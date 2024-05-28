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Нацгвардійці влучними скидами боєприпасів нищать російських загарбників. ВIДЕО

Бійці 15-ої бригади оперативного призначення "Кара-Даг" Національної гвардії України ліквідували групу окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у телеграм-каналі DeepState.

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Автор: 

армія рф (17502) ліквідація (3964)


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Свинособаки або гомосячат,або калічать одне одного...Пілот дрона дочекався кульмінації і запіздячив обох..
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29.05.2024 00:36 Відповісти
Бойова нічия.
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29.05.2024 10:56 Відповісти
 
 