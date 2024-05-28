Українські захисники виявили схованку ворога на Запоріжжі та відпрацювали по ній. ВIДЕО
На півночі від населеного пункту Лугове Запорізької області була виявлена схованка ворога зі складу 429-го мотострілкового полку, по якій оперативно відпрацювали наші бійці.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, було ліквідовано одного окупанта, а чотирьох – поранено.
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Але краще б було якби трьох було ліквідовано і одного поранено!
У пекло
а вони до нас припхалися 😡