Разведчики ликвидировали почти сотню оккупантов, а также уничтожили БМП, танк, МТЛБ и ББМ врага на Харьковщине. ВИДЕО
Бойцы украинского подразделения "Ghost" Главного управления разведки МО Украины уничтожают российских захватчиков и их технику на Харьковщине.
Как передает Цензор.НЕТ, на видео продемонстрированы моменты поражения вражеских позиций и техники. Были уничтожены танк, 3 БМП, 1 БМП с БК, МТЛБ, лодка с БК, антенна с ретранслятором, ББМ, гаубица Д-30 оккупантов.
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Luk Viktor
показать весь комментарий29.05.2024 18:46 Ответить Мне нравится 0
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