Боец идет в остатках лесополосы, в которой валяются останки ликвидированных оккупантов: "Воняет, сука". ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой украинский воин идет по остаткам лесополосы и снимает останки ликвидированных оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вероятно, в лесополосе была позиция захватчиков, а боец, судя по переговорам по рации, идет на позицию своего подразделения.

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