Украинские защитники обнаружили тайник врага на Запорожье и отработали по нему. ВИДЕО
На севере от населенного пункта Луговое Запорожской области был обнаружен тайник врага из состава 429-го мотострелкового полка, по которому оперативно отработали наши бойцы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, был ликвидирован один оккупант, а четверо - ранены.
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Але краще б було якби трьох було ліквідовано і одного поранено!
У пекло
а вони до нас припхалися 😡