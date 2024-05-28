Дрони-камікадзе атакували щонайменше 9 окупантів. ВIДЕО
Бійці 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців ліквідували щонайменше 9 окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Ескадрон.
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олександр олекандр
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