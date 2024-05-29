Оператор дрона-камикадзе ликвидировал ехавшего на квадроцикле оккупанта. ВИДЕО

Украинский оператор беспилотника сбросил боеприпас на россиянина, который ехал на квадроцикле. Когда оккупант упал с транспорта, дрон-камикадзе атаковал его.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Эскадрон.

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