Бійці 110-ї ОМБр ліквідували ще один російський штурмовик Су-25. ВIДЕО

Зенітники 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка 23 травня назавжди приземлила російський штурмовик Су-25.

Про це 110 ОМБр повідомила у своєму фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що сьогодні нестримні зенітники 110 ОМБр снайперськи відпрацювали по іще одному Су-25.

"Московитам досі не вистачає клепки зрозуміти, що ми не дамо їм можливості засмічувати наш повітряний простір своїм літаючим залізом. Будемо збивати й далі! Сьогодні Україна відзначає день Героїв. Але, направду, на передовій день Героїв не раз в рік, а щодня. Щодня сотні тисяч українців своїми героїчними вчинками забезпечують існування нашої країни. "Імперія" має розпастися!" - йдеться в дописі.

Крім того, в 110 ОМБр нагадують, що "напередодні наші хлопці, посадили на вічну стоянку в донбаських степах ворожий Су-25".

Як писав Цензор.НЕТ, вчора 22 травня Генштаб повідомив про збиття російського Су-25 на Покровському напрямку.

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