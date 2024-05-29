Нацгвардейцы меткими сбрасываниями боеприпасов уничтожают российских захватчиков. ВИДЕО
Бойцы 15-й бригады оперативного назначения "Кара-Даг" Национальной гвардии Украины ликвидировали группу оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале DeepState.
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Микола Січень #486030
показать весь комментарий29.05.2024 00:36 Ответить Мне нравится 5
Сергей Кушнир #474364
показать весь комментарий29.05.2024 10:56 Ответить Мне нравится 1
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