Оператор дрона-камікадзе ліквідував окупанта, який їхав на квадроциклі. ВIДЕО
Український оператор безпілотника скинув боєприпас на росіянина, який їхав на квадроциклі. Коли окупант упав з транспорту, дрон-камікадзе атакував його.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Ескадрон.
Топ коментарі
+6 Trevo Trow
показати весь коментар29.05.2024 18:28
+4 Nick Nemo
показати весь коментар29.05.2024 19:02
+3 U A #508723
показати весь коментар29.05.2024 18:28
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ехали рашисты не догонишь,
И пели они песню про *****,
Но прилетел наш миниатрный дроник
И с песней улетели до Кабздо...
продаж в Україні: від 263,00 $ до 13 537,00 $