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Прикордонники знищили "Урал" та "Камаз" окупантів на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Вночі прикордонники бригади "Помста" знищили "Урал" окупантів та "Камаз" з боєкомплектом на Бахмутському напрямку. Також оператори дронів уразили укриття загарбників обабіч дороги.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

Також дивіться: Окупанти спостерігають, як розлітається на друзки їхній танк після атаки українського дрона-камікадзе: "Сейчас по танку #банет!Все! П#зда! #бать!". ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6018) знищення (7313)


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Ехали рашисты- не догонишь.
И пели они песни - не поймешь.
Была у них гитара - не настроишь.
И, в общем, ничего не разберешь.

Так лучше веселиться, чем работать,
Так лучше водку пить, чем воевать.
И вспоминать за мамины заботы,
И белые костюмы одевать.

От себя: Шуфутинский был прав. Только у рашистов "для погулять" черные пакеты.
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28.05.2024 16:59 Відповісти
все получили увечья , только тем что в пакетах ничего
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28.05.2024 18:11 Відповісти
 
 