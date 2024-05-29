Бійці 3 ОШБр беруть у полон окупантів у Тернах на Донеччині. ВIДЕО 18+

Бійці взводу "Фрост" 3-ої роти 2-го штурмового батальйону штурмували бліндажі у Тернах на Донеччині. В результаті цього вдалося захопити у полон кількох окупантів.

Крім того, воїни показали купу трупів російських загарбників, яких не евакуйовують ЗС РФ, передає Цензор.НЕТ.

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