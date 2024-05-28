УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10035 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
7 704 4

Українські захисники виявили схованку ворога на Запоріжжі та відпрацювали по ній. ВIДЕО

На півночі від населеного пункту Лугове Запорізької області була виявлена схованка ворога зі складу 429-го мотострілкового полку, по якій оперативно відпрацювали наші бійці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, було ліквідовано одного окупанта, а чотирьох – поранено.

Також дивіться: Евакуація бійцями "Хартії" пораненого побратима під щільним обстрілом ворога за 30 кілометрів від центра Харкова. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17502) знищення (7313) Запорізька область (3634)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щось одне опудало в тубі занесло таки...
показати весь коментар
28.05.2024 20:45 Відповісти
Молодці!
Але краще б було якби трьох було ліквідовано і одного поранено!
показати весь коментар
28.05.2024 20:48 Відповісти
путінські мародери і душогуби.
У пекло
показати весь коментар
28.05.2024 22:15 Відповісти
Є надія, що поранен кацапи здохнуть , так як не ми до них прийшли ,
а вони до нас припхалися 😡
показати весь коментар
28.05.2024 22:45 Відповісти
 
 