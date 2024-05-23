Оператор дрона "разул" оккупанта сбросом боеприпаса

Оператор украинского дрона точным сбросом боеприпаса ликвидировал оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что взрывом оккупанту оторвало ногу. Уцелевший ботинок упал неподалеку от тела захватчика.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

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