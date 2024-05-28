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Дроны-камикадзе атаковали по меньшей мере 9 оккупантов. ВИДЕО

Бойцы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев ликвидировали по меньшей мере 9 оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Эскадрон.

Также смотрите: Украинские защитники обнаружили тайник врага на Запорожье и отработали по нему. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3581) 72 отдельная механизированная бригада (239)


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вставочка про Притулу все зіпсувала..
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28.05.2024 21:50 Ответить
цілком вірно
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28.05.2024 22:00 Ответить
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28.05.2024 22:08 Ответить
Любий благодійний фонд 30 відсотків поступлень залишає собі. Отже притула завдяки війні став мільйонером.
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28.05.2024 22:12 Ответить
Лемінги, сер... Здихають, падли...
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28.05.2024 21:53 Ответить
Як же ж цей фраєр притулка любить запіариться. Цікаво, а чому отак працює психологія подібних жуків? Наче все гаразд, бабло ллється рікою, свої відсотки має (сам про це казав), а от піар - кругом і постійно. Що воно йому дає?
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28.05.2024 22:27 Ответить
 
 