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Чотири окупанти летять високо у повітрі після вибуху свого човна. ВIДЕО

Українські воїни ліквідували ворожу штурмову групу, яка рухалася водою на човні поблизу острова Нестрига на Херсонщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах, видно, що спочатку окупанти розлітаються урізнобіч після вибуху човна, а потім уцілілих добивають українські дрони.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Снайпер влучає у ворожий безпілотник. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) знищення (7235) Херсонська область (5756)


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Топ коментарі
+42
Це був рашистський десант їх типу спецназу на визволений острів у Херсонській області- і всі вони zдохли.Всім українським виконавцям-респект...
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23.05.2024 10:11
+20
Будулай, *****, зачьотний! Сидів би у своєму таборі, був би живий..
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23.05.2024 10:16
+18
Дохлі кацапи у небо летять -
в човник попав український снаряд.
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23.05.2024 10:19
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Це був рашистський десант їх типу спецназу на визволений острів у Херсонській області- і всі вони zдохли.Всім українським виконавцям-респект...
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23.05.2024 10:11 Відповісти
у орків Новий вид спорту,)
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23.05.2024 10:15 Відповісти
Ага , кацапи до пекла вже летять
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23.05.2024 12:30 Відповісти
Просто скрепность старого повысилась.
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23.05.2024 13:52 Відповісти
Кажете спецназ, а летіли як звичайні шматки лайна
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23.05.2024 12:59 Відповісти
Будулая жалко
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23.05.2024 10:12 Відповісти
Скидами закидать пидаров.
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23.05.2024 10:14 Відповісти
Ібо нє@уй!
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23.05.2024 10:16 Відповісти
Будулай, *****, зачьотний! Сидів би у своєму таборі, був би живий..
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23.05.2024 10:16 Відповісти
Дохлі кацапи у небо летять -
в човник попав український снаряд.
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23.05.2024 10:19 Відповісти
Лєтят пєрєльотниє птіци?
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23.05.2024 10:21 Відповісти
як там їхній педикуватий співун ротом співає - лєтят на родіну кацапні, лєтят.
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23.05.2024 13:08 Відповісти
Рибаки ловили рибу, а піймали рака.
Цілий день вони шукали, де у рака срака.
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23.05.2024 10:24 Відповісти
Оце Мадяр мочить
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23.05.2024 10:27 Відповісти
Файно заболотили русню…
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23.05.2024 10:29 Відповісти
кацапи повинні самі показувати дронам де вони сидять, щоб ті скоріш їх добили. бо бути 300-им в плавнях х.з. де - це дохнути довго та нудно без надії на порятунок.
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23.05.2024 10:30 Відповісти
дорога наша земля українська ,шо вони московські таргани ,свого житт'я не шкодують , аби тільки заселитися в ній ... Слава Україні !!!
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23.05.2024 10:37 Відповісти
Гарна у них форма - горить навіть у воді.
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23.05.2024 10:43 Відповісти
Згадався старий анекдот: - Со, не дисис? А як дисав, як дисав ... ))
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23.05.2024 11:03 Відповісти
Такі польоти до дощу
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23.05.2024 11:14 Відповісти
Індєйці *****
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23.05.2024 11:20 Відповісти
надіюсь Мадяр добив цих окупантів
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23.05.2024 11:24 Відповісти
Сподіваюсь Боб, сподіваюсь,),
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23.05.2024 12:48 Відповісти
В нерест на українській водоймі - штраф із знесенням горови)))
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23.05.2024 11:37 Відповісти
Вони напевно там лежать у багнюці підстрелені і гадають, чи вони вже заслугували на те, щоб їх ім'ям назвали парту у школі, чи ще треба ще зусиль...
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23.05.2024 15:20 Відповісти
Десантно-космічєскіє войска.
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23.05.2024 19:02 Відповісти
Мадяр молодець
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23.05.2024 21:40 Відповісти
Комары их доедят.
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23.05.2024 21:56 Відповісти
Хм.. сто то высоко ****** полетели... Значит дождя на завтра не ожидается!
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23.05.2024 22:16 Відповісти
 
 