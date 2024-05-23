Оператор дрона "роззув" окупанта скидом боєприпасу. ВIДЕО 18+

Оператор українського дрона влучним скидом боєприпасу ліквідував окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що вибухом окупанту відірвало ногу. Уцілілий черевик упав неподалік тіла загарбника.

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