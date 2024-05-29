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Бойцы 3-й ОШБр берут в плен оккупантов в Тернах на Донетчине. ВИДЕО 18+

Бойцы взвода "Фрост" 3-й роты 2-го штурмового батальона штурмовали блиндажи в Тернах Донецкой области. Вследствие этого удалось захватить в плен нескольких оккупантов.

Кроме того, воины показали кучу трупов российских захватчиков, которых не эвакуируют ВС РФ, передает Цензор.НЕТ.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также: На Купянском направлении оккупанты использовали ванную для логистики на поле боя. ВИДЕО

Автор: 

Донецкая область (9756) пленные (2143) 3-я Отдельная штурмовая бригада (426)


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Топ комментарии
+42
Слава ЗСУ! Хай Бог береже!
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29.05.2024 20:11
+39
Нехай вас боженька береже наші герої!
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29.05.2024 20:10
+34
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!!!!!
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29.05.2024 20:12
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Нехай вас боженька береже наші герої!
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29.05.2024 20:10 Ответить
Слава ЗСУ! Хай Бог береже!
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29.05.2024 20:11 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!!!!!
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29.05.2024 20:12 Ответить
Тільки завдяки таким хлопцям-Героям у України ще є майбутнє!!! Слава ЗСУ !!! 💙💛
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29.05.2024 20:19 Ответить
Кончені каzапи здихають за хворі амбіції *****.
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29.05.2024 20:19 Ответить
І лізуть,лізуть,віки минають,а в дебілів кацапських нічого в черепках не міняється
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29.05.2024 20:25 Ответить
Та вони не за *****. За борги, іпотєку і просто "деньжат срубіть по льогкому"
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29.05.2024 21:10 Ответить
God bless you!
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29.05.2024 20:20 Ответить
ібашить надо плотно - золоті слова!
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29.05.2024 20:25 Ответить
Цікаво але цьому відео вже місяць, а може і більше. Колись на ЦН вже було в скороченому варіанті.
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29.05.2024 20:29 Ответить
Вроде только эпизод с "гориллой" повторили, а остальное новое. Хотя я уже прошлое видео плохо помню.

Вот первый выпуск - от 14.05
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29.05.2024 22:01 Ответить
Це коли працює рекрутинг, є мотивація і злагодження не на папері, а по факту.
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29.05.2024 20:34 Ответить
"Турне по окопах Донбаса.......!" Гумористи наші хлопці....
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29.05.2024 20:52 Ответить
Сколько бы не брали, Зелю все равно не догонят .
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29.05.2024 21:15 Ответить
Самі класні та самі красиві хлопці. Боже жережи нас.
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29.05.2024 22:41 Ответить
Бережи Вас Боженька, рідні наші!!!
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30.05.2024 13:18 Ответить
дохнуть пачками, а все одно лізуть. Наче зомбі якісь((((
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30.05.2024 13:19 Ответить
 
 