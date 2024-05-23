Чотири окупанти летять високо у повітрі після вибуху свого човна. ВIДЕО
Українські воїни ліквідували ворожу штурмову групу, яка рухалася водою на човні поблизу острова Нестрига на Херсонщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах, видно, що спочатку окупанти розлітаються урізнобіч після вибуху човна, а потім уцілілих добивають українські дрони.
Топ коментарі
+42 Александр Чуднивец #474549
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+20 Bur Bur #510507
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+18 Tema9
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в човник попав український снаряд.
Цілий день вони шукали, де у рака срака.