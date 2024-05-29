Оператор дрона-камикадзе ликвидировал ехавшего на квадроцикле оккупанта. ВИДЕО
Украинский оператор беспилотника сбросил боеприпас на россиянина, который ехал на квадроцикле. Когда оккупант упал с транспорта, дрон-камикадзе атаковал его.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Эскадрон.
Топ комментарии
+6 Trevo Trow
показать весь комментарий29.05.2024 18:28
+4 Nick Nemo
показать весь комментарий29.05.2024 19:02
+3 U A #508723
показать весь комментарий29.05.2024 18:28
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ехали рашисты не догонишь,
И пели они песню про *****,
Но прилетел наш миниатрный дроник
И с песней улетели до Кабздо...
продаж в Україні: від 263,00 $ до 13 537,00 $