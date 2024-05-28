Украинские защитники обнаружили тайник врага на Запорожье и отработали по нему. ВИДЕО

На севере от населенного пункта Луговое Запорожской области был обнаружен тайник врага из состава 429-го мотострелкового полка, по которому оперативно отработали наши бойцы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, был ликвидирован один оккупант, а четверо - ранены.

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