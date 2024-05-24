Боец идет в остатках лесополосы, в которой валяются останки ликвидированных оккупантов: "Воняет, сука". ВИДЕО 18+
В сети опубликована видеозапись, на которой украинский воин идет по остаткам лесополосы и снимает останки ликвидированных оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, вероятно, в лесополосе была позиция захватчиков, а боец, судя по переговорам по рации, идет на позицию своего подразделения.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
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+11 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий24.05.2024 09:38
+8 Андрей Стадник #443039
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+7 Caesar Rsi #584702
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Называют ли кацапы украинцев п...рами? Вроде наоборот всегда было. Но может в последнее время тоже... Я просто не смотрю их видео, поэтому не знаю.
И "Г" он произносит специфически: 0:27
Гарний кацап мертвий кацап, а так могли би вже перейти і на рідну мову, це не складно....
Корінь руского міра це і є рускій язик.