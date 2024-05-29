РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11654 посетителя онлайн
Новости Видео Война
7 844 2

Разведчики ликвидировали почти сотню оккупантов, а также уничтожили БМП, танк, МТЛБ и ББМ врага на Харьковщине. ВИДЕО

Бойцы украинского подразделения "Ghost" Главного управления разведки МО Украины уничтожают российских захватчиков и их технику на Харьковщине.

Как передает Цензор.НЕТ, на видео продемонстрированы моменты поражения вражеских позиций и техники. Были уничтожены танк, 3 БМП, 1 БМП с БК, МТЛБ, лодка с БК, антенна с ретранслятором, ББМ, гаубица Д-30 оккупантов.

Также смотрите: Пограничники нанесли сокрушительные удары дронами-камикадзе по технике российских захватчиков. ВИДЕО

Автор: 

танк (2260) Харьковщина (5577) уничтожение (7016) БМП (403) ББМ (26) ГУР (438)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Краще б бАданов вчасно доповідав про наміри супротивника, а не бити по хвостах....
показать весь комментарий
29.05.2024 18:46 Ответить
 
 