Оператор дрона-камікадзе ліквідував окупанта, який їхав на квадроциклі. ВIДЕО

Український оператор безпілотника скинув боєприпас на росіянина, який їхав на квадроциклі. Коли окупант упав з транспорту, дрон-камікадзе атакував його.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Ескадрон.

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