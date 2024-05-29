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Бійці 3 ОШБр беруть у полон окупантів у Тернах на Донеччині. ВIДЕО 18+

Бійці взводу "Фрост" 3-ої роти 2-го штурмового батальйону штурмували бліндажі у Тернах на Донеччині. В результаті цього вдалося захопити у полон кількох окупантів.

Крім того, воїни показали купу трупів російських загарбників, яких не евакуйовують ЗС РФ, передає Цензор.НЕТ.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Куп’янському напрямку окупанти використали ванну для логістики на полі бою. ВIДЕО

Автор: 

Донецька область (8568) полонені (2267) 3 Окрема штурмова бригада (439)


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Топ коментарі
+42
Слава ЗСУ! Хай Бог береже!
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29.05.2024 20:11
+39
Нехай вас боженька береже наші герої!
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29.05.2024 20:10
+34
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!!!!!
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29.05.2024 20:12
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Нехай вас боженька береже наші герої!
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29.05.2024 20:10 Відповісти
Слава ЗСУ! Хай Бог береже!
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29.05.2024 20:11 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!!!!!
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29.05.2024 20:12 Відповісти
Тільки завдяки таким хлопцям-Героям у України ще є майбутнє!!! Слава ЗСУ !!! 💙💛
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29.05.2024 20:19 Відповісти
Кончені каzапи здихають за хворі амбіції *****.
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29.05.2024 20:19 Відповісти
І лізуть,лізуть,віки минають,а в дебілів кацапських нічого в черепках не міняється
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29.05.2024 20:25 Відповісти
Та вони не за *****. За борги, іпотєку і просто "деньжат срубіть по льогкому"
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29.05.2024 21:10 Відповісти
God bless you!
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29.05.2024 20:20 Відповісти
ібашить надо плотно - золоті слова!
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29.05.2024 20:25 Відповісти
Цікаво але цьому відео вже місяць, а може і більше. Колись на ЦН вже було в скороченому варіанті.
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29.05.2024 20:29 Відповісти
Вроде только эпизод с "гориллой" повторили, а остальное новое. Хотя я уже прошлое видео плохо помню.

Вот первый выпуск - от 14.05
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29.05.2024 22:01 Відповісти
Це коли працює рекрутинг, є мотивація і злагодження не на папері, а по факту.
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29.05.2024 20:34 Відповісти
"Турне по окопах Донбаса.......!" Гумористи наші хлопці....
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29.05.2024 20:52 Відповісти
Сколько бы не брали, Зелю все равно не догонят .
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29.05.2024 21:15 Відповісти
Самі класні та самі красиві хлопці. Боже жережи нас.
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29.05.2024 22:41 Відповісти
Бережи Вас Боженька, рідні наші!!!
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30.05.2024 13:18 Відповісти
дохнуть пачками, а все одно лізуть. Наче зомбі якісь((((
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30.05.2024 13:19 Відповісти
 
 