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Оператор дрона "роззув" окупанта скидом боєприпасу. ВIДЕО 18+

Оператор українського дрона влучним скидом боєприпасу ліквідував окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що вибухом окупанту відірвало ногу. Уцілілий черевик упав неподалік тіла загарбника.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чотири окупанти летять високо у повітрі після вибуху свого човна. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) знищення (7235)


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Топ коментарі
+16
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23.05.2024 13:01
+14
Купили хлопцям дрончик
Кацап вже без ноги !
Яка чудова іграшка
Ги-ги-ги-ги-ги-ги…
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23.05.2024 12:45
+12
Здається,що окупант ще до скиду був "хорошим рускім"
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23.05.2024 12:39
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Ого , один бах і кацап здох!!
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23.05.2024 12:35 Відповісти
він вже був таким
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23.05.2024 12:57 Відповісти
ты опять и снова...
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23.05.2024 12:38 Відповісти
Зоопарк свіженький , сьогоднішній
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23.05.2024 12:43 Відповісти
у него ломка без Цензора - тут и врач не поможет...\только Админ...\
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23.05.2024 12:57 Відповісти
мне тебе троллю отвечать - ДА ,или НЕТ?
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23.05.2024 12:55 Відповісти
не друг ты мне глистнявый тролль...!!!
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23.05.2024 13:01 Відповісти
так ты же прячешься, но и до тебя доберемся
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23.05.2024 12:45 Відповісти
Не получается "второй армией мира" добиться успехов, да? Вся надежда только на внутренний конфликт.
Не переживай, свинюк. Будет и по внешним, и по вашей агентуре внутри и по нетакимурюсам. Со временем ВСУ спросит со всех, чей Крым.
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23.05.2024 12:46 Відповісти
*уйло летит в минск, наблюдать наступление на Сумскую
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23.05.2024 12:36 Відповісти
С беларуссии на Сумщину невозможно наступать, если
только через Черниговскую область на Сумскую... В этом
случае пуйло долго будет ждать и надеяться...
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23.05.2024 15:49 Відповісти
- Слушай! А давай в Грецию съездим?
- Зачем?
- На Сфинкса поглядим... На пирамиды...
- Мне почему-то больше хочется съездить по башке твоему учителю географии...
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24.05.2024 08:31 Відповісти
Здається,що окупант ще до скиду був "хорошим рускім"
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23.05.2024 12:39 Відповісти
Мені теж так здалося, але кацап цілком міг прикинутися мертвим. Зате тепер - гарантовано пішов на покращення.
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23.05.2024 12:47 Відповісти
Ну якби він прикинувся,то там би після скиду мали б бути якісь конвульсії,агонія...
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23.05.2024 12:55 Відповісти
Нічого! Зате скільки корисних речей з нього знять можна! Каска, "бронік", "розгрузка", автомат, магазини, гранати Комусь з наших хлопців згодиться А форма одягу у них все одно погана - швидко зношується, горюча Та ще й в спеку жарко - бо не "дихає",,, Синтетика!
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24.05.2024 07:16 Відповісти
Піде на запчастини
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23.05.2024 12:41 Відповісти
Купили хлопцям дрончик
Кацап вже без ноги !
Яка чудова іграшка
Ги-ги-ги-ги-ги-ги…
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23.05.2024 12:45 Відповісти
"Хорошо тому живётся -
У каво адна нага!
И штаниною не трётся
И не нада сапага!"
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23.05.2024 12:48 Відповісти
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23.05.2024 13:01 Відповісти
На кацапоах відгодувалась... На мишах так напевне не роздобрієш...
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23.05.2024 13:08 Відповісти
Ого! А неслабо так "ждунчика" наїла собі ця звірючка.
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24.05.2024 10:26 Відповісти
Вторую отрежут и получит он о Путина тележку именную на подшипниках. .
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23.05.2024 13:13 Відповісти
и правильна. оно ото басиком палезна хадить
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23.05.2024 13:21 Відповісти
ему пох, он под наркотой
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23.05.2024 13:31 Відповісти
Кацап-йог,
костяной ног!
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23.05.2024 15:10 Відповісти
Що тільки не роблять, оті орки, щоб на московію, не йти пішки!
Ледащо… Ну, воно знало, куди вдерлося…
Смерть московітам, аж до сьомого коліна! Скотиняки…
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23.05.2024 17:23 Відповісти
 
 