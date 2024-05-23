Четыре оккупанта летят высоко в воздухе после взрыва своей лодки. ВИДЕО

Украинские воины ликвидировали вражескую штурмовую группу, передвигавшуюся по воде на лодке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсетях, видно, что сначала оккупанты разлетаются в разные стороны после взрыва лодки, а затем уцелевших добивают украинские дроны.

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