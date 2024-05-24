Боєць йде залишками лісосмуги, у якій валяються рештки ліквідованих окупантів: "Воняет, сука". ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому українських воїн йде рештками лісосмуги та фільмує рештки ліквідованих окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ймовірно, у лісосмузі була позиція загарбників, а боєць, судячи із переговорів по рації, йде на позицію свого підрозділу.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оператор дрона "роззув" окупанта скидом боєприпасу. ВIДЕО 18+