Пограничники нанесли сокрушительные удары дронами-камикадзе по технике российских захватчиков. ВИДЕО

Пограничники нанесли серии ударов дронами-камикадзе по технике россиян на Северном направлении.

Соответствующее видео пограничники разместили в соцсети, передает Цензор.НЕТ.

"Наши бойцы заметили оккупантов, которые на севере обустраивали новые позиции вблизи украинской границы. Захватчики чувствовали себя довольно безопасно, но дроны пограничников доставили им взрывные "сюрпризы", - отметили пограничники.

Также смотрите: Оккупант смог на водном мотоцикле переплыть Днепр, но на берег не вышел из-за удара украинского дрона. ВИДЕО