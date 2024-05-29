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Окупант зміг на водному мотоциклі перепливти Дніпро, але на берег не вийшов через удар українського дрона. ВIДЕО

Оператор українського дрона із 79-о прикордонного загону ліквідував окупанта, який на водному мотоциклі переплив Дніпро і намагався зійти на берег.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис останнього запливу загарбника та успішної роботи українського воїна опублікований у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вогневий удар ЗСУ по переправі російських окупантів на Дніпрі: "Лишь бы сейчас ничего не прилетело". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17516) Держприкордонслужба ДПСУ (6025) знищення (7328) Дніпро річка (22)


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Топ коментарі
+16
Відтепер Іхтіандер?
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29.05.2024 14:22
+15
а міг би замість цього у Хургаді на банані кататись.
Хоча не факт, що там його не з'їла би акула.
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29.05.2024 14:31
+8
Не всякий кацап допливе до берега...
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29.05.2024 14:27
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Відтепер Іхтіандер?
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29.05.2024 14:22 Відповісти
мотоциклєтку жалко...

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29.05.2024 15:47 Відповісти
То ж спішив здаватись мабуть. Ще й мотоцикл привіз.
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29.05.2024 14:24 Відповісти
Білого прапора не було, значить потребує ліквідації
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29.05.2024 14:29 Відповісти
Это шикарно!
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29.05.2024 14:26 Відповісти
Какого хрена в одиночку поперся на правый берег? Да еще и днем?
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29.05.2024 14:26 Відповісти
Сдаваться. Но не оценили.
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29.05.2024 14:29 Відповісти
Если так, то плохо. Минус фонд, минус катер.
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29.05.2024 14:32 Відповісти
Раки будут просто переростки, как и сомы.
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29.05.2024 14:27 Відповісти
Тупий виродок, тепер 200
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29.05.2024 14:27 Відповісти
Не всякий кацап допливе до берега...
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29.05.2024 14:27 Відповісти
А на хріна він перепливав? Один?
Може, здаватися перся.
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29.05.2024 14:29 Відповісти
там кілометри сірої зони у вигляді островів і плавнів, і до "здатись" йому добу треба пробиратись пішки тими островами, ще й потім русло Дніпра переплисти.
Просто віз б\к, батареї та хавчик.
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29.05.2024 14:36 Відповісти
"Плив, плив, а на березі всрався" (с)
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29.05.2024 14:30 Відповісти
а міг би замість цього у Хургаді на банані кататись.
Хоча не факт, що там його не з'їла би акула.
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29.05.2024 14:31 Відповісти
Ото соми повиростають
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29.05.2024 14:31 Відповісти
Прямо як по нашому прислів"ю: "Плив, плив... І на березі втопився ... "
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29.05.2024 14:33 Відповісти
соми і раки не деруться і не скаржаться. на всіх вистачає.
ото, рибалки будуть в **** від уловів.
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29.05.2024 14:38 Відповісти
Редкий кацап допливет до середини Днепра, а той який допливе - здохне як собака!
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29.05.2024 14:39 Відповісти
Нє... чисто технічно, то його в принципі після прибило до берега, значить таки висадився.
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29.05.2024 14:39 Відповісти
Плив, плив, а перед берегом всrався...
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29.05.2024 14:43 Відповісти
Мотик можно було й поберегти для себе.
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29.05.2024 14:45 Відповісти
під час зйомок жодна людина не постраждала
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29.05.2024 14:47 Відповісти
Ну ось, мокрий на концерт до кобздуна попав
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29.05.2024 14:55 Відповісти
З дерев'яною тачкою в трудовому таборі можна бігати і мокрим...а кобхзона слухати через гучномовець на плацу перед будівлею адміністрації
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29.05.2024 19:02 Відповісти
Не каждый петух доплывет до правого берега Днепра.
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29.05.2024 15:03 Відповісти
если правильно понимаю то это новая кацапская развлекуха:,,увидеть днепр и умереть" (не рассчитал чувак,тут оказалось шансов гораздо меньше чем в ,,русской рулетке")
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29.05.2024 15:14 Відповісти
буде їжа ракам ))
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29.05.2024 15:19 Відповісти
и стоило переправляться, мог бы и там подохнуть
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29.05.2024 15:22 Відповісти
А як же дитяча мрія -- на водному мотоциклі покататися?
Покататися і здохнути.
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29.05.2024 15:30 Відповісти
Этот лососик икру отметал
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29.05.2024 15:55 Відповісти
"Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь леса и горы полные воды свои... В середину же Днепра они не смеют глянуть: никто, кроме солнца и голубого неба, не глядит в него. Редкая птица долетит до середины Днепра. Пышный! ему нет равной реки в мире"
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29.05.2024 16:35 Відповісти
Как говорят украинцы,
«он следовал за российским кораблем». встретиться с Кабсдоном
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29.05.2024 16:42 Відповісти
Ожидаем десантную группу на банане
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29.05.2024 16:47 Відповісти
ЄТА ОН В ТУРЦЫИ МОГ ОБОСРАНАЯ МОКША НА ВОДНОМ МОТОЦЫКЛЕ С ДЕЛЬФИНАМИ КАТАЦА!!! А в Україні воно здохне гарантовано!
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29.05.2024 16:47 Відповісти
На лицо превышение скорости и сплошную пересёк , за что и поплатился.
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29.05.2024 18:07 Відповісти
Сплутав Дніпро з Тисою...
або
віз дезу "секретні матеріали" генштабу.
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29.05.2024 19:14 Відповісти
Щось не віриться що він один пішов на штурм, або в розвідку, це або перевірка, щоб інші за ним погнали, чи хотів здатися в полон, десь роздобув водного моцика і помчав...
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29.05.2024 19:24 Відповісти
А для чего ОДИН кацап пытался перебраться через Днепр?
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29.05.2024 19:29 Відповісти
уявив себе в Маямі мабуть. Ну щож
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29.05.2024 20:38 Відповісти
Жаль. Гарний був мотоцикл.
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29.05.2024 20:05 Відповісти
Це шо йому, пляж. Воду скаламутив, мацкаль
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29.05.2024 20:37 Відповісти
 
 