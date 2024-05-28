Прикордонники знищили "Урал" та "Камаз" окупантів на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Вночі прикордонники бригади "Помста" знищили "Урал" окупантів та "Камаз" з боєкомплектом на Бахмутському напрямку. Також оператори дронів уразили укриття загарбників обабіч дороги.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

Також дивіться: Окупанти спостерігають, як розлітається на друзки їхній танк після атаки українського дрона-камікадзе: "Сейчас по танку #банет!Все! П#зда! #бать!". ВIДЕО