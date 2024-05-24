Боєць йде залишками лісосмуги, у якій валяються рештки ліквідованих окупантів: "Воняет, сука". ВIДЕО 18+
У мережі опублікований відеозапис, на якому українських воїн йде рештками лісосмуги та фільмує рештки ліквідованих окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ймовірно, у лісосмузі була позиція загарбників, а боєць, судячи із переговорів по рації, йде на позицію свого підрозділу.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+11 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар24.05.2024 09:38
+8 Андрей Стадник #443039
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+7 Caesar Rsi #584702
показати весь коментар24.05.2024 09:39
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Называют ли кацапы украинцев п...рами? Вроде наоборот всегда было. Но может в последнее время тоже... Я просто не смотрю их видео, поэтому не знаю.
И "Г" он произносит специфически: 0:27
Гарний кацап мертвий кацап, а так могли би вже перейти і на рідну мову, це не складно....
Корінь руского міра це і є рускій язик.