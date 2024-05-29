Окупант зміг на водному мотоциклі перепливти Дніпро, але на берег не вийшов через удар українського дрона. ВIДЕО

Оператор українського дрона із 79-о прикордонного загону ліквідував окупанта, який на водному мотоциклі переплив Дніпро і намагався зійти на берег.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис останнього запливу загарбника та успішної роботи українського воїна опублікований у соцмережах.

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