Разведчики ликвидировали почти сотню оккупантов, а также уничтожили БМП, танк, МТЛБ и ББМ врага на Харьковщине. ВИДЕО

Бойцы украинского подразделения "Ghost" Главного управления разведки МО Украины уничтожают российских захватчиков и их технику на Харьковщине.

Как передает Цензор.НЕТ, на видео продемонстрированы моменты поражения вражеских позиций и техники. Были уничтожены танк, 3 БМП, 1 БМП с БК, МТЛБ, лодка с БК, антенна с ретранслятором, ББМ, гаубица Д-30 оккупантов.

Также смотрите: Пограничники нанесли сокрушительные удары дронами-камикадзе по технике российских захватчиков. ВИДЕО