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Оператор дрона-камикадзе ликвидировал ехавшего на квадроцикле оккупанта. ВИДЕО

Украинский оператор беспилотника сбросил боеприпас на россиянина, который ехал на квадроцикле. Когда оккупант упал с транспорта, дрон-камикадзе атаковал его.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Эскадрон.

Смотрите также: Разведчики ликвидировали почти сотню оккупантов, а также уничтожили БМП, танк, МТЛБ и ББМ врага на Харьковщине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19365) ликвидация (3591)


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Топ комментарии
+6
Боже, як влучно, та ще й на швидкості! Мохнорилий мав би аплодувати нашому оператору, якщо б було чим.
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29.05.2024 18:28
+4
... или 4 моноколеса!
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29.05.2024 19:02
+3
був квадроцикл - стало 2 байки, будуть ноги наздоганяти голову з руками
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29.05.2024 18:28
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Часто руззкие шастают на квадроциклах. Где они их берут? Их выдают им в армии?
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29.05.2024 18:21 Ответить
Грабят супермаркеты и автомагазины. Как говорится:

Ехали рашисты не догонишь,
И пели они песню про *****,
Но прилетел наш миниатрный дроник
И с песней улетели до Кабздо...
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29.05.2024 18:30 Ответить
поставки з чайни

продаж в Україні: від 263,00 $ до 13 537,00 $
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29.05.2024 19:09 Ответить
в России объявили о закупке у Китая багги Desertcross 1000-3 уже передано более 530 таких багги. В настоящее время готовится контракт на закупку еще около 1600 единиц.

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29.05.2024 19:28 Ответить
Да пускай, это не танк и не БТР, такой можно запросто и из автомата набок повалить.. )
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29.05.2024 20:52 Ответить
..И колеса маленькие, никакую канаву не переедет и в любую воронку может завалиться..
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29.05.2024 20:55 Ответить
А самим, такой "вяликой" стране такой драндулет не осилить? Скорее всего так.. )
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29.05.2024 20:57 Ответить
Мені сподобались ці дві пружинки ! Такі гарні ! Ги-и-и....
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29.05.2024 18:21 Ответить
був квадроцикл - стало 2 байки, будуть ноги наздоганяти голову з руками
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29.05.2024 18:28 Ответить
... или 4 моноколеса!
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29.05.2024 19:02 Ответить
Угу...Или 6-8 джамперов.
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30.05.2024 09:48 Ответить
Боже, як влучно, та ще й на швидкості! Мохнорилий мав би аплодувати нашому оператору, якщо б було чим.
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29.05.2024 18:28 Ответить
Порушив правила дорожнього руху - виїхав не на те перехрестя.... не в тій країні!
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29.05.2024 18:43 Ответить
Автомобиль М-626/G «Дезерт Рейдер» (6х6), Израиль. Масса - 2,6 т, двигатель - бензиновый, 150 л. с., или дизельный, 107 л. с., скорость - до 110 км/ч, запас хода - 600 км

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29.05.2024 19:15 Ответить
Гарно летить на всі боки кацапське м'ясо.
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29.05.2024 21:59 Ответить
Долго сандалик над полем летал.
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29.05.2024 22:58 Ответить
 
 