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Четыре оккупанта летят высоко в воздухе после взрыва своей лодки. ВИДЕО

Украинские воины ликвидировали вражескую штурмовую группу, передвигавшуюся по воде на лодке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсетях, видно, что сначала оккупанты разлетаются в разные стороны после взрыва лодки, а затем уцелевших добивают украинские дроны.

Также смотрите: Пограничники бригады "Помста" уничтожают позиции и технику оккупантов из украинского БпЛА Vampire. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19224) уничтожение (6923)


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Топ комментарии
+42
Це був рашистський десант їх типу спецназу на визволений острів у Херсонській області- і всі вони zдохли.Всім українським виконавцям-респект...
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23.05.2024 10:11
+20
Будулай, *****, зачьотний! Сидів би у своєму таборі, був би живий..
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23.05.2024 10:16
+18
Дохлі кацапи у небо летять -
в човник попав український снаряд.
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23.05.2024 10:19
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Це був рашистський десант їх типу спецназу на визволений острів у Херсонській області- і всі вони zдохли.Всім українським виконавцям-респект...
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23.05.2024 10:11 Ответить
у орків Новий вид спорту,)
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23.05.2024 10:15 Ответить
Ага , кацапи до пекла вже летять
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23.05.2024 12:30 Ответить
Просто скрепность старого повысилась.
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23.05.2024 13:52 Ответить
Кажете спецназ, а летіли як звичайні шматки лайна
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23.05.2024 12:59 Ответить
Будулая жалко
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23.05.2024 10:12 Ответить
Скидами закидать пидаров.
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23.05.2024 10:14 Ответить
Ібо нє@уй!
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23.05.2024 10:16 Ответить
Будулай, *****, зачьотний! Сидів би у своєму таборі, був би живий..
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23.05.2024 10:16 Ответить
Дохлі кацапи у небо летять -
в човник попав український снаряд.
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23.05.2024 10:19 Ответить
Лєтят пєрєльотниє птіци?
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23.05.2024 10:21 Ответить
як там їхній педикуватий співун ротом співає - лєтят на родіну кацапні, лєтят.
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23.05.2024 13:08 Ответить
Рибаки ловили рибу, а піймали рака.
Цілий день вони шукали, де у рака срака.
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23.05.2024 10:24 Ответить
Оце Мадяр мочить
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23.05.2024 10:27 Ответить
Файно заболотили русню…
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23.05.2024 10:29 Ответить
кацапи повинні самі показувати дронам де вони сидять, щоб ті скоріш їх добили. бо бути 300-им в плавнях х.з. де - це дохнути довго та нудно без надії на порятунок.
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23.05.2024 10:30 Ответить
дорога наша земля українська ,шо вони московські таргани ,свого житт'я не шкодують , аби тільки заселитися в ній ... Слава Україні !!!
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23.05.2024 10:37 Ответить
Гарна у них форма - горить навіть у воді.
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23.05.2024 10:43 Ответить
Згадався старий анекдот: - Со, не дисис? А як дисав, як дисав ... ))
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23.05.2024 11:03 Ответить
Такі польоти до дощу
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23.05.2024 11:14 Ответить
Індєйці *****
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23.05.2024 11:20 Ответить
надіюсь Мадяр добив цих окупантів
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23.05.2024 11:24 Ответить
Сподіваюсь Боб, сподіваюсь,),
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23.05.2024 12:48 Ответить
В нерест на українській водоймі - штраф із знесенням горови)))
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23.05.2024 11:37 Ответить
Вони напевно там лежать у багнюці підстрелені і гадають, чи вони вже заслугували на те, щоб їх ім'ям назвали парту у школі, чи ще треба ще зусиль...
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23.05.2024 15:20 Ответить
Десантно-космічєскіє войска.
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23.05.2024 19:02 Ответить
Мадяр молодець
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23.05.2024 21:40 Ответить
Комары их доедят.
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23.05.2024 21:56 Ответить
Хм.. сто то высоко ****** полетели... Значит дождя на завтра не ожидается!
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23.05.2024 22:16 Ответить
 
 