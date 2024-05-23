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Оператор дрона "разул" оккупанта сбросом боеприпаса

Оператор украинского дрона точным сбросом боеприпаса ликвидировал оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что взрывом оккупанту оторвало ногу. Уцелевший ботинок упал неподалеку от тела захватчика.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также: Четыре оккупанта летят высоко в воздухе после взрыва своей лодки. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19224) уничтожение (6923)


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Топ комментарии
+16
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23.05.2024 13:01
+14
Купили хлопцям дрончик
Кацап вже без ноги !
Яка чудова іграшка
Ги-ги-ги-ги-ги-ги…
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23.05.2024 12:45
+12
Здається,що окупант ще до скиду був "хорошим рускім"
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23.05.2024 12:39
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Ого , один бах і кацап здох!!
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23.05.2024 12:35 Ответить
він вже був таким
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23.05.2024 12:57 Ответить
ты опять и снова...
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23.05.2024 12:38 Ответить
Зоопарк свіженький , сьогоднішній
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23.05.2024 12:43 Ответить
у него ломка без Цензора - тут и врач не поможет...\только Админ...\
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23.05.2024 12:57 Ответить
мне тебе троллю отвечать - ДА ,или НЕТ?
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23.05.2024 12:55 Ответить
не друг ты мне глистнявый тролль...!!!
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23.05.2024 13:01 Ответить
так ты же прячешься, но и до тебя доберемся
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23.05.2024 12:45 Ответить
Не получается "второй армией мира" добиться успехов, да? Вся надежда только на внутренний конфликт.
Не переживай, свинюк. Будет и по внешним, и по вашей агентуре внутри и по нетакимурюсам. Со временем ВСУ спросит со всех, чей Крым.
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23.05.2024 12:46 Ответить
*уйло летит в минск, наблюдать наступление на Сумскую
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23.05.2024 12:36 Ответить
С беларуссии на Сумщину невозможно наступать, если
только через Черниговскую область на Сумскую... В этом
случае пуйло долго будет ждать и надеяться...
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23.05.2024 15:49 Ответить
- Слушай! А давай в Грецию съездим?
- Зачем?
- На Сфинкса поглядим... На пирамиды...
- Мне почему-то больше хочется съездить по башке твоему учителю географии...
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24.05.2024 08:31 Ответить
Здається,що окупант ще до скиду був "хорошим рускім"
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23.05.2024 12:39 Ответить
Мені теж так здалося, але кацап цілком міг прикинутися мертвим. Зате тепер - гарантовано пішов на покращення.
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23.05.2024 12:47 Ответить
Ну якби він прикинувся,то там би після скиду мали б бути якісь конвульсії,агонія...
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23.05.2024 12:55 Ответить
Нічого! Зате скільки корисних речей з нього знять можна! Каска, "бронік", "розгрузка", автомат, магазини, гранати Комусь з наших хлопців згодиться А форма одягу у них все одно погана - швидко зношується, горюча Та ще й в спеку жарко - бо не "дихає",,, Синтетика!
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24.05.2024 07:16 Ответить
Піде на запчастини
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23.05.2024 12:41 Ответить
Купили хлопцям дрончик
Кацап вже без ноги !
Яка чудова іграшка
Ги-ги-ги-ги-ги-ги…
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23.05.2024 12:45 Ответить
"Хорошо тому живётся -
У каво адна нага!
И штаниною не трётся
И не нада сапага!"
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23.05.2024 12:48 Ответить
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23.05.2024 13:01 Ответить
На кацапоах відгодувалась... На мишах так напевне не роздобрієш...
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23.05.2024 13:08 Ответить
Ого! А неслабо так "ждунчика" наїла собі ця звірючка.
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24.05.2024 10:26 Ответить
Вторую отрежут и получит он о Путина тележку именную на подшипниках. .
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23.05.2024 13:13 Ответить
и правильна. оно ото басиком палезна хадить
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23.05.2024 13:21 Ответить
ему пох, он под наркотой
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23.05.2024 13:31 Ответить
Кацап-йог,
костяной ног!
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23.05.2024 15:10 Ответить
Що тільки не роблять, оті орки, щоб на московію, не йти пішки!
Ледащо… Ну, воно знало, куди вдерлося…
Смерть московітам, аж до сьомого коліна! Скотиняки…
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23.05.2024 17:23 Ответить
 
 