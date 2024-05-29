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Пограничники нанесли сокрушительные удары дронами-камикадзе по технике российских захватчиков. ВИДЕО

Пограничники нанесли серии ударов дронами-камикадзе по технике россиян на Северном направлении.

Соответствующее видео пограничники разместили в соцсети, передает Цензор.НЕТ.

"Наши бойцы заметили оккупантов, которые на севере обустраивали новые позиции вблизи украинской границы. Захватчики чувствовали себя довольно безопасно, но дроны пограничников доставили им взрывные "сюрпризы", - отметили пограничники.

Также смотрите: Оккупант смог на водном мотоцикле переплыть Днепр, но на берег не вышел из-за удара украинского дрона. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6466) уничтожение (7016)


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29.05.2024 17:01 Ответить
 
 