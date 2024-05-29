Бойцы 3-й ОШБр берут в плен оккупантов в Тернах на Донетчине. ВИДЕО 18+

Бойцы взвода "Фрост" 3-й роты 2-го штурмового батальона штурмовали блиндажи в Тернах Донецкой области. Вследствие этого удалось захватить в плен нескольких оккупантов.

Кроме того, воины показали кучу трупов российских захватчиков, которых не эвакуируют ВС РФ, передает Цензор.НЕТ.

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