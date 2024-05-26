Россиянин застрелил своего раненого "побратима" вместо того, чтобы оказать помощь. ВИДЕО

Воины Kurt & Company 28-й отдельной механизированной бригады атаковали дронами-камикадзе оккупантов. Один из беспилотников ранил россиянина в ногу. Его "побратим" не стал спасать, а пристрелил. Правда, выжившего оккупанта потом тоже ликвидировали дроном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовали в соцсети.

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