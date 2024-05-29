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Нацгвардейцы меткими сбрасываниями боеприпасов уничтожают российских захватчиков. ВИДЕО

Бойцы 15-й бригады оперативного назначения "Кара-Даг" Национальной гвардии Украины ликвидировали группу оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале DeepState.

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Автор: 

армия РФ (19365) ликвидация (3591)


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Свинособаки або гомосячат,або калічать одне одного...Пілот дрона дочекався кульмінації і запіздячив обох..
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29.05.2024 00:36 Ответить
Бойова нічия.
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29.05.2024 10:56 Ответить
 
 