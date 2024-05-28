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Пограничники уничтожили "Урал" и "Камаз" оккупантов на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Ночью пограничники бригады "Месть" уничтожили "Урал" оккупантов и "Камаз" с боекомплектом на Бахмутском направлении. Также операторы дронов поразили укрытия захватчиков вдоль дороги.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Госпогранслужбы.

Также смотрите: Оккупанты наблюдают, как разлетается вдребезги их танк после атаки украинского дрона-камикадзе: "Сейчас по танку #банет! Все! П#зда! #бать!". ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6463) уничтожение (7001)


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Ехали рашисты- не догонишь.
И пели они песни - не поймешь.
Была у них гитара - не настроишь.
И, в общем, ничего не разберешь.

Так лучше веселиться, чем работать,
Так лучше водку пить, чем воевать.
И вспоминать за мамины заботы,
И белые костюмы одевать.

От себя: Шуфутинский был прав. Только у рашистов "для погулять" черные пакеты.
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28.05.2024 16:59 Ответить
все получили увечья , только тем что в пакетах ничего
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28.05.2024 18:11 Ответить
 
 