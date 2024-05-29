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Оккупант смог на водном мотоцикле переплыть Днепр, но на берег не вышел из-за удара украинского дрона. ВИДЕО

Оператор украинского дрона из 79-го пограничного отряда ликвидировал оккупанта, который на водном мотоцикле переплыл Днепр и пытался сойти на берег.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись последнего заплыва захватчика и успешной работы украинского воина опубликована в соцсетях.

Смотрите: Пограничники уничтожили "Урал" и "Камаз" оккупантов на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19365) Госпогранслужба (6466) Днепр (4426) уничтожение (7016)


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Топ комментарии
+16
Відтепер Іхтіандер?
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29.05.2024 14:22
+15
а міг би замість цього у Хургаді на банані кататись.
Хоча не факт, що там його не з'їла би акула.
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29.05.2024 14:31
+8
Не всякий кацап допливе до берега...
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29.05.2024 14:27
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Відтепер Іхтіандер?
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29.05.2024 14:22 Ответить
мотоциклєтку жалко...

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29.05.2024 15:47 Ответить
То ж спішив здаватись мабуть. Ще й мотоцикл привіз.
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29.05.2024 14:24 Ответить
Білого прапора не було, значить потребує ліквідації
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29.05.2024 14:29 Ответить
Это шикарно!
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29.05.2024 14:26 Ответить
Какого хрена в одиночку поперся на правый берег? Да еще и днем?
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29.05.2024 14:26 Ответить
Сдаваться. Но не оценили.
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29.05.2024 14:29 Ответить
Если так, то плохо. Минус фонд, минус катер.
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29.05.2024 14:32 Ответить
Раки будут просто переростки, как и сомы.
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29.05.2024 14:27 Ответить
Тупий виродок, тепер 200
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29.05.2024 14:27 Ответить
Не всякий кацап допливе до берега...
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29.05.2024 14:27 Ответить
А на хріна він перепливав? Один?
Може, здаватися перся.
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29.05.2024 14:29 Ответить
там кілометри сірої зони у вигляді островів і плавнів, і до "здатись" йому добу треба пробиратись пішки тими островами, ще й потім русло Дніпра переплисти.
Просто віз б\к, батареї та хавчик.
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29.05.2024 14:36 Ответить
"Плив, плив, а на березі всрався" (с)
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29.05.2024 14:30 Ответить
а міг би замість цього у Хургаді на банані кататись.
Хоча не факт, що там його не з'їла би акула.
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29.05.2024 14:31 Ответить
Ото соми повиростають
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29.05.2024 14:31 Ответить
Прямо як по нашому прислів"ю: "Плив, плив... І на березі втопився ... "
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29.05.2024 14:33 Ответить
соми і раки не деруться і не скаржаться. на всіх вистачає.
ото, рибалки будуть в **** від уловів.
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29.05.2024 14:38 Ответить
Редкий кацап допливет до середини Днепра, а той який допливе - здохне як собака!
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29.05.2024 14:39 Ответить
Нє... чисто технічно, то його в принципі після прибило до берега, значить таки висадився.
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29.05.2024 14:39 Ответить
Плив, плив, а перед берегом всrався...
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29.05.2024 14:43 Ответить
Мотик можно було й поберегти для себе.
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29.05.2024 14:45 Ответить
під час зйомок жодна людина не постраждала
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29.05.2024 14:47 Ответить
Ну ось, мокрий на концерт до кобздуна попав
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29.05.2024 14:55 Ответить
З дерев'яною тачкою в трудовому таборі можна бігати і мокрим...а кобхзона слухати через гучномовець на плацу перед будівлею адміністрації
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29.05.2024 19:02 Ответить
Не каждый петух доплывет до правого берега Днепра.
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29.05.2024 15:03 Ответить
если правильно понимаю то это новая кацапская развлекуха:,,увидеть днепр и умереть" (не рассчитал чувак,тут оказалось шансов гораздо меньше чем в ,,русской рулетке")
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29.05.2024 15:14 Ответить
буде їжа ракам ))
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29.05.2024 15:19 Ответить
и стоило переправляться, мог бы и там подохнуть
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29.05.2024 15:22 Ответить
А як же дитяча мрія -- на водному мотоциклі покататися?
Покататися і здохнути.
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29.05.2024 15:30 Ответить
Этот лососик икру отметал
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29.05.2024 15:55 Ответить
"Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь леса и горы полные воды свои... В середину же Днепра они не смеют глянуть: никто, кроме солнца и голубого неба, не глядит в него. Редкая птица долетит до середины Днепра. Пышный! ему нет равной реки в мире"
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29.05.2024 16:35 Ответить
Как говорят украинцы,
«он следовал за российским кораблем». встретиться с Кабсдоном
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29.05.2024 16:42 Ответить
Ожидаем десантную группу на банане
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29.05.2024 16:47 Ответить
ЄТА ОН В ТУРЦЫИ МОГ ОБОСРАНАЯ МОКША НА ВОДНОМ МОТОЦЫКЛЕ С ДЕЛЬФИНАМИ КАТАЦА!!! А в Україні воно здохне гарантовано!
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29.05.2024 16:47 Ответить
На лицо превышение скорости и сплошную пересёк , за что и поплатился.
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29.05.2024 18:07 Ответить
Сплутав Дніпро з Тисою...
або
віз дезу "секретні матеріали" генштабу.
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29.05.2024 19:14 Ответить
Щось не віриться що він один пішов на штурм, або в розвідку, це або перевірка, щоб інші за ним погнали, чи хотів здатися в полон, десь роздобув водного моцика і помчав...
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29.05.2024 19:24 Ответить
А для чего ОДИН кацап пытался перебраться через Днепр?
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29.05.2024 19:29 Ответить
уявив себе в Маямі мабуть. Ну щож
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29.05.2024 20:38 Ответить
Жаль. Гарний був мотоцикл.
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29.05.2024 20:05 Ответить
Це шо йому, пляж. Воду скаламутив, мацкаль
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29.05.2024 20:37 Ответить
 
 