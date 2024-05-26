Россиянин застрелил своего раненого "побратима" вместо того, чтобы оказать помощь. ВИДЕО
Воины Kurt & Company 28-й отдельной механизированной бригады атаковали дронами-камикадзе оккупантов. Один из беспилотников ранил россиянина в ногу. Его "побратим" не стал спасать, а пристрелил. Правда, выжившего оккупанта потом тоже ликвидировали дроном.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовали в соцсети.
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З усього дєдавоєвальського контенту лізло - "рускіє сваіх не брасают". Ну от наглядно як це відбувалося...
Орк: "Епа-а-а-ать! Ладно, пацаны, вы тут полежите, а я пошёл":
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1d0yuuv/drone_dropped_bomb_on_russian_squad_by_the_black/
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1d0wq31/ua_flying_skull_drone_team_used_an_antipersonnel/
Общая святыня - мать-земля сыpая.
Топи да болота, степи да чащобы,
Хpамов позолота, а вокpуг - тpущобы!!!
Завывает вьюга, гонит снег по кpугу...
Коpотка кольчуга на спине у дpуга!
Глушь да *******, воpовство да дpаки,
Да сpамные вpаки вечеpом в баpаке.
Пpём с мольбой о чуде пpямиком в тpясину.
Каждому Иуде - личную осину!
Каждому кумиpу возжигаем свечки,
Да гpозимся миpу встать с холодной печки
Вот подымем знамя да пpойдем с боями…
Тем же, кто не с нами, гнить в зловонной яме!
Вытопчем доpогу к вашему поpогу,
Пусть идем не в ногу, но зато нас много!
Пыл наш не умерить, рвемся в бой отважно,
Главное - чтоб верить, а во что, неважно.
Не считаем трупы, не боимся мести,
Ничего, что глупо, главное, что вместе!
Пить - так до упаду, мордой в грязь с размаху!
Нету с нами сладу, во нагнали страху!
Все кругом поруша, перед образами
Изливаем душу пьяными слезами.
Нас видать по pоже, выpосших без нянек,
Нам свой кнут доpоже, чем замоpский пpяник.
Мы в гробу видали ихние конфетки!
Будем жить и далее, как и деды - в клетке.
Нам все перемены - как седло корове,
Гpязи по колено, да по пояс кpови.
Завывает вьюга, свиpипеет стужа,
Ничего, что туго - может быть и хуже.
На таком морозе к черту все приличья!
По уши в навозе веруем в вяличье.
Кто кого замучил на лесоповале?
Нас ничто не учит, мы на всех плевали.
Нас любая подлость может распотешить,
В нас - добро и святость! Тех, кто спорит - вешать!
Нищая лачуга стынет под сугробом,
Завывает вьюга, как вдова над гробом... 1995
Ю. Нестеренко
В нас - добро и святость! Тех, кто спорит - вешать!
Нищая лачуга стынет под сугробом,
Завывает вьюга, как вдова над гробом... 1995
Ю. Нестеренко
Ну, вот, наконец-то и сформулирована доступным языком для совково-фашистского быдла языком "Национальная идеология" вяликой Раисси ...
Представить, что если из-за изменения климата тут вдруг даже будет когда-нибудь минус двадцать, и в эти минус двадцать на улицу кто-то сам сознательно выкинет плохо одетого человека - хоть пьяного, хоть бездомного, хоть обоссаного, хоть какого - блин, я даже представить этого не могу.
Контроллер выгнал зимой безбилетного ребенка… Водитель выкинул мальчика с ДЦП на конечной остановке в час ночи… Кондуктор не пустила в салон двух школьниц на трассе - Оймякон-Лабытнанги во время пурги…
Вот эти новости - это новости не из мира людей. Это я вам теперь ответственно говорю.
Это из мира орков. Умри ты сегодня, а я завтра.
Про все остальное я просто молчу. Мне теперь есть с чем сравнивать. Так. Смотрел сейчас в окошко. И вспомнилось что-то.
И как-то сразу начал ценить, что имею. Оглядываться в прошлое иногда очень полезно. Чтобы оно опять не стало будущим.
Чего и вам советую".
https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/3797574433676095 Аркадий Бабченко
небіжчик був латінос ?
придивіться уважніше: контур обчиччя, волосся. смуглява шкіра...
знову " камрад" із глобального півдня ?
Работа Батальона К-2. Мало того, что покрошили кацапов в капусту, так ещё дроном и рацию скиздили:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1d15dwd/feature_ua_54th_mechanized_brigades_battalion_k2/
і з ким там хтось, особливообдарований пєрєсідєнт, збирався "сайтіся гдє-та пасєрєдінє"? от же ж обрали дебіли-експериментатори Вирок-2019 на нашу голову
Раскинув яйца по ветвям
Познала что есть ответка
От Бога по его делам.
(не ругаться за свечка-печка)
Рюриковичей род иссяк на Иване Грозном.
В Безвременье и Безвластьи Москвины погрязли.
Не смогли простые люди Русью обозначиться.
И Романовы , на смену, люд тот озадачили:
На манер германца злобный, стали земли умыкать.
Во Сибири , На Востоке, землю кровью орошать.
Не своей, туземца, сиречь. От туземца кровь ту брать.
Так пришел конгломерат к ним - это Кузькина им мать...
Респект Ивану.
"Мы хрюцкие ! Какой восторг !"
(генералиссимус-педофил Александр Суворян)
Служили два товарища, ага...
Служили два товарища, ага...
Служили два товарища в одном и том полке.
Служили два товарища в одном и том полке.
Вот пуля пролетела и - ага...
Вот пуля пролетела и - ага...
Вот пуля пролетела и товарищ мой упал...
Вот пуля пролетела и товарищ мой упал.
2. Для тих, хто повірить - це норм.
Мам, я в плену, но ты не плачь.
Заштопали, теперь как новый.
Меня лечил херсонский врач
Уставший, строгий и суровый.
Лечил меня. Ты слышишь, мам:
Я бил по городу из «Градов»,
И полбольницы просто в хлам,
Но он меня лечил: «Так надо».
Мам, я - чудовище, прости.
В потоках лжи мы заблудились.
Всю жизнь мне этот крест нести.
Теперь мои глаза открылись.
Нас провезли по тем местам,
Куда снаряды угодили.
А мы не верили глазам:
Что мы с Херсоном натворили!
В больницах раненых полно.
Здесь каждый русских проклинает.
Отец, белей, чем полотно,
Ребенка мертвого качает.
Мать, я - чудовище, палач.
И нет здесь, мама, террористов.
Здесь только стон людской и плач,
А мы для них страшней фашистов.
Нас, мам, послали на убой,
Не жалко было нас комбату.
Тут мне херсонец крикнул: «Стой!
Ложись, сопляк!» - и дальше матом.
Он не хотел в меня стрелять.
Он - Человек, а я - убийца.
Из боя вынес! Слышишь, мать,
Меня, убийцу, кровопийцу!
А я же, от стыда сгорая,
Впервые сам подумать смог:
Кому нужна война такая? Мы просто на забой идем, своих родных бросая.