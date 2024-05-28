Нацгвардійці влучними скидами боєприпасів нищать російських загарбників. ВIДЕО
Бійці 15-ої бригади оперативного призначення "Кара-Даг" Національної гвардії України ліквідували групу окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у телеграм-каналі DeepState.
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Микола Січень #486030
показати весь коментар29.05.2024 00:36 Відповісти Мені подобається 5
Сергей Кушнир #474364
показати весь коментар29.05.2024 10:56 Відповісти Мені подобається 1
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