еще один российский штурмовик Су-25. ВИДЕО
Зенитчики 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко 23 мая навсегда приземлили российский штурмовик Су-25.
Об этом 110 ОМБр сообщила в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что сегодня неудержимые зенитчики 110 ОМБр снайперски отработали по еще одному Су-25.
"Московитам до сих пор не хватает мозгов понять, что мы не дадим им возможности засорять наше воздушное пространство своим летающим железом. Будем сбивать и дальше! Сегодня Украина отмечает день Героев. Но на самом деле, на передовой день Героев не раз в год, а ежедневно. Ежедневно сотни тысяч украинцев своими героическими поступками обеспечивают существование нашей страны. "Империя" должна распасться!" - говорится в заметке.
Кроме того, в 110 ОМБр напоминают, что "накануне наши ребята, посадили на вечную стоянку в донбасских степях вражеский Су-25".
Как писал Цензор.НЕТ, вчера 22 мая Генштаб сообщил о сбитии российского Су-25 на Покровском направлении.
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хлопці, у вас легка рука !
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Мабуть щось знають!
Якщо так - нікому нічого не кажіть!👍
І те, що там штурмовики Су-25 стаями літають на ЛБЗ і їх пачками збиває рядова механізована бригада штатним зенітним озброєнням, означає - штурми кожен день, штурми масовані, з підтримкою авіації.
Ну як тобі цей "хитрий секрет"? Вже готовий використовувати самотужки?
Зачем показывать нам компьтерные игры?
Выглядит так, как будто нас держат за дурачков, типа, и так пройдет...
Надеюсь, это в первый и последний раз.
Чи очко жим-жим направитись туди, де настільки гаряче, що кацапи не жалкують штурмової авіації для підтримки масованих штурмів?!?
І все - здувся громадянин.
невпинними кроками наближаємось до парашних стандартів.
Ну і там у мережі є відео підтвердження, тупи щось димить в далині, так собі підтвердження, але то таке.
А ця херня, від БРИГАДИ, не блогера школяра який "сенсації" у ефір викидає, виглядає по дебільному по кацапськи.
Тобто коли нема що реально показати, показують мультики, а ще з парашинців колись сміялись, ну ну.
Зрозумійте - якщо звичайна механізована бригада збиває за пару тижнів п'яток штурмовиків, це означає, що там так гаряче, що вже навіть штатними засобами ППО звичайної бригади можна знаходити цілі - а цього не було більше року...
Сподіваюсь, ніхто ж не думає, що 110ка з ротації притягла на фронт 100500 "петріотів", куплених на донати?!?
От какашенкова теж не було під час знищення та поранення 500'000+ кацапів на фронтах. Тому - ВТРАТ НЕМАЄ. ВЗАГАЛІ!
PS: якщо твердження якоїсь особи якимось дивним чином збігаються з твердженнями твого ворога майже дослівно - це означає одне з двох: ця особо або психічно хвора, або є просто агентом ворога. Я ставлю на те, що ти провокатор.
Ну не обдурите ж цим нікого.