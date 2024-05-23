Оператор дрона "роззув" окупанта скидом боєприпасу. ВIДЕО 18+
Оператор українського дрона влучним скидом боєприпасу ліквідував окупанта.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що вибухом окупанту відірвало ногу. Уцілілий черевик упав неподалік тіла загарбника.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+16 Algimantas B
показати весь коментар23.05.2024 13:01
+14 AbOriginal_UA
показати весь коментар23.05.2024 12:45
+12 Лис Микита #575773
показати весь коментар23.05.2024 12:39
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Не переживай, свинюк. Будет и по внешним, и по вашей агентуре внутри и по нетакимурюсам. Со временем ВСУ спросит со всех, чей Крым.
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- Мне почему-то больше хочется съездить по башке твоему учителю географии...
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Яка чудова іграшка
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У каво адна нага!
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Смерть московітам, аж до сьомого коліна! Скотиняки…