Оккупант смог на водном мотоцикле переплыть Днепр, но на берег не вышел из-за удара украинского дрона. ВИДЕО
Оператор украинского дрона из 79-го пограничного отряда ликвидировал оккупанта, который на водном мотоцикле переплыл Днепр и пытался сойти на берег.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись последнего заплыва захватчика и успешной работы украинского воина опубликована в соцсетях.
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показать весь комментарий29.05.2024 14:22
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Може, здаватися перся.
Просто віз б\к, батареї та хавчик.
Хоча не факт, що там його не з'їла би акула.
ото, рибалки будуть в **** від уловів.
Покататися і здохнути.
«он следовал за российским кораблем». встретиться с Кабсдоном
або
віз дезу "секретні матеріали" генштабу.