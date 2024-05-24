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Новини Відео Війна
19 068 35

Боєць йде залишками лісосмуги, у якій валяються рештки ліквідованих окупантів: "Воняет, сука". ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому українських воїн йде рештками лісосмуги та фільмує рештки ліквідованих окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ймовірно, у лісосмузі була позиція загарбників, а боєць, судячи із переговорів по рації, йде на позицію свого підрозділу.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оператор дрона "роззув" окупанта скидом боєприпасу. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17373) ліквідація (3920)


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Топ коментарі
+11
Ета ісконний руzкій дух...
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24.05.2024 09:38
+8
Так не можна ходити. ніфіга необачний воїн )) Аби з гоупро в тік-ток викласти. В мене було - от так само підори валяються. Пішов побратим за трофеями та нарвався на розтяжку. Живий, але посікло.
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24.05.2024 09:39
+7
ЯК І ХОТІЛИ... ЗЕМЛІ!! ОСЬ ВАМ І ЗЕМЛЯ ПРО ЯКУ ВАМ ХКУЙЛО РОЗПОВІДАВ В КАЗКАХ...ВАС ЗУСТРІЛИ І МУРОМОЦЬ І НІКІТІЧ І ПОПОВИЧ!!! СЛАВА ГЕРОЯМ ЗСУ!!!
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24.05.2024 09:39
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Ета ісконний руzкій дух...
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24.05.2024 09:38 Відповісти
ЯК І ХОТІЛИ... ЗЕМЛІ!! ОСЬ ВАМ І ЗЕМЛЯ ПРО ЯКУ ВАМ ХКУЙЛО РОЗПОВІДАВ В КАЗКАХ...ВАС ЗУСТРІЛИ І МУРОМОЦЬ І НІКІТІЧ І ПОПОВИЧ!!! СЛАВА ГЕРОЯМ ЗСУ!!!
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24.05.2024 09:39 Відповісти
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24.05.2024 11:44 Відповісти
Так не можна ходити. ніфіга необачний воїн )) Аби з гоупро в тік-ток викласти. В мене було - от так само підори валяються. Пішов побратим за трофеями та нарвався на розтяжку. Живий, але посікло.
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24.05.2024 09:39 Відповісти
Нажаль, це не підірвалось й не прилетіло йому..
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24.05.2024 09:45 Відповісти
сходи може тобі прилетить чи підірвешся, щоб нге тупило.
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24.05.2024 11:46 Відповісти
Увага-чергове відео рекомендоване для покращення настрою...
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24.05.2024 09:39 Відповісти
Та підвищення стійкості психіки.
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24.05.2024 10:03 Відповісти
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1czcma7/ukrainian_drone_chases_deer_out_of_a_minefield/ Український безпілотник виганяє українських оленів із мінного поля, бо міни у нас тільки для стрьомних кацапів.
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24.05.2024 09:46 Відповісти
Руцький дух...
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24.05.2024 09:46 Відповісти
І все тому що не слухалися, і не взяли з собою зернят.
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24.05.2024 09:48 Відповісти
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cyyte6/ua_414th_marine_battalions_robert_madyar_narrates/ короткометражка режисера Роберта Броуді "Пригода одного кацапа в Україні".
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24.05.2024 09:51 Відповісти
Смерть оркам московським!! Слава Захисникам України!
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24.05.2024 10:04 Відповісти
У мене великі сумніви, що це наш боєц; дуже кацапський акцент.
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24.05.2024 10:08 Відповісти
Це не акцент, а російська мова.
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24.05.2024 10:20 Відповісти
Можливо я не вірно виразив свою думку: боєць розмовляє російською мовою, він московит і я не перепутаю російськомовного українця з москвитом.
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24.05.2024 12:16 Відповісти
и я честно говоря подумал что это кацап записывает. с чего видно что это наш боец????
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24.05.2024 13:31 Відповісти
Ну вот на 0:40: "и наших и п...ров"

Называют ли кацапы украинцев п...рами? Вроде наоборот всегда было. Но может в последнее время тоже... Я просто не смотрю их видео, поэтому не знаю.
И "Г" он произносит специфически: 0:27
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24.05.2024 18:58 Відповісти
У мережі опублікований відеозапис, на якому українських воїн йде рештками лісосмуги та фільмує рештки ліквідованих окупантів. Джерело:
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24.05.2024 21:19 Відповісти
я тоже не смотрю, но в 22г попадалось видео когда из засады расстреляли наш хамви погибло 4 бойца. мрази тоже так ЗСУ называли.
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25.05.2024 15:39 Відповісти
Нормальна ситуація. Підрозділи з Харківщини, Дніпра, Миколаєва, Запоріжжя - переважно російськомовні та суржик. Тільки фаріонші не кажіть, бо почне заброняти російськомовним українцям захищати Україну.
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24.05.2024 10:54 Відповісти
Українці зобов'язані знати російську мову?
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24.05.2024 11:03 Відповісти
Не обов'язково-але бажано.
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24.05.2024 11:15 Відповісти
А як полонених допитувать? Вони ж навіть своєї рідної толком не знають!
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25.05.2024 03:36 Відповісти
А статтю прочитати - віра не дозволяє?
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24.05.2024 10:42 Відповісти
Звертаю увагу на інше - значна частина кацапів узуті в кросовки А дехто - в наші форменні "берці" Тобто підтверджується теза про "одноразовість" у комплектації російської армії у всьому - і в людях і в амуніції Одяг та взуття у них служить місяць-два А потім розлазиться Про це мені казали ще в квітні 2022 року звільнені з-під окупації Штани та куртки розлазяться по швах Від "берців" підошва відривається - бо не пришита а просто привулканізована до "верху" (До речі - колись по молодості купив собі для полювання подібну взуванку - кирзові чоботи з привулканізованою підошвою Легкі - як тапочки Так тягав їх років п"ять - поки не протерлися на згинах халяви А підошва збереглася А про ******* син сусіда казав: "Дивлюся - кацап іде по дорозі Нога у грязюці застрягла Він ногу рвонув угору Нога в повітрі - а підошва у грязюці залишилася!"
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25.05.2024 03:47 Відповісти
"Они хотели просто помочь. У них остались дома семьи, которые надо кормить. А вы их жестоко убили" (c)
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24.05.2024 10:31 Відповісти
Смердить там мабуть не по дитячому.
Гарний кацап мертвий кацап, а так могли би вже перейти і на рідну мову, це не складно....
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24.05.2024 16:16 Відповісти
Воно то так, але треба розуміти, що це за 5 хвилин не робиться. Треба щоб змінились покоління. А в стані аффекту розмовляєш тією мовою до якої звик.
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25.05.2024 00:38 Відповісти
Я ж розмовляю живучи в Харкові українською зі всіма, це надумана причина, просто багатьом в облом щось міняти, а треба.
Корінь руского міра це і є рускій язик.
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25.05.2024 00:58 Відповісти
Учора зустрів сусідку Одноліток з моєю дочкою Кілька років як переїхала в Київ працює в управлінні МВС Заговорив з нею А вона так "па-русски" до мене Я її питаю: "А чого це ти російською говориш? У вас що - в управлінні російською говорять?" "Нет! На работе - па украински!" А сама ж до того говорила поліським "українсько-білорусько-російським суржиком" Сказав дружині про це А вона сміється: "То вона хоче показать що вона "савсем сталичной" стала!"
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25.05.2024 03:53 Відповісти
усі мокшанською *******. *** зрозумієш хто це..
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24.05.2024 18:48 Відповісти
Я вообще не видел
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24.05.2024 19:47 Відповісти
І про мову,і про необачність-все вірно.І крім того-де той що здох з посмішкою?Відео не повне.А насправді,без сарказму-смерть кацапам,виздихали би всі-і не смерділо б тоді по наших українських посадках.
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24.05.2024 20:34 Відповісти
 
 