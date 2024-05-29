На Куп’янському напрямку окупанти використали ванну для логістики на полі бою. ВIДЕО

На Куп’янському напрямку Збройні сили РФ випробовують на фронті експериментальні зразки техніки. Це зафіксували бійці 61-го окремого стрілецького батальйону 44-ої окремої механізованої бригади.

Як передає Цензор.НЕТ, на опублікованому ролику видно, як техніка, схожа на ванну, рухається полем.

"На цих кадрах нове слово у розвитку логістики — ванна польова, самохідна", — написав Юрій Бутусов.

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