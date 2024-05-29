УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4708 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
9 178 17

Оператор дрона-камікадзе ліквідував окупанта, який їхав на квадроциклі. ВIДЕО

Український оператор безпілотника скинув боєприпас на росіянина, який їхав на квадроциклі. Коли окупант упав з транспорту, дрон-камікадзе атакував його.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Ескадрон.

Також дивіться: Розвідники ліквідували майже сотню окупантів, а також знищили БМП, танк, МТЛБ і ББМ ворога на Харківщині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17516) ліквідація (3973)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+6
Боже, як влучно, та ще й на швидкості! Мохнорилий мав би аплодувати нашому оператору, якщо б було чим.
показати весь коментар
29.05.2024 18:28
+4
... или 4 моноколеса!
показати весь коментар
29.05.2024 19:02
+3
був квадроцикл - стало 2 байки, будуть ноги наздоганяти голову з руками
показати весь коментар
29.05.2024 18:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Часто руззкие шастают на квадроциклах. Где они их берут? Их выдают им в армии?
показати весь коментар
29.05.2024 18:21 Відповісти
Грабят супермаркеты и автомагазины. Как говорится:

Ехали рашисты не догонишь,
И пели они песню про *****,
Но прилетел наш миниатрный дроник
И с песней улетели до Кабздо...
показати весь коментар
29.05.2024 18:30 Відповісти
поставки з чайни

продаж в Україні: від 263,00 $ до 13 537,00 $
показати весь коментар
29.05.2024 19:09 Відповісти
в России объявили о закупке у Китая багги Desertcross 1000-3 уже передано более 530 таких багги. В настоящее время готовится контракт на закупку еще около 1600 единиц.

показати весь коментар
29.05.2024 19:28 Відповісти
Да пускай, это не танк и не БТР, такой можно запросто и из автомата набок повалить.. )
показати весь коментар
29.05.2024 20:52 Відповісти
..И колеса маленькие, никакую канаву не переедет и в любую воронку может завалиться..
показати весь коментар
29.05.2024 20:55 Відповісти
А самим, такой "вяликой" стране такой драндулет не осилить? Скорее всего так.. )
показати весь коментар
29.05.2024 20:57 Відповісти
Мені сподобались ці дві пружинки ! Такі гарні ! Ги-и-и....
показати весь коментар
29.05.2024 18:21 Відповісти
був квадроцикл - стало 2 байки, будуть ноги наздоганяти голову з руками
показати весь коментар
29.05.2024 18:28 Відповісти
... или 4 моноколеса!
показати весь коментар
29.05.2024 19:02 Відповісти
Угу...Или 6-8 джамперов.
показати весь коментар
30.05.2024 09:48 Відповісти
Боже, як влучно, та ще й на швидкості! Мохнорилий мав би аплодувати нашому оператору, якщо б було чим.
показати весь коментар
29.05.2024 18:28 Відповісти
Порушив правила дорожнього руху - виїхав не на те перехрестя.... не в тій країні!
показати весь коментар
29.05.2024 18:43 Відповісти
Автомобиль М-626/G «Дезерт Рейдер» (6х6), Израиль. Масса - 2,6 т, двигатель - бензиновый, 150 л. с., или дизельный, 107 л. с., скорость - до 110 км/ч, запас хода - 600 км

показати весь коментар
29.05.2024 19:15 Відповісти
Гарно летить на всі боки кацапське м'ясо.
показати весь коментар
29.05.2024 21:59 Відповісти
Долго сандалик над полем летал.
показати весь коментар
29.05.2024 22:58 Відповісти
 
 