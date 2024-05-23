Чотири окупанти летять високо у повітрі після вибуху свого човна. ВIДЕО

Українські воїни ліквідували ворожу штурмову групу, яка рухалася водою на човні поблизу острова Нестрига на Херсонщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах, видно, що спочатку окупанти розлітаються урізнобіч після вибуху човна, а потім уцілілих добивають українські дрони.

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