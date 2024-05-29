Оккупант смог на водном мотоцикле переплыть Днепр, но на берег не вышел из-за удара украинского дрона. ВИДЕО

Оператор украинского дрона из 79-го пограничного отряда ликвидировал оккупанта, который на водном мотоцикле переплыл Днепр и пытался сойти на берег.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись последнего заплыва захватчика и успешной работы украинского воина опубликована в соцсетях.

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