Пограничники уничтожили "Урал" и "Камаз" оккупантов на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Ночью пограничники бригады "Месть" уничтожили "Урал" оккупантов и "Камаз" с боекомплектом на Бахмутском направлении. Также операторы дронов поразили укрытия захватчиков вдоль дороги.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Госпогранслужбы.

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