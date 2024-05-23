Бійці 110-ї ОМБр ліквідували ще один російський штурмовик Су-25. ВIДЕО
Зенітники 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка 23 травня назавжди приземлила російський штурмовик Су-25.
Про це 110 ОМБр повідомила у своєму фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що сьогодні нестримні зенітники 110 ОМБр снайперськи відпрацювали по іще одному Су-25.
"Московитам досі не вистачає клепки зрозуміти, що ми не дамо їм можливості засмічувати наш повітряний простір своїм літаючим залізом. Будемо збивати й далі! Сьогодні Україна відзначає день Героїв. Але, направду, на передовій день Героїв не раз в рік, а щодня. Щодня сотні тисяч українців своїми героїчними вчинками забезпечують існування нашої країни. "Імперія" має розпастися!" - йдеться в дописі.
Крім того, в 110 ОМБр нагадують, що "напередодні наші хлопці, посадили на вічну стоянку в донбаських степах ворожий Су-25".
Як писав Цензор.НЕТ, вчора 22 травня Генштаб повідомив про збиття російського Су-25 на Покровському напрямку.
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хлопці, у вас легка рука !
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Мабуть щось знають!
Якщо так - нікому нічого не кажіть!👍
І те, що там штурмовики Су-25 стаями літають на ЛБЗ і їх пачками збиває рядова механізована бригада штатним зенітним озброєнням, означає - штурми кожен день, штурми масовані, з підтримкою авіації.
Ну як тобі цей "хитрий секрет"? Вже готовий використовувати самотужки?
Зачем показывать нам компьтерные игры?
Выглядит так, как будто нас держат за дурачков, типа, и так пройдет...
Надеюсь, это в первый и последний раз.
Чи очко жим-жим направитись туди, де настільки гаряче, що кацапи не жалкують штурмової авіації для підтримки масованих штурмів?!?
І все - здувся громадянин.
невпинними кроками наближаємось до парашних стандартів.
Ну і там у мережі є відео підтвердження, тупи щось димить в далині, так собі підтвердження, але то таке.
А ця херня, від БРИГАДИ, не блогера школяра який "сенсації" у ефір викидає, виглядає по дебільному по кацапськи.
Тобто коли нема що реально показати, показують мультики, а ще з парашинців колись сміялись, ну ну.
Зрозумійте - якщо звичайна механізована бригада збиває за пару тижнів п'яток штурмовиків, це означає, що там так гаряче, що вже навіть штатними засобами ППО звичайної бригади можна знаходити цілі - а цього не було більше року...
Сподіваюсь, ніхто ж не думає, що 110ка з ротації притягла на фронт 100500 "петріотів", куплених на донати?!?
От какашенкова теж не було під час знищення та поранення 500'000+ кацапів на фронтах. Тому - ВТРАТ НЕМАЄ. ВЗАГАЛІ!
PS: якщо твердження якоїсь особи якимось дивним чином збігаються з твердженнями твого ворога майже дослівно - це означає одне з двох: ця особо або психічно хвора, або є просто агентом ворога. Я ставлю на те, що ти провокатор.
Ну не обдурите ж цим нікого.