Дроны-камикадзе атаковали по меньшей мере 9 оккупантов. ВИДЕО
Бойцы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев ликвидировали по меньшей мере 9 оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Эскадрон.
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