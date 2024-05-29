Окупант зміг на водному мотоциклі перепливти Дніпро, але на берег не вийшов через удар українського дрона. ВIДЕО
Оператор українського дрона із 79-о прикордонного загону ліквідував окупанта, який на водному мотоциклі переплив Дніпро і намагався зійти на берег.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис останнього запливу загарбника та успішної роботи українського воїна опублікований у соцмережах.
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+16 Владислав Сварчевський
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показати весь коментар29.05.2024 14:27
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Може, здаватися перся.
Просто віз б\к, батареї та хавчик.
Хоча не факт, що там його не з'їла би акула.
ото, рибалки будуть в **** від уловів.
Покататися і здохнути.
«он следовал за российским кораблем». встретиться с Кабсдоном
або
віз дезу "секретні матеріали" генштабу.