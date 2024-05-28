Прикордонники знищили "Урал" та "Камаз" окупантів на Бахмутському напрямку. ВIДЕО
Вночі прикордонники бригади "Помста" знищили "Урал" окупантів та "Камаз" з боєкомплектом на Бахмутському напрямку. Також оператори дронів уразили укриття загарбників обабіч дороги.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Держприкордонслужби.
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И пели они песни - не поймешь.
Была у них гитара - не настроишь.
И, в общем, ничего не разберешь.
Так лучше веселиться, чем работать,
Так лучше водку пить, чем воевать.
И вспоминать за мамины заботы,
И белые костюмы одевать.
От себя: Шуфутинский был прав. Только у рашистов "для погулять" черные пакеты.