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На Куп’янському напрямку окупанти використали ванну для логістики на полі бою. ВIДЕО

На Куп’янському напрямку Збройні сили РФ випробовують на фронті експериментальні зразки техніки. Це зафіксували бійці 61-го окремого стрілецького батальйону 44-ої окремої механізованої бригади.

Як передає Цензор.НЕТ, на опублікованому ролику видно, як техніка, схожа на ванну, рухається полем. 

"На цих кадрах нове слово у розвитку логістики — ванна польова, самохідна", — написав Юрій Бутусов.

Також дивіться: Оператор дрона-камікадзе ліквідував окупанта, який їхав на квадроциклі. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17516) Куп’янськ (771)


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Топ коментарі
+9
Пытаются проверить наличие мин,тянут за трос.Провешивают,так сказать,тропку.
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29.05.2024 19:09
+8
..у ванні вода (останні кадри видно волну), тягнуть тросом - рунікульор..
усе якось по-дебільному, по-кацапськи називається - смєкалка
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29.05.2024 19:26
+7
Я думал орки уже как черепахи под чугунными ваннами передвигаются прячась от дронов. Но в даном случае вообще ничего не понятно
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29.05.2024 19:08
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чугуний якши
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29.05.2024 19:05 Відповісти
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29.05.2024 19:09 Відповісти
Я думал орки уже как черепахи под чугунными ваннами передвигаются прячась от дронов. Но в даном случае вообще ничего не понятно
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29.05.2024 19:08 Відповісти
..у ванні вода (останні кадри видно волну), тягнуть тросом - рунікульор..
усе якось по-дебільному, по-кацапськи називається - смєкалка
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29.05.2024 19:26 Відповісти
Тралять міни таким чином, скоріше за все
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29.05.2024 19:32 Відповісти
Пытаются проверить наличие мин,тянут за трос.Провешивают,так сказать,тропку.
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29.05.2024 19:09 Відповісти
Чтобы тянуть за трос нужно пройти минное поле... Как-то слабовата ваша версия...
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29.05.2024 20:10 Відповісти
Другий кінець мотузки можна дроном перемістити
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29.05.2024 21:27 Відповісти
На то она и версия. Может быть до банального просто-тянут воду оттуда где она есть,туда где её нет.Даже если половина доедет,все равно выгоднее чем под дронами баклажками таскать.
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29.05.2024 21:44 Відповісти
ну так може вони і пройшли, поки наші не бачили. і наши засняли в же оце.
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30.05.2024 02:21 Відповісти
Не понятно... Они ее тросом тянут или что?
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29.05.2024 19:10 Відповісти
Там 2 поца просверлили дырки для ног и передвигаются троянским конем
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29.05.2024 20:12 Відповісти
У кінці відео ванна ніжку показала. Заголену. Волосатую.
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29.05.2024 22:25 Відповісти
Не виключено, що вони так якісь вантажі переміщають між позицями - воду, харчі чи ********** Ванна пластикова, легка і ковзка по сухому Можуть тягать шнуром - щоб не вилазить з укриття
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29.05.2024 19:10 Відповісти
с кацапами не исключенно что она из чугуния)
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29.05.2024 19:13 Відповісти
Ні! Форма ванни та її "поведінка" при транспортуванні говорить що вона пластикова
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29.05.2024 19:15 Відповісти
чугунну з наповненням так не потягнеш.
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30.05.2024 02:23 Відповісти
Напевно залишала слід який видно в ультрафіолеті 365 нм чи 395 нм?
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29.05.2024 19:19 Відповісти
Это ещё хрущёвская с 5 -этажек. Чугун. Иди знай конечно---может и до дому тянет. Но как через Волгу волоком? Плыть с вёслами---потонет. Может ближе где живёт?
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29.05.2024 19:30 Відповісти
стіралки закінчились, тягнуть ванни
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29.05.2024 20:13 Відповісти
Хто? Черепаха,-проходи)))
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29.05.2024 19:44 Відповісти
Аж мурашки размером с ту ванную по спине поползли от увиденного и услышанного!
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29.05.2024 19:51 Відповісти
Ванна з водою, та ще й з підігрітою?
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29.05.2024 20:09 Відповісти
Ні, вона з лайном кацапів, щоб дрони не підлітали. Бо смердить дуже.
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29.05.2024 22:24 Відповісти
не скрепно. Атакмсом наши влупят. Нужно унитазы использовать
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29.05.2024 20:22 Відповісти
вона ж важка шо піпець...
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29.05.2024 20:24 Відповісти
Смійтесь, не смійтесь, але кацапи своєї мети досягли. І результат цього загадкового переміщення нажаль буде не в нашу користь.
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29.05.2024 21:31 Відповісти
якої мети? Київ за три дні?
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29.05.2024 22:09 Відповісти
класичний коментар баби
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30.05.2024 02:24 Відповісти
Беспилотная ванна?
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29.05.2024 22:01 Відповісти
чудо єлектроніки..
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29.05.2024 22:16 Відповісти
Все як завжди - вкрали
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29.05.2024 22:44 Відповісти
Скоро Ємєля на печі приїде🤣🤣🤣
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29.05.2024 23:06 Відповісти
шайтанмашіна
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30.05.2024 08:16 Відповісти
 
 