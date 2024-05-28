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Дрони-камікадзе атакували щонайменше 9 окупантів. ВIДЕО

Бійці 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців ліквідували щонайменше 9 окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Ескадрон.

Також дивіться: Українські захисники виявили схованку ворога на Запоріжжі та відпрацювали по ній. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3964) 72 окрема механізована бригада (242)


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вставочка про Притулу все зіпсувала..
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28.05.2024 21:50 Відповісти
цілком вірно
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28.05.2024 22:00 Відповісти
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28.05.2024 22:08 Відповісти
Любий благодійний фонд 30 відсотків поступлень залишає собі. Отже притула завдяки війні став мільйонером.
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28.05.2024 22:12 Відповісти
Лемінги, сер... Здихають, падли...
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28.05.2024 21:53 Відповісти
Як же ж цей фраєр притулка любить запіариться. Цікаво, а чому отак працює психологія подібних жуків? Наче все гаразд, бабло ллється рікою, свої відсотки має (сам про це казав), а от піар - кругом і постійно. Що воно йому дає?
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28.05.2024 22:27 Відповісти
 
 