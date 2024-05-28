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Украинские защитники обнаружили тайник врага на Запорожье и отработали по нему. ВИДЕО

На севере от населенного пункта Луговое Запорожской области был обнаружен тайник врага из состава 429-го мотострелкового полка, по которому оперативно отработали наши бойцы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, был ликвидирован один оккупант, а четверо - ранены.

Также смотрите: Эвакуация бойцами "Хартии" раненого побратима под плотным обстрелом врага в 30 километрах от центра Харькова. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19350) уничтожение (7001) Запорожская область (3111)


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Щось одне опудало в тубі занесло таки...
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28.05.2024 20:45 Ответить
Молодці!
Але краще б було якби трьох було ліквідовано і одного поранено!
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28.05.2024 20:48 Ответить
путінські мародери і душогуби.
У пекло
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28.05.2024 22:15 Ответить
Є надія, що поранен кацапи здохнуть , так як не ми до них прийшли ,
а вони до нас припхалися 😡
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28.05.2024 22:45 Ответить
 
 